Con el uso de las redes sociales, el IMSS promueve de manera activa la lactancia materna

Promover la lactancia materna es uno de los pilares fundamentales de los programas que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza de manera permanente, ahora, refuerza esta actividad con el uso de las redes sociales, donde a través de conferencias, pláticas y cursos en línea, se brinda asesoría y capacitación a distancia a mujeres en periodo gestante, padres y familiares.En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna-del 1 al 7 de agosto-, el doctor David Salvador Medina Camarena, jefe de la División de Atención Prenatal y Planificación Familiar del Primer Nivel de Atención, detalló que debido a la pandemia, el IMSS ha diseñado estrategias de promoción de forma diferente, las cuales incluyen desarrollar actividades creativas para promover esta alimentación exclusiva para el bebé.Por ello, invitó a la población a participar hoy 4 de agosto, a través de Twitter: @Tu_IMSS y Facebook: @IMSSmx, a partir de las 10:00 horas en el Ciclo de Cursos en línea: Estrategias de promoción de lactancia materna ante el COVID-19, donde podrán enviar preguntas y un especialista del IMSS resolverá las dudas. Asimismo, se les capacitará en medidas preventivas y de autocuidado para alimentar al recién nacido durante esta emergencia sanitaria.Medina Camarena explicó que bajo el lema “Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable”, el IMSS pone en el centro de sus actividades la capacitación y asesoría del personal de salud en esta práctica alimenticia como la base de una buena salud de la madre, el bebé y nuestro planeta.“Una actividad muy importante es capacitar e informar a las mujeres, a las familias y al personal de salud acerca del impacto que tiene la práctica de la lactancia materna al cuidado del medio ambiente, ya que todo lo que genera sucedáneos produce contaminación al planeta”, apuntó.El ginecobstetra del IMSS destacó que como parte de estas estrategias en los 60 hospitales y 14 Unidades de Medicina Familiar (UMF) nominados como Hospitales y Unidades Amigos del Niño y la Niña, se capacita al personal de salud a fin de proveer los conocimientos y habilidades en esta práctica para auxiliar a la mamá durante el periodo que está amamantando.Para lograr una lactancia materna exitosa, el Seguro Social provee a las madres, padres y familiares redes de comunicación y apoyo que acompañan durante este periodo a la madre y su bebé, además el IMSS dispone de salas de lactancia, lactarios y el banco de leche para promover el uso exclusivo de este alimento para el recién nacido, el cual no sólo le aporta beneficios a la mamá, sino al bebé.“Las salas de lactancia no solo son una estrategia para las UMF, sino también para las empresas y centros a donde acudan mujeres. No necesariamente tienen que ser edificios administrativos pueden ser lugares comerciales, se trata de ofrecer un espacio cómodo y adecuado para que la mamá pueda extraerse la leche y conservarla o amamantar a su bebé”, indicó.El doctor Medina Camarena destacó que el IMSS refuerza esta promoción al contar con el primer banco de leche humana en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Ginecología y Obstetricia (HGO) número 4, el cual recolecta en promedio mil 200 litros de leche al año. Su principal función es proveer de este alimento exclusivo a los bebés que así la requieran y que por alguna razón las mamás no pueden amamantarlos.“Toda la población debe participar en la promoción de la lactancia materna, este es un nuevo estilo de vida que llegó para quedarse. Los recién nacidos son los que van a tener el mayor beneficio de recibir leche materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años o más si así se decide”, concluyó.