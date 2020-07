México se apunta para adquirir vacuna

Compartir ! tweet





En la región de las Américas, la pandemia de covid-19 no presenta signos de desaceleración, advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al señalar que nuestro país sigue con una tendencia de crecimiento en la transmisión de coronavirus.En conferencia de prensa, la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, detalló que, en los últimos ocho días, los casos confirmados y los fallecimientos por coronavirus aumentaron.La pandemia de covid-19 no muestra indicios de desacelerar en nuestra región. La última semana hubo prácticamente 900 mil casos nuevos y cerca de 20 mil muertes que fueron motivo de notificación en la región, la mayoría de éstas en Brasil, México y en Estados Unidos”, explicó.Por su parte, el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, coincidió en que aunque por el momento no existe saturación hospitalaria, en nuestro país se vive una etapa de alto contagio de coronavirus.México, así como Brasil y Chile, están en este momento con una tendencia de crecimiento de la transmisión, hay que mirar al interior del país. De acuerdo con el sistema de semáforo de la Secretaría de Salud, no hay ningún estado en México que en este momento esté en color verde, todos están en naranja o rojo, lo que indica una situación de transmisión importante.También es importante monitorear la ocupación de camas de hospitales. En estos momentos, México está aparentemente bajo porque no hay un estado en situación crítica”, detalló el funcionario de la OPS.Añadió que nuestro país está en la lista de las 38 naciones que enviaron una solicitud para poder comprar vacunas contra el covid-19.Agregó que en el mundo existen más de 150 investigaciones para crear dicha inmunización, de las cuales, cinco ya se encuentran en la fase tres de los ensayos clínicos.No obstante, dijo, esta etapa podría demorar de seis meses hasta un año más, ya que antes de aprobarse se deben hacer pruebas por lo menos en 50 mil personas. Se prevé tener dos millones de dosis para la primera etapa, con el objetivo de atender los grupos más vulnerables.Carissa F. Etienne también explicó que, en nuestra región, 325 millones de personas pueden ser mucho más propensas a padecer covid-19 en etapas graves debido a patologías previas, según un estudio que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Londres.Señaló que, en breve, la OPS pondrá a disposición de todos los países una herramienta con datos actualizados de las diversas comorbilidades que afectan a la región para que se puedan prevenir los contagios de coronavirus en los sectores más vulnerables.