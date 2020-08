Anuncia Gobernadora segunda fase de Anticipa dirigida a grupos en riesgo, colonias vulnerables y pueblos originarios

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, agosto 4 de 2020. Ante los buenos resultados que el programa Anticipa ha arrojado a un mes de estar funcionando para contener la emergencia sanitaria por Coronavirus (Covid-19) en Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció el inicio de la segunda fase de este programa, que será dirigido principalmente a grupos de riesgo, pueblos originarios, colonias vulnerables e incluirá la distinción a empresas comprometidas.Al encabezar la segunda sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud, vía Zoom, y tras escuchar la actualización del comportamiento del Covid-19 en la entidad por parte de Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, la mandataria estatal resaltó que a través del programa Anticipa se han hecho búsquedas de pacientes positivos para evitar que la enfermedad se complique y terminen en hospitales, lo que ha reducido a 52 por ciento la ocupación hospitalaria en el estado.“Esta búsqueda intensiva e intencionada de casos a través del programa Anticipa, a través de los 18 centros que se tienen, donde hay trabajadoras sociales, medicamentos, médicos, especialistas, es muy importante, porque vamos por las personas que todavía no están graves o incluso tienen síntomas leves y pueden curarse mediante aislamiento y suministro de medicamentos en casa y así evitar que se compliquen y lleguen a requerir hospitalización, éste es un gran programa, sin duda”, afirmó.En la segunda etapa de Anticipa, además de mantener la búsqueda intencionada de nuevos casos, se pretende llegar de manera dirigida a grupos en riesgo, como personas mayores de 60 años o con comorbilidades; atender a personas en colonias vulnerables que no tienen la forma de llevar los cuidados adecuadamente; reforzar la comunicación y atención a personas de los pueblos originarios; así como la distinción a empresas que han respetado y aplicado las medidas y protocolos de prevención.“Estoy convencida de este programa Anticipa, estoy convencida de que, si anticipamos, si logramos en esta segunda fase ir por esas colonias vulnerables, por esos grupos en riesgo, por esos pueblos originarios y también damos un incentivo a esas empresas que están haciendo bien las cosas, podemos lograr un efecto multiplicador, podemos hacer mucho más”, aseguró.La gobernadora Pavlovich reconoció a todo el sector salud público y privado que diariamente lucha en el primer frente de batalla en esta pandemia, e hizo un llamado a la sociedad sonorense a ser solidarios, no bajar la guardia y seguir con las medidas rigurosas de prevención.“Vamos a seguir trabajando para mitigar el índice de mortalidad en el estado, vamos a ir por esos grupos vulnerables que ya hemos mencionado, esos grupos de riesgo y nuestros pueblos originarios. Pero les pido que seamos solidarios porque mientras el personal de salud no ha visto a su familia por meses, lamentablemente todavía hay gente que se pasea por ahí en una fiesta, en una reunión de amigos, a veces sin ningún tipo de cuidados y no se me hace justo”, recalcó.Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, detalló que durante su primer mes, el programa Anticipa ha efectuado más de 15 mil consultas, detectado 10 mil 240 pacientes clínicamente sospechosos a Covid o con otra patología respiratoria, aun sin toma de PCR; se han aplicado 18 mil 700 pruebas rápidas, de las cuales el 43 por ciento han sido reactivas; se han efectuado 3 mil 433 tomas de muestra PCR y se han entregado 14 mil 400 Covid-pack o tratamiento médico preventivo a los centros establecidos o comunidades rurales y de pueblos originarios.“Del total de las 15 mil consultas que se han hecho, 9 mil 425 han sido de la Secretaría de Salud, de los que no tienen seguridad social; 3 mil 569 se han atendido del Instituto Mexicano del Seguro Social; 861 del Issste; 769 del Isssteson y 209 entre Semar y, hemos tenido algunos soldados como es el caso de Guaymas y hemos acatado su instrucción, gobernadora, de abiertamente atender a la persona que así lo necesite”, apuntó.Édgar Zitle García, delegado del IMSS en Sonora, agradeció el apoyo y compromiso de la gobernadora y puntualizó que, debido a la implementación de acciones específicas en hospitales y unidades del IMSS en la entidad, se ha podido estabilizar la ocupación hospitalaria. “Al día de hoy, tenemos una ocupación a nivel delegación de un 52 por ciento, contábamos hasta ayer con 459 camas y con la incorporación de algunas más, hoy contamos con 533 en todo el estado, destinadas a la atención del Covid”.Presentes: Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Pedro Ángel Contreras López, director general del Isssteson; Luis Becerra Hurtado, subdirector de los Servicios Médicos del Isssteson; Karina Zárate Félix, directora general de DIF Sonora; Carlos Freaner Figueroa, vicepresidente nacional y delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana; Fermín Frausto Araiza, presidente de la Federación Médica de Sonora; José David Ruiz González, director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y Margarita Martínez, notaria pública.