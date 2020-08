Refuerza Salud acciones preventivas ante el Covid-19 en comunidades indígenas

Compartir ! tweet





Suma Sonora 40 fallecimientos más y 408 contagios nuevos de la enfermedad y 16 mil 195 personas que se han recuperado de Covid-19 en la entidad.

Hermosillo, Sonora, agosto 3 de 2020. Continuar con el fortalecimiento de Anticipa en las comunidades indígenas con acciones fundamentales para evitar que personas con Covid-19 tengan complicaciones y resultados fatales, es fundamental para el sector Salud, por lo que se estén llevando a cabo jornadas de atención y detección de síntomas en estas localidades, afirmó Enrique Clausen Iberri quien señaló que se distribuyeron en ellas oxímetros y material de protección.

El secretario de Salud en Sonora dijo que en estos cuatro meses, desde que se presentó el primer caso en la entidad, se han recopilado y procesado datos estadísticos que arrojan altas tasas de letalidad por este coronavirus en las localidades y municipios con población indígena donde confluyen usos y costumbres que no son compatibles con la estrategia de sana distancia, por lo que es necesario reforzar los llamados a la prevención, sobre todo en aquellas con población vulnerable y comorbilidades como obesidad, hipertensión y diabetes, para que sean atendidas con oportunidad.

A pesar de las dificultades, señaló, se han podido llegar hasta los rincones más lejanos del estado con los medicamentos y la atención médica que necesitan, así también se ha capacitado al personal de salud para especial atención y se están entregando oxímetros de dedo para estar midiendo el nivel de saturación oxígeno en la sangre de la población indígena.

“Por supuesto que no hemos abandonado a estas comunidades, y a pesar de las dificultades, hemos podido llegar hasta los rincones más lejanos del estado, con los medicamentos y la atención médica que necesitan”, indicó.

Para ello, dijo, participan más de 440 auxiliares de salud y más de 89 parteras rurales que están trabajando de manera voluntaria para los servicios de Salud de Sonora, ya que ellas tienen la confianza de la comunidad para la que trabajan porque de ahí son, ahí viven, y son de las zonas indígenas, de los pueblos originarios y de las localidades con alta incidencia de pobreza.

Clausen Iberri añadió que ya se entregaron los primeros oxímetros al personal que labora en los ocho pueblos yaquis, y se entregará un incentivo por cada paciente que se reporte con oximetría inferior a 90, que equivale a una hipoxia moderada, por lo que se requiere revisión médica temprana para evitar que el virus progrese en el organismo.

Por su parte, los jurisdiccionales harán la entrega de los oxímetros en regiones donde se ha registrado alta tasa de letalidad, como San Ignacio Río Muerto, Luis B. Sánchez, Miguel Alemán, Pueblo Mayo y Tierra Blanca.

“Para ti es conveniente que uses oxímetro y que lo debes tener de ser posible en tu casa, que te midas la oxigenación y tener de preferencia el oxímetro siempre contigo, si no lo tienes, que pases a tu centro de salud a revisártela, puedes observar pequeñas variantes entre un día y otro, a lo mejor hoy te marca 97 y mañana te marca 96, pero sigues en un rango normal, pero si ves que cada día tu oximetría baja y, sobre todo, si cae por debajo del rango normal, no esperes, ve a hacerte la prueba de Covid a uno de los centros Anticipa, o acude a ver a tu médico”, apuntó.

Aclaró que el oxímetro no detecta Covid, ya que sólo indica que el nivel de oxigenación en sangre está bajo, lo que podría estar siendo provocado por el Covid, pero para tener certeza, debes acudir a hacerte la prueba.

Pedro Adelaido Verdugo Pacheco, supervisor de enfermería del Hospital General del Estado, dio a conocer que entre el 4 y el 26 de julio, fallecieron 40 personas por Covid-19, 20 hombres y 20 mujeres, de entre 27 y 92 años de edad, quienes iniciaron síntomas entre el 22 de mayo y el 20 de julio, con lo que se acumulan mil 969 defunciones en la entidad.

“Eran residentes de: Hermosillo 16, Cajeme 8, Guaymas 4, Nogales, Empalme, y Agua Prieta 2 cada uno, Magdalena, Bácum, Benito Juárez, San Luis Río Colorado, Caborca y Huatabampo 1 cada uno”, comentó.

Hoy se confirmaron 408 nuevos casos por este virus en la entidad, con los que suman 21 mil casos en total, en 258 mujeres y 150 hombres, residentes de: Hermosillo 213, Nogales 71, Cajeme 33, Navojoa 26, San Luis Río Colorado 19, Etchojoa 8, Cananea y Huatabampo 7 cada uno, Empalme 6, Guaymas 4, Caborca y Agua Prieta 3 cada uno, Magdalena, San Ignacio Río Muerto, Puerto Peñasco, Santa Ana, Benito Juárez, Bácum, Pitiquito y Ónavas 1 cada uno.

Entre ellos se registraron 8 casos pediátricos, en 5 niños y 3 niñas, de entre 0 y 14 años, residentes de: Hermosillo 5, Nogales 2, y Etchojoa 1, acumulándose 267 casos en total. Hoy se confirmaron 2 casos en mujeres embarazadas, residentes de San Luis Río Colorado y Nogales, alcanzando una cifra total de 182 casos.

También se dio a conocer que a la fecha ya son 16 mil 195 personas que se han recuperado de Covid-19 en la entidad.

Casos Covid-19 en Sonora: 21,000 casos confirmados y 1,969 defunciones

Defunciones registradas el 3 de agosto: 40 muertes

Hermosillo: 16

Cajeme: 8

Guaymas: 4

Nogales: 2

Empalme: 2

Agua Prieta: 2

Magdalena: 1

Bácum: 1

Benito Juárez: 1

San Luis Río Colorado: 1

Caborca: 1

Huatabampo: 1

Mujeres: 20

Hombres: 20

Institución Médica

IMSS: 15

Secretaría de Salud: 11

Isssteson: 8

Issste: 5

Semar: 1

Casos confirmados el 3 de agosto: 408

Hermosillo: 213

Nogales: 71

Cajeme: 33

Navojoa: 26

San Luis Río Colorado: 19

Etchojoa: 8

Huatabampo: 7

Cananea: 7

Empalme: 6

Guaymas: 4

Caborca: 3

Agua Prieta: 3

Magdalena: 1

San Ignacio Río Muerto: 1

Puerto Peñasco: 1

Santa Ana: 1

Benito Juárez: 1

Bácum: 1

Pitiquito: 1

Ónavas: 1

Mujeres: 258

Hombres: 150

Institución Médica

Secretaría de Salud: 364

IMSS: 27

Isssteson: 16

Issste: 1

Acumulados

Defunciones: 1,969

Hermosillo: 499

Cajeme: 491

Nogales: 222

San Luis Río Colorado: 185

Guaymas: 139

Navojoa: 94

Agua Prieta: 59

Caborca: 52

Empalme: 36

Huatabampo: 32

Etchojoa: 27

Magdalena: 23

Benito Juárez: 19

Bácum: 12

Puerto Peñasco: 9

Cananea: 9

Gral. Plutarco Elías Calles: 8

San Ignacio Río Muerto: 8

Santa Ana: 6

Ímuris: 5

San Miguel de Horcasitas: 4

Fronteras: 3

Altar: 3

Pitiquito: 3

Moctezuma: 3

Cumpas: 3

Sahuaripa: 2

Sáric: 2

Rosario: 2

Carbó: 1

Opodepe: 1

Benjamín Hill: 1

Nácori Chico: 1

Bacoachi: 1

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Naco: 1

Ures: 1

Mujeres: 816

Hombres: 1,153

Institución Médica

IMSS: 1,112

Secretaría de Salud: 655

Isssteson: 151

Issste: 46

Semar: 3

Sedena: 2

Total de Casos confirmados: 21,000

Hermosillo: 9,548 municipio con mayor incidencia con un 45% del total.

Cajeme: 2,930 que representan 14% del total

Nogales: 2,078 que representan 10% del total

San Luis Río Colorado: 1,293 que representan 6% del total

Navojoa: 901

Caborca: 856

Guaymas: 754

Agua Prieta: 590

Cananea: 322

Huatabampo: 258

Magdalena: 216

Empalme: 194

Etchojoa: 133

Santa Ana: 96

Puerto Peñasco: 86

Pitiquito: 83

Gral. Plutarco Elías Calles: 68

Bácum: 59

Nacozari de García: 57

Álamos: 49

Benito Juárez: 40

Altar: 39

Baviácora: 28

San Ignacio Río Muerto: 28

Ímuris: 27

Ures: 27

Yécora: 21

Bacoachi: 18

Moctezuma: 17

Benjamín Hill: 15

Sahuaripa: 14

San Miguel de Horcasitas: 14

Fronteras: 12

Arizpe: 11

Cumpas: 11

Rosario: 10

Nácori Chico: 7

Naco: 7

Trincheras: 6

Sáric: 6

Aconchi: 6

Quiriego: 5

Bavispe: 5

Villa Hidalgo: 5

Ónavas: 5

Divisaderos: 4

Tubutama: 4

Granados: 4

Rayón: 3

San Javier: 3

Santa Cruz: 3

San Felipe de Jesús: 3

Bacerac: 3

Villa Pesqueira: 2

Tepache: 2

Carbó: 2

Cucurpe: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Huásabas: 1

Huépac: 1

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Suaqui Grande: 1

Banámichi: 1

Mujeres: 10,925

Hombres: 10,075

Institución Médica

Secretaría de Salud: 12,915

IMSS: 5,222

Isssteson: 2,073

Issste: 573

Sedena: 205

Semar: 12

Casos estudiados: 30,580

Confirmados: 21,000

Descartados: 9,580

Dados de alta: 3,649

Cuadro leve: 14,071

Pacientes activos: 1,525

Pacientes en seguimiento terminado: 12,546

Hospitalizados: 1,311

Estables: 335

Graves: 893

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 83