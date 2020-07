Mi esposo no creía en la pandemia y falleció por Covid-19: Laura Elena Valenzuela

Ciudad Obregón, Sonora; julio 29 del 2020. Con la voz entrecortada, Laura Elena narró la pérdida por Covid-19 de Arturo, su esposo, compañero, padre de tres hijos, abuelo de cuatro nietos, con quien fundó una familia hace casi 35 años.“Era mi esposo, él no creía en la pandemia. Empezó a sentirse mal, le recetaron un tratamiento y no le funcionó, tras buscar ayuda en varias instituciones, decidimos acudir al Hospital General de Obregón donde lo atendieron a cuerpo de rey’’, declaró.Laura Elena Valenzuela señaló sentirse muy agradecida con el personal del Hospital General de Obregón por la atención que en todo momento le brindaron a Arturo y quienes pusieron todos sus esfuerzos en que él se recuperara del Coronavirus.‘’Yo estoy muy agradecida con los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales, todo el personal por que atendieron muy bien a mi esposo, lamentablemente llegó la noticia que nadie quería escuchar, desgraciadamente falleció’’, lamentó.Ante su pérdida, la señora hace un llamado a la población a creer en que esta pandemia es real, ya que lamentablemente muchas veces la incredulidad de la gente las hace no llevar a cabo las medidas de prevención y buscar atención demasiado tarde.“Es muy duro, muy difícil, todo esto está sucediendo por la ignorancia de la gente. Los doctores, las enfermeras hicieron lo imposible, ellos son unos ángeles que Diosito mandó arriesgando su propia vida, estoy muy agradecida con todo el personal de esta institución’’, reiteró.