Despedir a seres queridos por Covid-19 ha sido muy difícil: enfermera del Hospital General

Hermosillo, Sonora; julio 30 de 2020. Como una experiencia única e inimaginable al apoyar la atención de la salud de la población, describió la enfermera Cristina Guadalupe Valenzuela Flores la experiencia que ha tenido al trabajar en el área Covid del Hospital General del Estado.La enfermera, originaria de Navojoa y egresada del Conalep en 2016, hizo su servicio social en Villa Juárez donde trabajó dos años y en 2018 cambió su residencia a Hermosillo.“Mi vida estos 4 meses ha sido un proceso muy difícil, y no solo para mí, sino para mi familia también que es la que lleva conmigo toda la situación, han sido unos meses muy estresantes, muy frustrantes, de temor y de estar muy ansiosa”, resaltó la joven enfermera.Mencionó que tomó la decisión de aislarse en el hotel Covid cuando le dijeron que el HGE convertiría todas sus áreas para atención Covid, al darse cuenta que ella y sus compañeros estarían directamente en contacto con pacientes positivos, optó por aislarse para proteger a sus hermanas.“Agradezco al secretario Enrique Clausen Iberri por darnos esta oportunidad de estar en un lugar donde nos hacen sentir muy seguros, muy cómoda, muy atendida, en todo momento muy amables con nosotros y estamos muy agradecidos de verdad”, comentó.Recordó que ha sido muy difícil esta etapa, ya que han fallecido amigos, conocidos y pacientes, a quienes les llegó a tomar cariño y que tuvo la oportunidad de despedirse.“Hay muchos días que estoy agotada y no solo yo, mis demás compañeros también, pero pensar que muchos compañeros están incapacitados o en aislamiento y no hay suficiente personal, es lo que me motiva seguir y continuar. En cuanto al uso del traje de 8 a 12 horas, es muy estresante, si no me quito el equipo con la técnica correcta, si se rompe, la incertidumbre es muy grande”, expresó.Pidió a la población tomar conciencia y asumir las medidas preventivas con lo que se apoyará al personal de salud que está en la primera línea de batalla en la lucha contra el Covid-19.Para finalizar, Cristina envió un mensaje a sus compañeros: “yo les diría que no se den por vencidos, todos los días les digo, compañeros ya falta poco”, apuntó.