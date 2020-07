Llaman a brindar primeros auxilios psicológicos a quien lo necesite

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; julio 29 de 2020. A partir del inicio de la pandemia mundial por Covid-19, han surgido muchos problemas personales y familiares con el cambio en la dinámica de la rutina diaria, detalló Marcela Félix Borbón.La psicóloga estuvo como invitada en el Programa “Hablemos de Salud” que se transmite a través de Facebook Live de la Secretaría de Salud, donde explicó que cualquier persona puede ser agente de cambio en la vida de los demás y puede ser de gran ayuda en momentos de las crisis emocionales que se están viviendo cada vez con mayor frecuencia por el confinamiento.Mencionó que para ello están los primeros auxilios psicológicos, mismos que pueden compararse con los primeros auxilios que ya se conocen, es decir, en situaciones de crisis o inesperadas que golpean la realidad, son una herramienta que permite estabilizar la situación emocional por la que está pasando alguien.Hay personas, explicó, que aunque no estén encerradas, les cambió todo en su vida, a nivel económico, emocional, laboral, lo que genera una crisis y no saben cómo manejarla.Se busca, indicó, la regulación de la persona y del entorno, por ejemplo: en una familia la hija entra en crisis, no puede controlarse por sí misma, contagia su angustia a los demás miembros y si no están capacitados para manejar la situación, se va a generar un pánico colectivo, que es lo que se busca prevenir.Félix Borbón precisó que si bien puede no eliminarse por completo la angustia de la persona en crisis, se puede aminorar.Los pasos para brindar auxilio psicológico son:• Tener empatía con la persona en crisis: presentarse y brindar un ambiente de confianza, hacerle sentir que está acompañado y validar sus emociones• Ver el presente, su pasado y futuro inmediato y definir cuál es su realidad inmediata• Buscar posibles soluciones: darle opciones y poner en acción a la persona• Acompañar a la persona hasta que pase la crisis si es posiblePara concluir su participación en el programa, la psicóloga invitó a la población a leer libros de autoayuda, escuchar podcast relacionados con el tema para conocerse primero a sí misma y entenderse bien para después poder ayudar a los demás y tratar de prevenir una crisis emocional