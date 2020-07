Seguimos en pie de guerra contra el Covid-19; no es tiempo de bajar la guardia: Clausen Iberri

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, julio 22 del 2020. Aunque en los últimos días en las noticias internacionales informan sobre los avances que tienen distintos laboratorios farmacéuticos en el desarrollo, producción y distribución de una vacuna, y la noticia es alentadora, aún no es tiempo para bajar la guardia contra el Covid-19, expresó Enrique Clausen Iberri.El secretario de Salud, en su mensaje a las y los sonorenses, comentó que se empiezan a escuchar buenas noticias sobre el desarrollo de una vacuna y, dijo, es estima que se podría contar con una probablemente a finales de este año o principios de 2021.“Esta es una noticia para estar optimistas, pero no relajados, ni mucho menos confiados, mientras la vacuna no esté en nuestras manos, la situación sigue siendo la misma, te pido no relajar las medidas de seguridad, no es momento de hacerlo”, comentó.Clausen Iberri recordó que los hospitales en Sonora se encuentran casi a su mayor capacidad, y sigue una alza considerable de contagios, por lo que el riesgo de que durante los próximos días puedan colapsar los servicios de salud no es lejano, por lo que reiteró el llamado de solo salir por verdadera necesidad y a realizar solo actividades esenciales.“Si tienes que salir, por favor, cumple con el protocolo de seguridad, usa cubrebocas, lleva gel antibacterial, mantén una distancia mínima de metro y medio con otras personas, no hables ni te acerques a personas que no tengan cubrebocas, porque tal vez una o varias personas estén infectadas y propagando el virus”, advirtió.Durante la transmisión, Juan Manuel Tong Payan, director general de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, invitó a los sonorenses que durante esta contingencia por Covid-19 se han sentido ansiosos, tristes o angustiados a llamar al 9-1-1 o bien al 6629-37-65-19, donde profesionales de salud emocional los apoyarán.A él le correspondió dar el informe de actualización de la pandemia este miércoles, por lo que dio a conocer que se registraron 16 fallecimientos más y 286 nuevos casos por Covid-19 en Sonora, además, a la fecha, 11 mil 448 sonorenses se han recuperado de la enfermedad.Después de expresar sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida por este virus, comentó que los 16 fallecimientos ocurrieron en 10 hombres y 6 mujeres de entre 32 y 89 años de edad, residentes de: Hermosillo 10; Agua Prieta, dos; San Luis Río Colorado, Bavispe, Cananea y Caborca, uno cada uno.Iniciaron síntomas entre el 5 y el 30 de junio y fallecieron entre el 1 y el 4 de julio, respecto a la institución médica en el que fueron atendidos: 12 pertenecían al IMSS; tres a la Secretaría de Salud; uno al Isssteson; con lo que se acumulan mil 540 defunciones en Sonora.Además, con los 286 casos confirmados este día, suman 15 mil 962 en total. Estos nuevos casos ocurrieron en 157 mujeres y 129 hombres residentes de: Hermosillo 249; San Luis Río Colorado 16; Nogales y Agua Prieta, cinco cada uno; Caborca, cuatro; Cajeme y Guaymas, dos cada uno; Sahuaripa, Pitiquito y Navojoa, uno cada uno; entre ellos, tres casos pediátricos, en una niña y dos niños de entre 2 y 14 años, todos residentes de Hermosillo, con los que se acumulan 137 casos pediátricos.Se confirmaron, también, cuatro casos en mujeres embarazadas, todas residentes de Hermosillo, para sumar 150 casos de Covid-19 en mujeres embarazadas.De los 286 casos nuevos, 39 ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo 31; Agua Prieta, tres; Caborca y Nogales, dos cada uno; y San Luis Río Colorado, uno.Finalmente, recordó a las y los sonorenses la importancia de atenderse a tiempo, pues es primordial para la recuperación y pidió a quien presente síntomas como tos, fiebre, dolor de cabeza y garganta, perdida de olfato y gusto, no automedicarse y acudir a recibir atención médica.Casos Covid-19 en Sonora: 15,962 casos confirmados y 1,540 defuncionesDefunciones registradas el 22 de julio: 16Hermosillo: 10Agua Prieta: 2San Luis Río Colorado: 1Bavispe: 1Cananea: 1Caborca: 1Mujeres: 6Hombres: 10Institución MédicaIMSS: 12Secretaría de Salud: 3Isssteson: 1Casos confirmados el 22 de julio: 286Hermosillo: 249San Luis Río Colorado: 16Nogales: 5Agua Prieta: 5Caborca: 4Cajeme: 2Guaymas: 2Sahuaripa: 1Pitiquito: 1Navojoa: 1Mujeres: 157Hombres: 129Institución MédicaSecretaría de Salud: 177Isssteson: 94IMSS: 15AcumuladosDefunciones: 1,540Cajeme: 417Hermosillo: 362Nogales: 187San Luis Río Colorado: 158Guaymas: 108Navojoa: 80Caborca: 34Agua Prieta: 33Empalme: 22Huatabampo: 21Etchojoa: 19Magdalena: 17Benito Juárez: 12Cananea: 9San Ignacio Río Muerto: 6Gral. Plutarco Elías Calles: 6Puerto Peñasco: 5Bácum: 5Santa Ana: 5San Miguel de Horcasitas: 4Ímuris: 4Fronteras: 3Altar: 3Pitiquito: 3Sahuaripa: 2Sáric: 2Moctezuma: 2Cumpas: 2Rosario: 2Carbó: 1Opodepe: 1Benjamín Hill: 1Nácori Chico: 1Bacoachi: 1Arizpe: 1Bavispe: 1Mujeres: 637Hombres: 903Institución MédicaIMSS: 837Secretaría de Salud: 564Isssteson: 96Issste: 39Sedena: 2Semar: 2Total de Casos confirmados: 15,962Hermosillo: 6,668 municipio con mayor incidencia con un 42% del total.Cajeme: 2,479 que representan 16% del total.Nogales: 1,855 que representan 12% del totalSan Luis Río Colorado: 1,125 que representan 7% del totalNavojoa: 680Guaymas: 637Caborca: 610Agua Prieta: 463Huatabampo: 179Cananea: 178Magdalena: 151Empalme: 114Etchojoa: 97Santa Ana: 86Gral. Plutarco Elías Calles: 63Puerto Peñasco: 59Pitiquito: 58Nacozari de García: 48Álamos: 40Bácum: 38Altar: 33Benito Juárez: 26Ures: 24Ímuris: 18Bacoachi: 16Baviácora: 16Yécora: 16Benjamín Hill: 15San Ignacio Río Muerto: 15San Miguel de Horcasitas: 14Sahuaripa: 14Moctezuma: 11Arizpe: 11Fronteras: 11Cumpas: 8Rosario: 8Nácori Chico: 7Naco: 7Trincheras: 6Bavispe: 5Sáric: 5Quiriego: 5Villa Hidalgo: 4Granados: 4Rayón: 3Bacerac: 3San Javier: 3Divisaderos: 3Aconchi: 2Ónavas: 2Cucurpe: 2Opodepe: 2Santa Cruz: 2Villa Pesqueira: 2Tepache: 2Carbó: 2Oquitoa: 1Tubutama: 1Huásabas: 1San Felipe de Jesús: 1Huépac: 1Huachinera: 1La Colorada: 1Mujeres: 8,134Hombres: 7,828Institución MédicaSecretaría de Salud: 8,820IMSS: 4,660Isssteson: 1,763Issste: 503Sedena: 205Semar: 11Casos estudiados: 23,452Confirmados: 15,962Descartados: 7,580Dados de alta: 2,612Cuadro leve: 10,412Pacientes activos: 1,576Pacientes en seguimiento terminado: 8,836Hospitalizados: 1,398Estables: 287Graves: 1,002Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 109