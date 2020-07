Acuerdan Asociación de Bancos de México y Gobierno de Sonora medidas para proteger la salud de usuarios

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; julio 22 de 2020. El Gobierno del Estado de Sonora y la Asociación de Bancos de México (ABM), en atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, acordaron implementar nuevas medidas para la atención de los clientes y usuarios de los servicios financieros, especialmente en grupos de personas vulnerables.Tras la reunión virtual que sostuvieron el pasado 24 de junio la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y Luis Niño de Rivera, presidente de la AMB, se acordó que habrá nuevos horarios en algunas instituciones, de acuerdo a su operación.Conforme a este acuerdo, Citibanamex tendrá un horario de operación de 7:30 a 14:30 hrs.; BBVA de 8:00 a 15:30 hrs.; Santander de 8:00 a 15:00 hrs.; Scotiabank de 8:00 a 15:30 hrs.; Banorte de 8:30 a 16:00 hrs.; HSBC de 8:30 a 16:30 hrs.; Inbursa de 8:30 a 17:30 hrs.; Banco Azteca de 8:00 a 21:00 hrs.; Bancoppel, de 8:30 a 18:30 hrs. en Hermosillo, de 9:00 a 19:00 hrs. en Ciudad Obregón, Navojoa y San Luis Río Colorado y de 10:00 a 20:00 hrs. en Nogales.Se acordó, también, la colocación de anuncios que indican atención prioritaria a grupos vulnerables (no filas), entrega de tickets para atención prioritaria, el uso de filas express, horarios específicos para grupos vulnerables y atención a través de citas vía telefónica o asignación en sucursal.Para la implementación de programas sociales o de nóminas, el Gobierno del Estado evalúa acciones que permitan reducir el uso de cheques, ya que esto obliga a las personas a acudir a una sucursal, y se privilegiará el uso de medios de pago digitales, incluyendo el pago de impuestos, derechos y servicios gubernamentales.Además, se invitará a la iniciativa privada para que aproveche los múltiples beneficios de los medios de pago digitales en su operación cotidiana, tales como poner en marcha el pago de nóminas en diferentes días del mes, no necesariamente los días 15 o 30, entre otras medidas.De manera conjunta, el Gobierno del Estado de Sonora y la AMB informarán a clientes, usuarios y la población en general, de los canales alternos que la banca ofrece y que no requieren acudir a una sucursal, como: el uso sin costo de cajeros automáticos de muchos bancos, aunque no sean los que emitieron la tarjeta de débito, para lo cual se puede conocer su ubicación en el portal www.banxico.org.mx .También, algunos bancos han incrementado el monto máximo de efectivo que se puede retirar diariamente de cajeros automáticos, esto como medida para reducir los traslados de clientes a sucursales para el uso de cajeros; además los clientes pueden hacer retiros de efectivo con su tarjeta de débito sin costo en cadenas de supermercados, solicitándolo en la caja al hacer el pago de una compra.En estas medidas se contempla promover que se privilegie el pago de consumos presenciales en establecimientos con tarjeta de débito o de crédito, de igual forma los usuarios pueden domiciliar el pago de servicios como televisión por cable, colegiaturas, gas, energía eléctrica, mensualidades de crédito, esto directamente con el proveedor del servicio.Para evitar las aglomeraciones en sucursales bancarias, se promoverá el uso de la plataforma CoDi, desarrollada por el Banco de México para hacer y recibir pagos digitales a través de un teléfono inteligente y sin contacto físico con ninguna terminal o efectivo, ya que cada usuario utiliza su propio equipo y se puede consultar en www.codi.org.mx, por lo que se promoverá su uso por medio de webinars, entrevistas y conferencias virtuales.Con esta gestión entre la gobernadora Pavlovich y la participación de la Asociación de Bancos de México y sus agremiados, se privilegia la salud de los usuarios de los servicios financieros y de la población en general.RECUADROS:Medidas para evitar aglomeración durante la contingencia• Nuevos horarios de atención a clientes (verificar cada institución)• Atención prioritaria a grupos vulnerables (no filas)• Horarios específicos para grupos vulnerables• Entrega de tickets para atención prioritaria• Utilización de filas exprés• Atención a través de citas, vía telefónica, o asignación en sucursal• Uso sin costo de cajeros automáticos de diferentes bancos (checar en www.banxico.org.mx).Horarios por institución bancaria:• Citibanamex: 7:30 a 14:30 hrs.• BBVA: 8:00 a 15:30 hrs.• Santander: 8:00 a 15:00 hrs.• Scotiabank: 8:00 a 15:30 hrs.• Banorte: 8:30 a 16:00 hrs.• HSBC: 8:30 a 16:30 hrs.• Inbursa: 8:30 a 17:30 hrs.• Banco Azteca: 8:00 a 21:00 hrs.• Bancoppel Hermosillo: 8:30 a 18:30 hrs.• Bancoppel Cajeme, Navojoa, SLRC: 9:00 a 19:00 hrs.• Bancoppel Nogales: 10:00 a 20:00 hrs.