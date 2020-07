Obesidad y diabetes agravan casos covid-19

Compartir ! tweet





En México, 73 por ciento de las personas que fallecieron por covid-19, padecía al menos un tipo de enfermedad cardiometabólica. El 27 por ciento no registró ninguna comorbilidad, informó la Secretaría de Salud.De acuerdo con el reporte del 23 de julio, en México han fallecido 41 mil 908 personas por el virus SARS-CoV-2.Las principales patologías que contribuyeron al desenlace fatal de la enfermedad se han presentado con la siguiente frecuencia: hipertensión, 43 por ciento; diabetes, 38 por ciento; obesidad, 25 por ciento; insuficiencia renal crónica, siete por ciento; enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cinco por ciento, y enfermedad cardiovascular, cinco por ciento.En contraste, en los 370 mil 712 casos confirmados de covid-19, estas comorbilidades se presentaron en menor proporción.COMORBILIDADESDe acuerdo con datos del Centro de información Geográfica de la UNAM sobre covid-19 en México, donde cada mapa muestra el porcentaje de las defunciones confirmadas que registraron alguna comorbilidad, el panorama es el siguiente: 44 por ciento presentó hipertensión y las entidades que registraron el mayor número de muertes por coronavirus asociadas a esta enfermedad son Sonora (55 por ciento), Baja California (54 por ciento), Nayarit (54 por ciento).El 38 por ciento presentó diabetes, y las entidades que registraron el mayor número de muertes por covid-19 asociadas a ésta son Nayarit, con 45 por ciento; Guanajuato, 44 por ciento, y San Luis Potosí, con 43 por ciento.El estudio refirió que 27 por ciento no presentó comorbilidades. En tanto, 25 por ciento presentó obesidad y las entidades que registraron el mayor número de muertes por covid-19 asociadas a esa comorbilidad son Colima, con 38 por ciento; Baja California Sur, con 34 por ciento, y Tabasco, con 34 por ciento.Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explicó que en la región de las Américas, 325 millones de personas, son más propensas a padecer covid-19 debido a que tienen comorbilidades.MUEREN 9 MIL AMAS DE CASAEn México, más de nueve mil amas de casa han fallecido por covid-19.El 46 por ciento de las personas que han perdido la vida a consecuencia de la pandemia no tenía empleo, era de jubilados o amas de casa.El 40 por ciento trabajaba como obreros, operadores de maquinaria o como chofer, informó Héctor Hernández, especialista del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, en una entrevista presentada anoche en el noticiario de Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión.Al realizar el análisis de 40 mil 417 actas de defunción, se reveló que siete de cada 10 personas fallecidas por covid-19, tenían estudios menores al nivel de secundaria; 29 por ciento tenía estudios más allá del nivel medio superior; nueve de cada 10 murieron en un hospital público; dos de cada tres personas que perdieron la vida tenían entre 40 y 69 años; 29 por ciento tenía más de 70 años, y el siete por ciento tenía menos de 40 años.En los últimos cinco días de esta semana, el promedio de casos cada 24 horas es de seis mil 360. El fin de semana del Vive Latino, el promedio era de 15; 20 días después, cuando se presentó el plan económico ante la pandemia, los contagios eran poco más de 250 al día. A principios de mayo llegaron a mil 300, a fin de ese mes se rebasaron los tres mil, hasta que la CDMX empezó con el semáforo naranja eran cinco mil 100 contagios.