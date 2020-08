Bajar la guardia ante el Covid-19 pone en riesgo reactivación económica de la entidad: Luis Núñez

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, agosto 6 del 2020. Al cumplir Sonora su tercer semana consecutiva en semáforo naranja, de acuerdo a la valoración del Gobierno federal, muchos ciudadanos desafortunadamente han bajado la guardia y se han confiado, lo que pone en riesgo que la entidad pueda regresar a rojo, como ha sucedido en otros estados del país, si no se siguen los lineamientos y protocolos establecidos por la Federación o por el Consejo Estatal de Salud, expresó Luis Núñez Noriega.El vocero para el Plan de Reactivación Económica del estado de Sonora, en su mensaje a las y los sonorenses, comentó que cada vez es más común observar a personas sin seguir las recomendaciones que emiten las autoridades de salud o, peor todavía, quienes abren un negocio sin cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos para este proceso.Si no hay corresponsabilidad, Sonora dará un paso atrás y regresará al semáforo rojo, lo que implicaría una peor afectación para la vida y la salud de las personas y para la economía del estado, alertó.“Hay que apegarnos a las recomendaciones emitidas por el gobierno federal, estatal y las autoridades municipales, pues existen actividades reconocidas como no esenciales que puedan estar operando, con una atención con un aforo reducido y cuidando las medidas de protección, pero no, si no se observan los cuidados pertinentes y lejos de que sigan aperturándose sectores lo que ocurrirá es que se cierren más”, expresó.Sonora, dijo, va por buen camino y seguir promoviendo a la entidad como un área de oportunidad para invertir, será una estrategia fundamental en la reactivación económica; se debe aprovechar al máximo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá para la atracción de empresas y que generen empleos bien remunerado, esto ha sido una de las grandes prioridades de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y del secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada.En apoyo a estas empresas, explicó, se ha trabajado en la promoción de diferentes instrumentos para ayudar a la reactivación y a la incorporación segura a esta nueva normalidad por lo que invitó a que este viernes 7 de agosto a las 10 de la mañana, ingresen a la página de la Secretaría de Economía y asistan al seminario digital “CODI: la nueva forma de hacer cobros y pagos digitales”, impartido por Juan Luis Ordaz Díaz.Esto, dijo, es una gran oportunidad de actualización para implementar ese novedoso sistema de cobro para las empresas; adoptar esta estrategia de comercio digital durante esta pandemia, se convertirá en una gran oportunidad para muchos, y permitirá adaptarse a las nuevos retos que se presentan con la pandemia.Luis Núñez recordó que, con el paso de los días y las semanas durante esta pandemia, se han mantenido y compartido a través de los medios de comunicación y de las redes sociales los diferentes protocolos que se deben de realizar y cumplir para evitar ser contagiados por coronavirus.Señaló que se trata de videos interactivos que explican a detalle las medidas que se deben adoptar para esta nueva normalidad e invitó a las y los sonorenses a verlos y analizarlos, principalmente aplicarlos en su vida diaria para cuidar de ellos y de su familia, pues muchos de estos protocolos llegaron para quedarse, tanto en la vida diaria como en las empresas.“Es importante adoptar estas nuevas medidas que han venido a modificar nuestro estilo y forma de vida, pero también el comportamiento de las empresas. Para ayudar en el proceso de adaptación, la Secretaría de Economía ha desarrollado una serie de cursos en línea y webinars para alentar, facilitar y apoyar a las empresas, para que comiencen a migrar de manera paulatina pero segura a esta nueva forma de trabajar y comercializar”, reiteró.