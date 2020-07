Inversiones nuevas como la de Ford, son muestra de confianza en el Estado: Núñez Noriega

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; julio 23 de 2020. Tras reiterar que desde el inicio de esta pandemia, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha sido muy clara al señalar que en todo momento se debe privilegiar la vida y salud de las y los sonorenses y trabajar por una reactivación segura, paulatina y consensada con ciudadanos, especialistas, empresarios y alcaldes, Luis Núñez Noriega, dijo que hay señales positivas de que Sonora retomará su dinamismo poco a poco.En su mensaje de este jueves a la población sonorense, el vocero para la Reactivación Económica del estado de Sonora se refirió al reciente anuncio de la planta Ford Motor Company que producirá su nueva línea Bronco Sport en Hermosillo, unidad que este miércoles le fue presentada a la mandataria estatal.Asimismo, en Sonora, reiteró, se están implementando programas de estímulos y alianzas para continuar con el comercio desde plataformas digitales, y se trabaja por parte de la gobernadora Pavlovich y el secretario de Economía, Jorge Vidal, en mantener las condiciones para la atracción de inversión privada y generación de empleos.“Y con el ensamble de la nueva Ford Bronco, nuestro estado comienza a recuperar su economía en medio de esta crisis, mantenerlo así es trabajo de todos nosotros”, dijo, al señalar que las y los sonorenses deben seguir con los cuidados extremos que marca la alerta máxima ante el Covid-19, porque este es un virus que no da margen a relajarse o bajar la guardia.Esta semana, comentó, tras el anuncio del gobierno federal, los municipios del estado han comenzado a liberar una serie de acuerdos y recomendaciones para sus ciudadanos, por lo que a través de sus consejos municipales de salud han emitido sus posicionamientos y acciones a realizar para mitigar el riesgo de contagio en sus comunidades.Recordó que los municipios gozan de autonomía y tienen la libertad de sujetarse completamente a las recomendaciones del gobierno federal, o bien, disminuir o aumentar los porcentajes de reactivación económica dependiendo la situación de cada región. Hermosillo, Puerto Peñasco, Guaymas, Cajeme, entre otros, están tomando acuerdos para sus demarcaciones y el estado estará atento y respetuoso a estas decisiones que son sumamente responsables y van en el mismo sentido de privilegiar la salud de la población, indicó.Como ejemplo, mencionó el caso de Hermosillo, el pasado martes 21 de julio, el comité municipal salud acordó que Hermosillo debía mantenerse en un nivel de alerta máxima; entre las medidas anunciadas: restricción de movilidad vehicular entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente; obligatoriedad de uso de cubrebocas en establecimientos y unidades de transporte público; gimnasios, albercas, centros deportivos, spa y centros de masaje, se encuentran suspendidos; entre otros.“Confío que cuides de ti, tu familia y tus seres amados, quedándote en casa y siguiendo todas las medidas de cuidado para reducir los contagios, no te confíes, no te relajes naranja sigue siendo más rojo que amarillo y que verde y, en Sonora, el llamado de la gobernadora y las autoridades de salud es mantenernos con los cuidados del rojo”, finalizó.