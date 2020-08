En dos días Sonora registra más de mil casos y más de 100 defunciones por Covid-19

Compartir ! tweet





A la fecha 16 mil 020 personas se han recuperado en el estado

Mujeres embarazadas deben extremar medidas preventivas

Hermosillo, Sonora, agosto 2 de 2020.- En los últimos dos días se han registrado más de mil nuevos casos y más de 100 fallecimientos por Coronavirus (Covid-19) en Sonora, al tiempo que algunas playas de la entidad se encuentran con gran afluencia de personas sin llevar a cabo las medidas de aislamiento social ni de prevención, enfatizó Enrique Clausen Iberri, tras informarse que este día se confirmaron 51 fallecimientos y 570 nuevos casos de la enfermedad.

El secretario de Salud indicó que, a pesar de estar viviendo un momento complicado en la entidad por esta enfermedad, muchas personas no hacen caso a las medidas de aislamiento social, aun cuando los nuevos casos y decesos por Covid-19 siguen en aumento en Sonora, y además no respetan las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, entre otras.

“En dos días se sumaron más de mil confirmados positivos y en dos días tuvimos más de 100 defunciones; las playas en Bahía de Kino, en San Carlos, en Puerto Peñasco y en Las Bocas, totalmente llenas, qué pena, qué tristeza, qué coraje, esa falta de obediencia y esa falta de solidaridad con las familias de las personas que han fallecido y seguimos incrementando los contagios y creemos en esta desobediencia que estamos todos de vacaciones”, afirmó.

Además del llamado a la ciudadanía de quedarse en casa y realizar las medidas de prevención, Clausen Iberri envió un mensaje a los futuros padres de familia o a aquellas personas que en recientes días recibieron a su bebé al mundo, que realicen las medidas preventivas más rigurosas para evitar un posible contagio en el infante o en ellos mismos, incluso cuando visiten a su médico de confianza.

“Cuando un bebé nace, lo normal es que familiares y amistades quieran ir a conocer al nuevo integrante de la familia, pero en este momento, eso no es lo más recomendable, porque una de esas visitas podría estar contagiada, sin saberlo, y podría contagiarte a ti y a tu bebé, por eso, si estás próxima a qué nazca tu bebé o nació recientemente, pídele a tus familiares y amistades que, de momento, no te visiten, te recomiendo que uses la tecnología para presentarles a tu bebé, y ya cuando pase la pandemia, podrán conocerlo en persona y cargarlo”, dijo.

Por su parte, José Jesús Contreras Soto, director general del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), detalló que este día, 32 pacientes Covid fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad, para acumular 16 mil 020 personas recuperadas en el estado.

Agregó que este domingo, se confirmaron 51 decesos más, los cuales ocurrieron 26 en mujeres y 25 en hombres, con edades entre 42 y 88 años, 32 de ellos derechohabientes del IMSS; 10 de la Secretaría de Salud; ocho del Isssteson y uno del Issste, acumulándose 1,929 decesos en Sonora.

Las defunciones ocurrieron en residentes de: Cajeme (19); Hermosillo (8); Guaymas (8); Nogales (4); Bácum (2); Navojoa (2); Agua Prieta (2); Cumpas (1); Magdalena de Kino (1); Caborca (1); Huatabampo (1); Empalme (1) y San Luis Río Colorado (1), quienes iniciaron síntomas entre el 12 de junio y el 20 de julio y fallecieron entre el 10 y el 31 de julio.

Contreras Soto apuntó que este día se confirmaron 570 nuevos casos, acumulándose 20 mil 592 casos en total; los 570 casos ocurrieron en 329 mujeres y 241 hombres, 353 residentes de Hermosillo; 68 de Cajeme; 39 de Nogales; 14 de San Luis Río Colorado; 12 de Bácum; 12 de Agua Prieta; 12 de Empalme; 9 de Guaymas; 9 de Cananea; 8 de Navojoa; 7 de Baviácora; 6 de Etchojoa; 5 de Huatabampo; 3de Caborca; 3 de Santa Ana; 3 de San Ignacio Río Muerto; 2 de Benito Juárez; 2 de Ónavas; 1 de Álamos; 1 de Magdalena de Kino y 1 de Aconchi.

Añadió que, entre ellos se registraron 20 casos pediátricos, en 11 niñas y 9 niños de entre 0 y 14 años, 12 de ellos en residentes de Hermosillo; cuatro de Empalme; uno de Nogales; uno de Bácum; uno de Agua Prieta y uno de Baviácora, acumulándose 259 casos pediátricos, además este día se confirmaron dos casos en mujeres embarazadas, residentes de Hermosillo y Cananea, acumulándose 180 casos de Covid-19 en embarazadas.

Dijo que 10 de los 570 casos ocurrieron en trabajadores de la salud, en residentes de: Hermosillo (4); Navojoa (1); San Luis Río Colorado (1); Nogales (1); Guaymas (1); Cajeme (1) y Agua Prieta (1).

Casos Covid-19 en Sonora

20,592 casos confirmados y 1,929 defunciones

Defunciones registradas el 2 de agosto: 51 muertes

Cajeme: 19

Hermosillo: 8

Guaymas: 8

Nogales: 4

Bácum: 2

Navojoa: 2

Agua Prieta: 2

Cumpas: 1

Magdalena: 1

Caborca: 1

Huatabampo: 1

Empalme: 1

San Luis Río Colorado: 1

Mujeres: 26

Hombres: 25

Institución Médica

IMSS: 32

Secretaría de Salud: 10

Isssteson: 8

Issste: 1

Casos confirmados el 2 de agosto: 570

Hermosillo: 353

Cajeme: 68

Nogales: 39

San Luis Río Colorado: 14

Bácum: 12

Agua Prieta: 12

Empalme: 12

Guaymas: 9

Cananea: 9

Navojoa: 8

Baviácora: 7

Etchojoa: 6

Huatabampo: 5

Santa Ana: 3

San Ignacio Río Muerto: 3

Caborca: 3

Benito Juárez: 2

Ónavas: 2

Álamos: 1

Magdalena: 1

Aconchi: 1

Mujeres: 329

Hombres: 241

Institución Médica

Secretaría de Salud: 546

Isssteson: 13

IMSS: 9

Issste: 2

Acumulados

Defunciones: 1,929

Hermosillo: 483

Cajeme: 483

Nogales: 220

San Luis Río Colorado: 184

Guaymas: 135

Navojoa: 94

Agua Prieta: 57

Caborca: 51

Empalme: 34

Huatabampo: 31

Etchojoa: 27

Magdalena: 22

Benito Juárez: 18

Bácum: 11

Puerto Peñasco: 9

Cananea: 9

Gral. Plutarco Elías Calles: 8

San Ignacio Río Muerto: 8

Santa Ana: 6

Ímuris: 5

San Miguel de Horcasitas: 4

Fronteras: 3

Altar: 3

Pitiquito: 3

Moctezuma: 3

Cumpas: 3

Sahuaripa: 2

Sáric: 2

Rosario: 2

Carbó: 1

Opodepe: 1

Benjamín Hill: 1

Nácori Chico: 1

Bacoachi: 1

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Naco: 1

Ures: 1

Mujeres: 796

Hombres: 1,133

Institución Médica

IMSS: 1,097

Secretaría de Salud: 644

Isssteson: 143

Issste: 41

Sedena: 2

Semar: 2

Total de Casos confirmados: 20,592

Hermosillo: 9,335 municipio con mayor incidencia con un 45% del total.

Cajeme: 2,897 que representan 14% del total.

Nogales: 2,007 que representan 10% del total

San Luis Río Colorado: 1,274 que representan 6% del total

Navojoa: 875

Caborca: 853

Guaymas: 750

Agua Prieta: 587

Cananea: 315

Huatabampo: 251

Magdalena: 215

Empalme: 188

Etchojoa: 125

Santa Ana: 95

Puerto Peñasco: 85

Pitiquito: 82

Gral. Plutarco Elías Calles: 68

Bácum: 58

Nacozari de García: 57

Álamos: 49

Altar: 39

Benito Juárez: 39

Baviácora: 28

Ímuris: 27

San Ignacio Río Muerto: 27

Ures: 27

Yécora: 21

Bacoachi: 18

Moctezuma: 17

Benjamín Hill: 15

Sahuaripa: 14

San Miguel de Horcasitas: 14

Fronteras: 12

Arizpe: 11

Cumpas: 11

Rosario: 10

Nácori Chico: 7

Naco: 7

Trincheras: 6

Sáric: 6

Aconchi: 6

Quiriego: 5

Bavispe: 5

Villa Hidalgo: 5

Granados: 4

Divisaderos: 4

Tubutama: 4

Ónavas: 4

Rayón: 3

San Javier: 3

Santa Cruz: 3

San Felipe de Jesús: 3

Bacerac: 3

Villa Pesqueira: 2

Tepache: 2

Carbó: 2

Oquitoa: 2

Cucurpe: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Huásabas: 1

Huépac: 1

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Suaqui Grande: 1

Banámichi: 1

Mujeres: 10,667

Hombres: 9,925

Institución Médica

Secretaría de Salud: 12,551

IMSS: 5,195

Isssteson: 2,057

Issste: 572

Sedena: 205

Semar: 12

Casos estudiados: 30,093

Confirmados: 20,592

Descartados: 9,501

Dados de alta: 3,649

Cuadro leve: 13,648

Pacientes activos: 1,277

Pacientes en seguimiento terminado: 12,371

Hospitalizados: 1,366

Estables: 343

Graves: 939

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 84