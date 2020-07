Seguir las reglas contra el Covid, es un acto de responsabilidad con todos los sonorenses: Clausen Iberri

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, julio 21 del 2020. El Covid-19 es una enfermedad que ha provocado muchas muertes y ha perturbado la vida de las y los sonorenses, pero debemos continuar protegiéndonos para vencer este virus, expresó Enrique Clausen Iberri, Secretario de Salud.En su mensaje a los sonorenses, Clausen Iberri comentó que esta enfermedad está dividiendo a las personas que por hartazgo ya no quieren cumplir con las medidas de prevención y, para vencer al Covid, dijo, todas y todos debemos caminar hacia el mismo lado.“En momentos como este todos debemos estar del mismo lado, porque el enemigo es el Covid, está en la realidad ahora y debemos acostumbrarnos a vivir así, esta es la realidad que viviremos por los próximos meses, vivir con esta realidad significa que muchas cosas deben cambiar y que muchas de estas cosas serán normales, como cuando antes no usábamos cinturón de seguridad y ahora todos lo hacemos”, expresó.En estos nuevos tiempos, dijo, debemos seguir las medidas de precaución y de seguridad que a partir de ahora serán de uso común.“¿A qué me refiero? No salgas si no es necesario, si debes salir a trabajar protégete para proteger a los demás; mantén una distancia social segura; cuida tu espacio de trabajo; cuida la ventilación de tus espacios de vida; carga siempre una botellita de gel antibacterial; y cuando veas que una persona no cumple con esas disposiciones, pídele respetuosamente que lo haga, seguir las reglas contra el Covid es un acto de responsabilidad, pero también de amor hacia tu familia y hacia toda tu comunidad”, reiteró.Natali Lagarda Badilla, neuropsicóloga de la Secretaria de Salud de Sonora, comentó que un equipo de profesionales de salud mental brinda acompañamiento psicológico a familiares de pacientes hospitalizados por Covid-19 en el Hospital General del Estado.Y, a través de llamadas telefónicas, se les da seguimiento para que se desahoguen, se da atención emocional, atención a crisis y técnicas de relajación, ya que se sienten angustiados por no ver a sus familiares hospitalizados.A ella correspondió dar lectura al informe de actualización de casos de este martes y en su lectura informó que hoy se registraron 30 fallecimientos más y 295 nuevos casos por Covid-19 en la entidad, además, a la fecha 11 mil 295 sonorenses se han recuperado de la enfermedad.Después de expresar su solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida por este virus, informó que los 30 fallecimientos ocurrieron en: 17 hombres y 13 mujeres entre 33 y 90 años de edad residentes de: Cajeme, ocho; Hermosillo, seis; Magdalena, cuatro; Nogales, tres; Guaymas y Agua Prieta, dos cada uno; San Luis Río Colorado, Etchojoa, Ímuris, Santa Ana y Huatabampo, uno cada uno.Iniciaron síntomas entre el 03 de junio y el 11 de julio y fallecieron entre el 16 de junio y el 15 de julio respecto a la institución médica en la que fueron atendidos: 21 fueron en el IMSS; ocho, la Secretaría de Salud; y uno Isssteson, con estos fallecimientos se acumulan mil 524 defunciones en Sonora.Además, con los 295 casos nuevos confirmados, se acumulan 15 mil 676 en total, estos nuevos contagios ocurrieron en: 156 mujeres y 139 hombres residentes de: Hermosillo 193; Cajeme 29; Guaymas 15; Nogales 13; Caborca 12; Agua Prieta 10; San Luis Río Colorado, nueve; Empalme, cinco; Navojoa y Huatabampo, dos cada uno; San Ignacio Río Muerto, Pitiquito, Plutarco Elías Calles, Altar y Bácum, uno cada uno, entre ellos un caso pediátrico, en una niña de 9 años, residente de Hermosillo, acumulándose 134 casos pediátricos.Hoy se confirmaron dos casos en mujeres embarazadas, ambas residentes de Hermosillo, acumulándose 146 casos de Covid-19 en mujeres embarazadas.De los 295 casos que se presentaron hoy, 35 ocurrieron en trabajadores de la salud: 15 de Hermosillo; 10 de Cajeme; Caborca, Nogales y Agua Prieta, dos cada uno; San Ignacio Río Muerto, Pitiquito, Navojoa y Guaymas, uno cada uno.Casos Covid-19 en Sonora: 15,676 casos confirmados y 1,524 defuncionesDefunciones registradas el 21 de julio: 30Cajeme: 8Hermosillo: 6Magdalena: 4Nogales: 3Guaymas: 2Agua Prieta: 2San Luis Río Colorado: 1Etchojoa: 1Ímuris: 1Santa Ana: 1Huatabampo: 1Mujeres: 13Hombres: 17Institución MédicaIMSS: 21Secretaría de Salud: 8Isssteson: 1Casos confirmados el 21 de julio: 295Hermosillo: 193Cajeme: 29Guaymas: 15Nogales: 13Caborca: 12Agua Prieta: 10San Luis Río Colorado: 9Empalme: 5Navojoa: 2Huatabampo: 2San Ignacio Río Muerto: 1Pitiquito: 1Gral. Plutarco Elías Calles: 1Altar: 1Bácum: 1Mujeres: 156Hombres: 139Institución MédicaSecretaría de Salud: 165IMSS: 89Isssteson: 38Issste: 3AcumuladosDefunciones: 1,524Cajeme: 417Hermosillo: 352Nogales: 187San Luis Río Colorado: 157Guaymas: 108Navojoa: 80Caborca: 33Agua Prieta: 31Empalme: 22Huatabampo: 21Etchojoa: 19Magdalena: 17Benito Juárez: 12Cananea: 8San Ignacio Río Muerto: 6Gral. Plutarco Elías Calles: 6Puerto Peñasco: 5Bácum: 5Santa Ana: 5San Miguel de Horcasitas: 4Ímuris: 4Fronteras: 3Altar: 3Pitiquito: 3Sahuaripa: 2Sáric: 2Moctezuma: 2Cumpas: 2Rosario: 2Carbó: 1Opodepe: 1Benjamín Hill: 1Nácori Chico: 1Bacoachi: 1Arizpe: 1Mujeres: 631Hombres: 893Institución MédicaIMSS: 825Secretaría de Salud: 561Isssteson: 95Issste: 39Sedena: 2Semar: 2Total de Casos confirmados: 15,676Hermosillo: 6,419 municipio con mayor incidencia con un 41% del total.Cajeme: 2,477 que representan 16% del total.Nogales: 1,850 que representan 12% del totalSan Luis Río Colorado: 1,109 que representan 7% del totalNavojoa: 679Guaymas: 635Caborca: 606Agua Prieta: 458Huatabampo: 179Cananea: 178Magdalena: 151Empalme: 114Etchojoa: 97Santa Ana: 86Gral. Plutarco Elías Calles: 63Puerto Peñasco: 59Pitiquito: 57Nacozari de García: 48Álamos: 40Bácum: 38Altar: 33Benito Juárez: 26Ures: 24Ímuris: 18Bacoachi: 16Baviácora: 16Yécora: 16Benjamín Hill: 15San Ignacio Río Muerto: 15San Miguel de Horcasitas: 14Sahuaripa: 13Moctezuma: 11Arizpe: 11Fronteras: 11Cumpas: 8Rosario: 8Nácori Chico: 7Naco: 7Trincheras: 6Bavispe: 5Sáric: 5Quiriego: 5Villa Hidalgo: 4Granados: 4Rayón: 3Bacerac: 3San Javier: 3Divisaderos: 3Aconchi: 2Ónavas: 2Cucurpe: 2Opodepe: 2Santa Cruz: 2Villa Pesqueira: 2Tepache: 2Carbó: 2Oquitoa: 1Tubutama: 1Huásabas: 1San Felipe de Jesús: 1Huépac: 1Huachinera: 1La Colorada: 1Mujeres: 7,977Hombres: 7,699Institución MédicaSecretaría de Salud: 8,643IMSS: 4,645Isssteson: 1,669Issste: 503Sedena: 205Semar: 11Casos estudiados: 23,056Confirmados: 15,676Descartados: 7,380Dados de alta: 2,605Cuadro leve: 10,136Pacientes activos: 1,446Pacientes en seguimiento terminado: 8,690Hospitalizados: 1,411Estables: 286Graves: 1,016Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 109