Registra Sonora recuperación de empleos perdidos y creación de nuevos: Gobernadora

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, agosto 2 de 2020. Aún con las difíciles circunstancias que implica la pandemia por Covid-19, Sonora va por buen camino en materia económica y, en el marco del Pacto para que Siga Sonora, se han recuperado empleos que se habían perdido, gracias a la confianza que existe en la entidad, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.En reunión virtual de evaluación de las acciones para hacer frente a la pandemia, junto a su equipo de trabajo, la gobernadora Pavlovich mencionó que las empresas ven en Sonora una oportunidad de crecimiento, para lo cual el gobierno participa como un facilitador.Como ejemplo de ello, se abordó el caso de la empresa Yazaki, proveedor de piezas para la industria automotriz, que en marzo hizo recorte de personal, pero en el último mes recontrató a los empleados, además de incrementar su plantilla con trabajadores adicionales.“Creo que vamos en buen ritmo, en un corto plazo traemos tres excelentes noticias: una que Ford lanza un nuevo producto que es Bronco, segunda la inauguración de productos médicos BD Medical con mil 600 empleos, y ahora el reconocer a esta empresa que recontrata más de lo que tenía todavía, habla muy bien, dentro de las circunstancias del mundo y el país son noticias muy interesantes”, aseveró.Durante la reunión, donde se destacó que el Inegi ubica al estado en los primeros lugares a nivel nacional en el rubro de crecimiento económico, la mandataria sonorense agregó que la empresa Yazaki, sumándose al Pacto para que Siga Sonora, decidió que su personal en condición de salud vulnerable pudiera permanecer en casa, con el pago de su sueldo y prestaciones, en solidaridad ante la pandemia por Covid-19.“Me dio mucho gusto. Siempre hemos trabajado por ser un estado facilitador para la instalación de empresas y generación de empleos; además, contar con paz sindical es un elemento importante para que empresas de ese tamaño se queden aquí en Sonora”, indicó.Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, explicó que Yazaki, a principios del mes de marzo contaba con una planta laboral de 12 mil 190 personas, pero prescindieron de 2 mil 871 trabajadores, mismos que fueron recontratados en el último mes y se contrataron empleados adicionales hasta llegar a una planta total de 12 mil 310.“Hay, un dato importante que vale la pena destacar es que no todas las empresas lo hacen: ellos hablan del compromiso social, de la sensibilidad social de la empresa, ellos tienen a los vulnerables que más o menos son mil 150 personas que están en sus casas, esos no han regresado porque son respetuosos de la situación de salud en el estado, y les están pagando sueldos y prestaciones, no los dejaron de lado, es una empresa con un gran compromiso social”, señaló.Vidal Ahumada añadió que se están promoviendo en el exterior las fortalezas de la entidad, ya que pocas entidades tienen lo que Sonora, una economía diversificada, infraestructura y conectividad, lo que atrae a las empresas para establecerse y generar más empleos y mejor remunerados.“Yo reitero que este fenómeno de la pandemia va tener como consecuencia que la franja norte del país se va convertir en un atractivo mucho muy importante, Estados Unidos va dar incentivos a empresas americanas que estén en Asia y que se vengan a Latinoamérica, Sonora tiene muchas posibilidades de continuar creciendo”, comentó.El secretario de Economía manifestó que Sonora va por buen camino, ya que si bien la pandemia ha afectado todos los sectores, el Inegi ubica al estado en los primeros lugares en el rubro de crecimiento económico.