Juicio a Emilio ‘L’, parteaguas en la historia: López Obrador

El proceso penal al que se someterá a Emilio “L” revelará los detalles sobre cómo se desarrollaba la corrupción en el pasado régimen y marcará un antes y un después en la historia de México, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.En su rueda de prensa matutina, el titular del Ejecutivo pidió a la población estar atento al juicio al ex titular de Petróleos Mexicanos para conocer de primera mano cómo se manejaba la anterior administración.“Es importantísimo. Es, les diría, un parteaguas, es un antes y un después, date juicio va a ayudar mucho a que se conozca cómo le hicieron, de dónde salía el dinero, y nos importa a nosotros para que no se repita nunca más”, estableció López Obrador.Insistió en que con los testimonios de Emilio “L” se podrán conocer detalles de los rebases de topes de recursos en campañas electorales, de la compra de votos para concretar la Reforma Energética, y de la compra fraudulenta de infraestructura como la planta de fertilizantes pagada a sobreprecio.“El llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea nada más un asunto de tribunales judiciales, que sea un asunto, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular”, planteó el presidente.Adelantó que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, gestionará que los recursos que Emilio “L” y otros implicados en juicios por corrupción tienen radicados en otros países para retornarlos a México.“Nos importa también qué podemos recuperar de lo robado. Lo más que se pueda. Ya hay un ofrecimiento de que por el sobreprecio que pagaron en la compra de la planta de fertilizantes el nuevo dueño acepta devolver 200 millones de dólares”, adelantó López Obrador.El titular del Ejecutivo mantendrá actividades privadas este martes en sus oficinas de Palacio Nacional.