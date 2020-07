El uso de cubrebocas es por tu salud y la de tu familia, no por una imposición: Enrique Clausen

Compartir ! tweet





Fueron dados de alta 44 pacientes de Covid-19, con los que suman 11,614 recuperados

Se presentaron 25 fallecimientos y 345 nuevos casos por este virus

Hermosillo, Sonora, julio 24 del 2020. El cubrebocas salva vidas, por eso la mayor demostración de amor hacia familiares y amigos es usarlo, y se debe de usar por la salud de cada uno de los sonorenses y no por una imposición de la autoridad, aseguró Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en su mensaje a las y los sonorenses agradeció a todas las personas que se toman en serio esta enfermedad y extreman precauciones para no llevar el virus a casa, lo cual es un acto de responsabilidad, pero sobretodo de amor porque quien ama a su familia no la expone innecesariamente.

“Si una persona infectada platica con una sana y ninguna de las dos usa cubebrocas, el riesgo de contagio es de 90 por ciento; si la persona infectada no usa cubrebocas, y la sana sí, el riesgo de contagio baja al 30 por ciento; si la persona contagiada usa cubrebocas y la saludable no, el riesgo es de 5 por ciento; y si ambas usan cubrebocas, el riesgo es solo de 1.5 por ciento, por eso el uso de este dispositivo no es opcional, es obligatorio”, expresó.

Clausen Iberri invitó a los sonorenses a usar el cubrebocas, no porque él lo pide, sino porque es benéfico para la salud de cada persona, no es una imposición, dijo, es por el bien de cada uno y de las personas que lo rodean.

“No uses el cubrebocas porque yo te lo estoy pidiendo, úsalo porque te conviene a ti, es importante que no lo veas como una imposición, trabaja en que te nazca a ti usarlo y que es por tu bien y por los que están contigo; ¿qué eliges? la comodidad de no usar cubrebocas o cuidar la vida de tu mamá, papá, hermanos, hijos; la decisión es entre usar cubrebocas y proteger a tu familia o no usarlo y exponerlos a la enfermedad y a la muerte”, reiteró.

Además, dijo, usar cubrebocas no representa un gasto recurrente, porque los hay de tela, lavables y sobretodo reusables.

Carmen Celina Meléndrez Soto, psicóloga de violencia familiar y de género de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, anunció que, durante esta contingencia por Covid-19 se ha brindado apoyo y contención emocional trabajadores de la salud de Sonora que se encuentran luchando en la primer línea de batalla contra esta enfermedad, por lo que pidió a los sonorenses quedarse en casa si no tienen que salir a realizar alguna actividad esencial.

Este día, dijo, fueron dados de alta por mejoría 44 pacientes de Covid de diferentes hospitales en el estado, además, se presentaron 25 fallecimientos y 345 nuevos casos por este virus, en la entidad; a la fecha 11 mil 614 sonorenses se han recuperado de la enfermedad.

Después de expresar su solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida por este virus, detalló que los 25 fallecimientos ocurrieron en 14 hombres y 11 mujeres entre 30 y 81 años de edad residentes de: Hermosillo 10; Agua Prieta, tres; Huatabampo, Nogales, Guaymas y Puerto Peñasco, dos cada uno; Caborca, Cajeme, Empalme y Naco, uno cada uno.

Iniciaron síntomas entre el 13 de junio y el 12 de julio y fallecieron entre el 04 y el 19 de julio; respecto a la institución médica donde fueron atendidos: 18 pertenecieron al IMSS; cuatro a Isssteson; tres a la Secretaría de Salud; acumulándose mil 565 defunciones en Sonora.

Además, con los 345 casos confirmados, se acumulan 16 mil 307 en total, estos nuevos casos, ocurrieron en: 180 hombres y 165 mujeres residentes de: Hermosillo 216; San Luis Río Colorado 46; Agua Prieta 18; Pitiquito 13; Cajeme 12; Caborca, nueve; Empalme, seis; Guaymas, Magdalena y Puerto Peñasco, cinco cada uno; Yécora, tres; Aconchi, Nogales y Navojoa, dos cada uno; y Ures, uno.

Entre ellos, cinco casos pediátricos, en 3 niñas y 2 niños de entre 4 meses y 13 años residentes de: Pitiquito, dos; Yécora, Caborca y Hermosillo, uno cada uno, se acumulan 142 casos pediátricos.

También se confirmaron cuatro casos en mujeres embarazadas residentes de: Hermosillo, tres; San Luis Río Colorado, uno, acumulándose 154 casos de Covid-19 en mujeres embarazadas.

De los 345 casos de hoy, 46 ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo 32; Agua Prieta, cinco; Puerto Peñasco, Cajeme y San Luis Río Colorado, dos cada uno; Magdalena, Caborca y Empalme, uno cada uno.

Casos Covid-19 en Sonora: 16,307 casos confirmados y 1,565 defunciones

Defunciones registradas el 23 de julio: 25

Hermosillo: 10

Agua Prieta: 3

Huatabampo: 2

Nogales: 2

Guaymas: 2

Puerto Peñasco: 2

Caborca: 1

Cajeme: 1

Naco: 1

Empalme: 1

Mujeres: 11

Hombres: 14

Institución Médica

IMSS: 18

Secretaría de Salud: 4

Isssteson: 3

Casos confirmados el 23 de julio: 345

Hermosillo: 216

San Luis Río Colorado: 46

Agua Prieta: 18

Pitiquito: 13

Cajeme: 12

Caborca: 9

Empalme: 6

Guaymas: 5

Magdalena: 5

Peñasco: 5

Yécora: 3

Aconchi: 2

Nogales: 2

Navojoa: 2

Ures: 1

Mujeres: 165

Hombres: 180

Institución Médica

Secretaría de Salud: 196

IMSS: 93

Isssteson: 43

Issste: 13

Acumulados

Defunciones: 1,565

Cajeme: 418

Hermosillo: 372

Nogales: 189

San Luis Río Colorado: 158

Guaymas: 110

Navojoa: 80

Agua Prieta: 36

Caborca: 35

Huatabampo: 23

Empalme: 23

Etchojoa: 19

Magdalena: 17

Benito Juárez: 12

Cananea: 9

Puerto Peñasco: 7

Gral. Plutarco Elías Calles: 6

San Ignacio Río Muerto: 6

Bácum: 5

Santa Ana: 5

San Miguel de Horcasitas: 4

Ímuris: 4

Fronteras: 3

Altar: 3

Pitiquito: 3

Sahuaripa: 2

Sáric: 2

Moctezuma: 2

Cumpas: 2

Rosario: 2

Carbó: 1

Opodepe: 1

Benjamín Hill: 1

Nácori Chico: 1

Bacoachi: 1

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Naco: 1

Mujeres: 648

Hombres: 917

Institución Médica

IMSS: 855

Secretaría de Salud: 567

Isssteson: 100

Issste: 39

Sedena: 2

Semar: 2

Total de Casos confirmados: 16,307

Hermosillo: 6,884 municipio con mayor incidencia con un 42% del total.

Cajeme: 2,491 que representan 15% del total.

Nogales: 1,857 que representan 11% del total

San Luis Río Colorado: 1,171 que representan 7% del total

Navojoa: 682

Guaymas: 642

Caborca: 619

Agua Prieta: 481

Huatabampo: 179

Cananea: 178

Magdalena: 156

Empalme: 120

Etchojoa: 97

Santa Ana: 86

Pitiquito: 71

Puerto Peñasco: 64

Gral. Plutarco Elías Calles: 63

Nacozari de García: 48

Álamos: 40

Bácum: 38

Altar: 33

Benito Juárez: 26

Ures: 25

Yécora: 19

Ímuris: 18

Baviácora: 16

Bacoachi: 16

Benjamín Hill: 15

San Ignacio Río Muerto: 15

San Miguel de Horcasitas: 14

Sahuaripa: 14

Moctezuma: 11

Arizpe: 11

Fronteras: 11

Cumpas: 8

Rosario: 8

Nácori Chico: 7

Naco: 7

Trincheras: 6

Bavispe: 5

Sáric: 5

Quiriego: 5

Villa Hidalgo: 4

Granados: 4

Aconchi: 4

Bacerac: 3

San Javier: 3

Divisaderos: 3

Rayón: 3

Ónavas: 2

Cucurpe: 2

Opodepe: 2

Santa Cruz: 2

Villa Pesqueira: 2

Tepache: 2

Carbó: 2

Oquitoa: 1

Tubutama: 1

Huásabas: 1

San Felipe de Jesús: 1

Huépac: 1

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Mujeres: 8,299

Hombres: 8,008

Institución Médica

Secretaría de Salud: 9,016

IMSS: 4,753

Isssteson: 1,806

Issste: 516

Sedena: 205

Semar: 11

Casos estudiados: 23,902

Confirmados: 16,307

Descartados: 7,595

Dados de alta: 2,774

Cuadro leve: 10,553

Pacientes activos: 1,713

Pacientes en seguimiento terminado: 8,840

Hospitalizados: 1,415

Estables: 297

Graves: 1,012

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 106