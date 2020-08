Lleva Secretaría de Salud atención médica a comunidades más apartadas de Sonora

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; agosto 5 de 2020. El Covid-19 es un enemigo cruel y despiadado que no distingue nivel socioeconómico ni regiones geográficas y es capaz de llegar a todas partes, por lo cual es necesario hacer llevar más atención a las comunidades donde hay un mayor rezago social, resaltó Enrique Clausen Iberri, luego de la actualización de casos de este miércoles que arroja 44 fallecimientos más y 518 nuevos casos de la enfermedad en Sonora, así como un acumulado de 17 mil 273 personas que han vencido a este virus.El secretario de Salud en Sonora mencionó que la intención es ampliar la protección a las familias de estos lugares, por lo que se llevarán las brigadas Cerca de ti, que son parte del programa Anticipa, y con las cuales se reforzarán acciones para prevenir contagios, así como detectar y atender oportunamente a las personas contagiadas.“Hoy quiero referirme a un segmento poblacional que, por las características de los lugares donde viven, requieren de esfuerzos especiales para ser atendidos, me refiero a las comunidades indígenas y rurales del estado; al día de hoy hemos atendido personas en todos los rincones del estado, pero vamos a reforzar las acciones en las comunidades más alejadas”, indicó.Clausen Iberri añadió que se ha solicitado a las promotoras de salud de las comunidades que reporten a pacientes con oximetría inferior a 90, que equivale a una hipoxia moderada, por lo que requerirían atención médica temprana para evitar que el virus progrese en el organismo.“Nuestros pueblos originarios son una parte muy importante de nuestra identidad, y merecen toda nuestra admiración, respeto, y por supuesto, todo nuestro apoyo, no podemos ni debemos dejarlos atrás, en esta lucha vamos todos juntos, desde aquí les digo a todas las personas que viven en las comunidades rurales más alejadas de las ciudades que no están solos en esta lucha, estamos cerca de ti”, señaló.Héctor Clemente Baltierra Ochoa, director de atención especializada y hospitalaria de la Secretaría de Salud Sonora, informó que entre el 15 y el 31 de julio fallecieron 44 personas, 22 mujeres y 22 hombres, de entre 28 y 87 años de edad, quienes iniciaron síntomas entre el 4 de junio y 29 de julio, acumulándose 2 mil 055 defunciones en la entidad.“Eran residentes de: Hermosillo 15, Cajeme 8, Nogales 5, Guaymas 3, Empalme, Cananea y San Luis Río Colorado 2 cada uno, Puerto Peñasco, Santa Ana, Cananea, Santa Cruz, Agua Prieta, Huatabampo y Bácum 1 cada uno”, comentó.Hoy se confirmaron 518 nuevos casos por este virus, con los que suman 21 mil 941 en total, se trata de 300 mujeres y 218 hombres, residentes de: Hermosillo 320, Caborca 47, Nogales 44, Cajeme 34, Navojoa y Bácum 14 cada uno, Cananea 9, Empalme y Guaymas 6 cada uno, San Luis Río Colorado 5, Pitiquito, Ímuris y Agua Prieta 3 cada uno, Plutarco Elías Calles y Etchojoa 2 cada uno; Altar, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto, Tubutama, Benito Juárez y Benjamín Hill 1 cada uno.Entre ellos, ocurrieron 11 casos pediátricos, en 7 niñas y 4 niños, de entre 0 y 14 años, residentes de: Hermosillo 5, Nogales y Empalme 2 cada uno, Caborca y Cajeme 1 cada uno, acumulándose 286 casos pediátricos. Además, hoy se confirmaron 2 casos en mujeres embarazadas, residentes de Hermosillo y Nogales, alcanzando una cifra de 184 casos de Covid-19 en mujeres embarazadas.Casos Covid-19 en Sonora: 21,941 casos confirmados y 2,055 defuncionesDefunciones registradas el 5 de agosto: 44 muertesHermosillo: 15Cajeme: 8Nogales: 5Guaymas: 3Cananea: 3Empalme: 2San Luis Río Colorado: 2Puerto Peñasco: 1Santa Ana: 1Santa Cruz: 1Agua Prieta: 1Huatabampo: 1Bácum: 1Mujeres: 22/ Hombres: 22Institución MédicaIMSS: 28Secretaría de Salud: 11Isssteson: 4Issste: 1Casos confirmados el 5 de agosto: 518Hermosillo: 320Caborca: 47Nogales: 44Cajeme: 34Navojoa: 14Bácum: 14Cananea: 9Empalme: 6Guaymas: 6San Luis Río Colorado: 5Pitiquito: 3Ímuris: 3Agua Prieta: 3Gral. Plutarco Elías Calles: 2Etchojoa: 2Altar: 1Huatabampo: 1San Ignacio Río Muerto: 1Tubutama: 1Benito Juárez: 1Benjamín Hill: 1Mujeres: 300/Hombres: 218Institución MédicaSecretaría de Salud: 471IMSS: 41Isssteson: 6AcumuladosDefunciones: 2,055Hermosillo: 540Cajeme: 502Nogales: 227San Luis Río Colorado: 188Guaymas: 144Navojoa: 95Agua Prieta: 62Caborca: 52Empalme: 39Huatabampo: 35Etchojoa: 27Magdalena: 24Benito Juárez: 19Bácum: 13Cananea: 12Puerto Peñasco: 10Gral. Plutarco Elías Calles: 8San Ignacio Río Muerto: 8Santa Ana: 7Ímuris: 6San Miguel de Horcasitas: 4Fronteras: 3Altar: 3Pitiquito: 3Moctezuma: 3Cumpas: 3Sahuaripa: 2Sáric: 2Rosario: 2Nacozari de García: 2Opodepe: 1Benjamín Hill: 1Nácori Chico: 1Bacoachi: 1Arizpe: 1Bavispe: 1Naco: 1Ures: 1Carbó: 1Santa Cruz: 1Mujeres: 859Hombres: 1,196Institución MédicaIMSS: 1,167Secretaría de Salud: 669Isssteson: 164Issste: 50Semar: 3Sedena: 2Total de Casos confirmados: 21,941Hermosillo: 10,138 municipio con mayor incidencia con un 46% del total.Cajeme: 2,977 que representan 14% del total.Nogales: 2,185 que representan 10% del totalSan Luis Río Colorado: 1,303 que representan 6% del totalNavojoa: 933Caborca: 909Guaymas: 776Agua Prieta: 596Cananea: 333Huatabampo: 260Magdalena: 217Empalme: 207Etchojoa: 139Santa Ana: 96Pitiquito: 87Puerto Peñasco: 86Bácum: 75Gral. Plutarco Elías Calles: 70Nacozari de García: 58Álamos: 49Benito Juárez: 47Altar: 40San Ignacio Río Muerto: 31Ímuris: 30Baviácora: 28Ures: 27Yécora: 21Bacoachi: 18Moctezuma: 17Benjamín Hill: 16Sahuaripa: 14San Miguel de Horcasitas: 14Fronteras: 12Cumpas: 12Arizpe: 11Rosario: 10Nácori Chico: 7Naco: 7Trincheras: 6Sáric: 6Aconchi: 6Ónavas: 6Bavispe: 5Villa Hidalgo: 5Quiriego: 5Tubutama: 5Divisaderos: 4Granados: 4Rayón: 3San Javier: 3Santa Cruz: 3San Felipe de Jesús: 3Bacerac: 3Villa Pesqueira: 2Tepache: 2Carbó: 2Cucurpe: 2Oquitoa: 2Opodepe: 2Huásabas: 1Huépac: 1Huachinera: 1La Colorada: 1Suaqui Grande: 1Banámichi: 1Mujeres: 11,481Hombres: 10,460Institución MédicaSecretaría de Salud: 13,703IMSS: 5,352Isssteson: 2,093Issste: 576Sedena: 205Semar: 12Casos estudiados: 31,726Confirmados: 21,941Descartados: 9,785Dados de alta: 4,339Cuadro leve: 15,098Pacientes activos: 2,164Pacientes en seguimiento terminado: 12,934Hospitalizados: 449Estables: 338Graves: 74Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 37