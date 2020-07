Está Sonora en riesgo alto por Covid-19: Enrique Clausen Iberri

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, julio 20 de 2020. El Covid-19 no distingue edades ni niveles socioeconómicos, ya que lo mismo contagia a jóvenes que a personas mayores, por ello, si se llega a un escenario de saturación de hospitales pudieran morir muchas más personas, advirtió Enrique Clausen Iberri.El secretario de Salud en Sonora expuso que si Sonora continúa con una tasa de contagios alta, ocasionará que se saturen los hospitales y se desgaste el personal de salud que desde hace cuatro meses atiende a los pacientes de esta pandemia, por ello la importancia de no bajar la guardia y no relajar medidas preventivas.“Estamos en un momento crítico de la pandemia en Sonora y podemos llegar a un punto de alerta máxima si no baja la tasa de contagios en los próximos días, podríamos estar presentando por primera vez un panorama en que la saturación de hospitales nos obligue a poner personas en lista de espera, es muy doloroso ver a gente morir, gente que hace unas semanas estaba sana”, indicó.Clausen Iberri urgió a las y los sonorenses a que hoy más que nunca se queden en casa, y si es necesario salir a realizar alguna actividad esencial cumplan al máximo todas las medidas sanitarias.“No hace falta aprender en carne propia, menos cuando se trata de perder vidas humanas, hoy hacemos más pruebas de detección de Covid que Nuevo León, Sinaloa, Baja California, y Chihuahua, sin embargo, este enemigo es poderoso y ha aprovechado el incremento de la movilidad social que se dio en los últimos días para multiplicarse, todas aquellas personas que puedan permanecer en casa por favor háganlo, todas aquellas empresas que puedan implementar esquema de home office, por favor háganlo”, señaló.Alejandra Erivez Torres, química del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, informó que entre el 25 de junio y el 13 de julio fallecieron 28 personas, 19 hombres y 9 mujeres, de entre 39 y 99 años de edad, quienes iniciaron síntomas entre el 17 de junio y el 17 de julio, con lo que se acumulan mil 494 defunciones en Sonora.“Eran residentes de: Hermosillo 11, Cajeme 4, Nogales y San Luis Río Colorado 3 cada uno, Caborca 2, Bácum, Navojoa, Huatabampo, Arizpe y Agua Prieta 1 cada uno”, comentó.Además, con los 269 casos confirmados este día, en 142 mujeres y 127 hombres, con los que suman 15 mil 381 casos en total. Estos contagios se presentaron en pacientes residentes de: Hermosillo 189, Cajeme 25, Navojoa 17, Huatabampo 11, Caborca 7, Etchojoa y Guaymas 5 cada uno, Empalme, San Ignacio Río Muerto y Nogales 2 cada uno, Yécora, Ures, Benito Juárez y Agua Prieta 1 cada uno.Entre ellos, se contabilizaron 2 casos pediátricos, en una niña y un niño de 10 y 14 años, ambos residentes de Hermosillo, acumulándose 133 casos pediátricos, además, se confirmaron 2 casos en mujeres embarazadas, ambas residentes de Navojoa, acumulándose 144 casos de Covid-19 en mujeres embarazadas.A la fecha, informó, se han recuperado 11 mil 161 personas de Covid-19 en Sonora.Casos Covid-19 en Sonora: 15,381 casos confirmados y 1,494 defuncionesDefunciones registradas el 20 de julio: 28Hermosillo: 11Cajeme: 4Nogales: 3San Luis Río Colorado: 3Caborca: 2Bácum: 1Arizpe: 1Navojoa: 1Agua Prieta: 1Huatabampo: 1Mujeres: 9Hombres: 19Institución MédicaSecretaría de Salud: 13IMSS: 12Isssteson: 3Casos confirmados el 20 de julio: 269Hermosillo: 189Cajeme: 25Navojoa: 17Huatabampo: 11Caborca: 7Etchojoa: 5Guaymas: 5Empalme: 2San Ignacio Río Muerto: 2Nogales: 2Yécora: 1Ures: 1Benito Juárez: 1Agua Prieta: 1Mujeres: 142Hombres: 127Institución MédicaSecretaría de Salud: 145IMSS: 97Isssteson: 25Issste: 2AcumuladosDefunciones: 1,494Cajeme: 409Hermosillo: 346Nogales: 184San Luis Río Colorado: 156Guaymas: 106Navojoa: 80Caborca: 33Agua Prieta: 29Empalme: 22Huatabampo: 20Etchojoa: 18Magdalena: 13Benito Juárez: 12Cananea: 8San Ignacio Río Muerto: 6Gral. Plutarco Elías Calles: 6Puerto Peñasco: 5Bácum: 4Santa Ana: 4San Miguel de Horcasitas: 4Ímuris: 3Fronteras: 3Altar: 3Pitiquito: 3Sahuaripa: 2Sáric: 2Moctezuma: 2Cumpas: 2Rosario: 2Carbó: 1Opodepe: 1Benjamín Hill: 1Nácori Chico: 1Bacoachi: 1Arizpe: 1Mujeres: 618Hombres: 876Institución MédicaIMSS: 804Secretaría de Salud: 553Isssteson: 94Issste: 39Sedena: 2Semar: 2Total de Casos confirmados: 15,381Hermosillo: 6,226 municipio con mayor incidencia con un 40% del total.Cajeme: 2,448 que representan 16% del total.Nogales: 1,837 que representan 12% del totalSan Luis Río Colorado: 1,100 que representan 7% del totalNavojoa: 677Guaymas: 620Caborca: 594Agua Prieta: 448Cananea: 178Huatabampo: 177Magdalena: 151Empalme: 109Etchojoa: 97Santa Ana: 86Gral. Plutarco Elías Calles: 62Puerto Peñasco: 59Pitiquito: 56Nacozari de García: 48Álamos: 40Bácum: 37Altar: 32Benito Juárez: 26Ures: 24Ímuris: 18Bacoachi: 16Baviácora: 16Yécora: 16Benjamín Hill: 15San Miguel de Horcasitas: 14San Ignacio Río Muerto: 14Sahuaripa: 13Moctezuma: 11Arizpe: 11Fronteras: 11Cumpas: 8Rosario: 8Nácori Chico: 7Naco: 7Trincheras: 6Bavispe: 5Sáric: 5Quiriego: 5Villa Hidalgo: 4Granados: 4Rayón: 3Bacerac: 3San Javier: 3Divisaderos: 3Aconchi: 2Ónavas: 2Cucurpe: 2Opodepe: 2Santa Cruz: 2Villa Pesqueira: 2Tepache: 2Carbó: 2Oquitoa: 1Tubutama: 1Huásabas: 1San Felipe de Jesús: 1Huépac: 1Huachinera: 1La Colorada: 1Mujeres: 7,821Hombres: 7,560Institución MédicaSecretaría de Salud: 8,478IMSS: 4,556Isssteson: 1,631Issste: 500Sedena: 205Semar: 11Casos estudiados: 22,643Confirmados: 15,381Descartados: 7,262Dados de alta: 2,315Cuadro leve: 10,191Pacientes activos: 1,345Pacientes en seguimiento terminado: 8,846Hospitalizados: 1,381Estables: 275Graves: 998Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 108