INGRESA PRIMER PACIENTE AL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL COVID DEL IMSS EN CIUDAD OBREGÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora informa que el Centro de Atención Temporal (CAT) COVID en Ciudad Obregón, recibió a su primer paciente, una mujer de 55 años de edad y con antecedentes de diabetes mellitus.María “N” ingresó el pasado 1 de agosto, al área de urgencias del Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Seguro Social, a donde acudió debido a síntomas de contagio del virus SARS-CoV 2.El coordinador de hospitales del IMSS, en la Oficina de Representación en Sonora, José Gabriel Félix Garza, indicó que luego de ingresar al hospital, la paciente mantuvo una evolución satisfactoria, y el ingreso al CAT se determinó para el monitoreo y vigilancia hasta su completa recuperación.El médico precisó que el ingreso de derechohabientes con padecimientos respiratorios es en el área de urgencias del HGR No. 1, y no en el Centro de Atención Temporal.De igual manera, la información de los pacientes internados en el CAT será proporcionada en el HGR No. 1, a través de las Técnicas en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD).