Rechazan aplicar sanciones a funcionarios por incumplir acciones sanitarias

La propuesta del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de establecer como parte de los lineamientos en el semáforo epidemiológico, sanciones a funcionarios que incumplan acciones sanitarias, provocó molestia y rechazó de los gobernadores, que obligó a que la propuesta se retirara de la mesa.Durante la reunión quincenal de este jueves para establecer nuevas acciones respecto al semáforo de riesgo el subsecretario planteó con el respaldo del director jurídico de la Secretaría de Salud la imposición de sanciones administrativas y penales a los servidores públicos que no atiendan las indicaciones federales.Los mandatarios de Yucatán, Baja California Sur, Oaxaca, Columba, el Estado de México, San Luis Potosí y la Ciudad de México rechazaron este proyecto por “establecer medidas coercitivas cuando se plantea un trabajo conjunto de buena fe”, contó un funcionario presente en la reunión virtual y privada.El presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras, señaló en conferencia de prensa que varios gobernadores se pronunciaron sobre el tema y acordaron seguir en el dialogo sin imposiciones.“Continuamos trabajando en los procedimientos y los criterios que deben establecerse y vamos a continuar con estos trabajos”Recordó que esta semana ya se sostuvo un encuentro a distancia con el subsecretario Lopez Gatell y el presidente de la Comisión de Salud de la Conago, Mauricio Vila.Los gobernadores consideraron que una medida así complicaba el diálogo y mejor debía analizarse en otra mesa, por lo que no hubo cambios en los lineamientos y el semáforo se dará a conocer este viernes.Al final, la secretaria de Gobernación entró al quite y promovió una reunión el lunes para tratar este y otros temas que hayan quedado pendientes en dicho encuentro.En la reunión virtual, la responsable de la política interior propuso ampliar medidas de salud para atender el plano emocional de las personas durante esta pandemia sanitaria, particularmente de quienes trabajan en el sector salud.“Debemos pensar también en algún tipo de estrategia para cuidar la salud mental, emocional y física de nuestra población, en especial de las y los trabajadores de la salud, quienes están en la primera línea de atención a los enfermos de Covid.“Pero también el autoconfinamiento ha traído ciertas tensiones dentro de la familia y ciertas situaciones que, por algunas expresiones de varias personas, me he dado cuenta que hay que también cuidar esta salud mental y esta salud emocional de todos, porque ha habido algunos temas psicológicos en este autoconfinamiento”, subrayó.Destacó que gracias al trabajo de la comunidad científica, se aprenden cosas nuevas sobre el virus y su comportamiento, que están íntimamente relacionados con las medidas preventivas que se tomen para disminuir el riesgo de contagios y que deben ser expuestas a la población para mantenerla informada.“Es importante que mantengamos esta comunicación efectiva y coordinada, una estrategia para mantener a la población informada sobre todas estas medidas que se están tomando, y desde luego compartirles mucho de lo que en estas sesiones se proponen y se llegan a estos acuerdos, porque los objetivos fundamentales es precisamente mantener una comunicación fluida, efectiva y coordinada”.Estuvieron presentes en la reunión los secretarios de Salud, Turismo, Economía, Gobernación y Trabajo, así como el subsecretario Hugo López Gatell y el director del Insabi, Juan Ferrer.