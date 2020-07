A un mes del programa Anticipa, se han salvado miles de vidas: Enrique Clausen

Compartir ! tweet





Se han realizado más de 13 mil consultas

19 pacientes Covid fueron dados de alta; 13 mil 438 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad

Este día se presentaron 30 fallecimientos y 368 casos nuevos de Covid-19

Hermosillo, Sonora, julio 26 del 2020. Al cumplirse un mes de la implementación del programa Anticipa, se han obtenido grandes resultados, al realizarse más de 13 mil consultas, cerca de 3 mil pruebas PCR para detectar Covid-19, se han realizado más de 15 mil pruebas rápidas y se han entregado más de 12 mil paquetes de medicamentos a pacientes diagnosticados con la enfermedad, informó Enrique Clausen iberri.

El secretario de Salud hizo un reconocimiento a cada una de las personas que han acudido a los Centros Anticipa para revisarse y atenderse, pues al hacerlo, dijo, ayudan a Sonora; y agradeció a todo el personal de salud por su valiente trabajo.

Recordó que Anticipa es un programa que permite actuar a tiempo ante el Covid-19, porque este es un enemigo cruel y despiadado que no anuncia su presencia sino aproximadamente en el quinto día y si no se atiende a tiempo puede ser mortal.

“Anticipa nos permite hacer un monitoreo para detectar la mayor cantidad de casos de Covid, y atenderlos a tiempo, con atención integral a los pacientes y sus familias; la cual incluye valoración médica, y si es necesario, medicamentos, ambas cosas sin costo; es por eso por lo que la mayoría de los casos, la diferencia entre la vida y la muerte consiste en atenderte a tiempo, y eso es justamente lo que se hace con Anticipa”, aseguró.

Clausen Iberri detalló que, con la detección temprana de Covid, se pueden evitar complicaciones que pongan en peligro la vida de las personas, y que requieran hospitalización.

“Anticipa está salvando miles de vidas y ahí está para ti, si tienes sospecha de contagio acude; si presentas algún síntoma como dolor de cabeza, fiebre o pérdida de olfato o gusto, acudas y recibas atención que puede salvar tu vida”, comentó.

Jorge Arturo Vega Soto, encargado del Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM Sonora, recordó a las y los sonorenses que a través del 9-1-1 los médicos urgenciólogos están para ayudar las 24 horas del día todos los días del año, ante cualquier emergencia.

Si alguna persona presenta síntomas de Covid-19 como fiebre, tos, dolor de cabeza y garganta, pérdida de olfato y gusto, debe acudir al servicio médico; “en Salud Sonora, estamos listos para atenderte”, dijo.

Este día, anunció 19 pacientes Covid fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad a la fecha 13 mil 438 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad; se confirmaron 30 decesos más por Covid-19 en la entidad.

Después de expresar sus condolencias a familiares y amigos de las personas que perdieron la vida por este virus, informó que los 30 fallecimientos ocurrieron en: 19 hombres y 11 mujeres entre 41 y 88 años de edad residentes de: Hermosillo, Navojoa y Cajeme, cuatro cada uno; Agua Prieta, Nogales y Empalme, tres cada uno; Etchojoa y Guaymas, dos cada uno; Benito Juárez, San Luis Río Colorado, Caborca, Bácum y Magdalena, uno cada uno.

Iniciaron síntomas entre el 16 de junio y el 13 de julio y fallecieron entre el 03 y el 16 de julio, respecto a la institución médica donde fueron atendidos: 17 fueron en el IMSS; 12 en la Secretaría de Salud; y uno del Isssteson, con los que se acumulan mil 660 defunciones en Sonora.

También se confirmaron 368 nuevos casos en la entidad, con los que suman 17 mil 460 casos en total, en 185 hombres y 183 mujeres residentes de: Hermosillo 112; Cajeme 76; Caborca 41; Cananea 40; San Luis Río Colorado 21; Guaymas y Empalme 17 cada uno; Nogales 11; Navojoa 10; Agua Prieta, ocho; Huatabampo, seis; Magdalena y Yécora, dos cada uno.

Tubutama, Altar, Bácum, Pitiquito y Puerto Peñasco, uno cada uno; entre ellos cinco casos pediátricos, en cinco niñas de entre un mes y 13 años, residentes de: Hermosillo y Cajeme, dos cada uno; Navojoa uno; acumulándose 169 casos pediátricos.

Se confirmaron además dos casos en mujeres embarazadas, ambas residentes de Hermosillo, acumulándose 161 casos de Covid-19 en embarazadas.

De los 368 casos confirmados de hoy, 35 ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo 11; Cajeme y Empalme, cuatro cada uno; Caborca y Agua Prieta, tres cada uno; Cananea, Magdalena y Huatabampo, dos cada uno; San Luis Río Colorado, Pitiquito, Nogales y Guaymas, uno cada uno.

Vega Soto pidió a las y los sonorenses no bajar la guardia, seguir con las medidas de prevención del virus: lavado de manos frecuentemente, usar cubrebocas si tienen que salir de casa, realizar el estornudo de etiqueta, sanitizar las manos con alcohol gel al 70%.

Casos Covid-19 en Sonora: 17,460 casos confirmados y 1,660 defunciones

Defunciones registradas el 26 de julio: 30

Hermosillo: 4

Navojoa: 4

Cajeme: 4

Agua Prieta: 3

Nogales: 3

Empalme: 3

Etchojoa: 2

Guyamas: 2

Benito Juárez: 1

San Luis Río Colorado: 1

Caborca: 1

Bácum: 1

Magdalena: 1

Mujeres: 11

Hombres: 19

Institución Médica

IMSS: 17

Secretaría de Salud: 12

Isssteson: 1

Casos confirmados el 26 de julio: 368

Hermosillo: 112

Cajeme: 76

Caborca: 41

Cananea: 40

San Luis Río Colorado: 21

Guaymas: 17

Empalme: 17

Nogales: 11

Navojoa: 10

Agua Prieta: 8

Huatabampo: 6

Magdalena: 2

Yécora: 2

Tubutama: 1

Altar: 1

Bácum: 1

Pitiquito: 1

Puerto Peñasco: 1

Mujeres: 183

Hombres: 185

Institución Médica

Secretaría de Salud: 276

IMSS: 61

Isssteson: 28

Issste: 2

Semar: 1

Acumulados

Defunciones: 1,660

Cajeme: 428

Hermosillo: 390

Nogales: 203

San Luis Río Colorado: 161

Guaymas: 115

Navojoa: 85

Agua Prieta: 47

Caborca: 39

Empalme: 29

Huatabampo: 25

Etchojoa: 24

Magdalena: 18

Benito Juárez: 18

Cananea: 9

Puerto Peñasco: 8

Bácum: 8

Gral. Plutarco Elías Calles: 7

San Ignacio Río Muerto: 6

Santa Ana: 5

San Miguel de Horcasitas: 4

Ímuris: 4

Fronteras: 3

Altar: 3

Pitiquito: 3

Sahuaripa: 2

Sáric: 2

Moctezuma: 2

Cumpas: 2

Rosario: 2

Carbó: 1

Opodepe: 1

Benjamín Hill: 1

Nácori Chico: 1

Bacoachi: 1

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Naco: 1

Mujeres: 688

Hombres: 972

Institución Médica

IMSS: 928

Secretaría de Salud: 586

Isssteson: 103

Issste: 39

Sedena: 2

Semar: 2

Total de Casos confirmados: 17,460

Hermosillo: 7,346 municipio con mayor incidencia con un 42% del total.

Cajeme: 2,664 que representan 15% del total.

Nogales: 1,886 que representan 11% del total

San Luis Río Colorado: 1,209 que representan 7% del total

Caborca: 720

Navojoa: 719

Guaymas: 685

Agua Prieta: 502

Cananea: 267

Huatabampo: 205

Magdalena: 203

Empalme: 150

Etchojoa: 100

Santa Ana: 90

Pitiquito: 76

Puerto Peñasco: 71

Gral. Plutarco Elías Calles: 66

Nacozari de García: 48

Álamos: 45

Bácum: 42

Altar: 37

Benito Juárez: 32

Ures: 27

Ímuris: 22

Yécora: 21

Baviácora: 16

Bacoachi: 16

Benjamín Hill: 15

San Ignacio Río Muerto: 15

San Miguel de Horcasitas: 14

Sahuaripa: 14

Moctezuma: 14

Arizpe: 11

Fronteras: 11

Cumpas: 9

Rosario: 8

Nácori Chico: 7

Naco: 7

Trincheras: 6

Bavispe: 5

Sáric: 5

Quiriego: 5

Aconchi: 5

Granados: 4

Villa Hidalgo: 4

Divisaderos: 4

San Javier: 3

Bacerac: 3

Rayón: 3

Tubutama: 3

Cucurpe: 2

Opodepe: 2

Santa Cruz: 2

Villa Pesqueira: 2

Tepache: 2

Carbó: 2

Ónavas: 2

Oquitoa: 1

Huásabas: 1

San Felipe de Jesús: 1

Huépac: 1

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Mujeres: 8,904

Hombres: 8,556

Institución Médica

Secretaría de Salud: 9,825

IMSS: 4,949

Isssteson: 1,931

Issste: 538

Sedena: 205

Semar: 12

Casos estudiados: 25,500

Confirmados: 17,460

Descartados: 8,040

Dados de alta: 3,107

Cuadro leve: 11,210

Pacientes activos: 879

Pacientes en seguimiento terminado: 10,331

Hospitalizados: 1,483

Estables: 333

Graves: 1,053

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 97