Sonora se encuentra aún en etapa crítica de la epidemia: Gerardo Álvarez

Hermosillo, Sonora; julio 20 del 2020. A pesar de que la Federación anunció que a partir de este lunes Sonora pasa a color naranja en el Semáforo Nacional Covid-19, no existe, desde el punto de vista técnico, consistencia de que haya una disminución sostenida de casos por al menos dos semanas, por lo que si la entidad se mantiene en etapa crítica de la epidemia por este virus, la recomendación es seguir con los cuidados preventivos que establece la alerta máxima, recomendó Gerardo Álvarez HernándezEl director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, en conferencia de prensa virtual con representantes de los medios de comunicación, reiteró que es necesario mantener las restricciones de movilidad poblacional, pues en los últimos días no se observa que haya una disminución homogénea ni en la incidencia, ni en la tasa de positividad y ocupación hospitalaria para que Sonora pueda hacer acciones de riesgo menor al que en realidad se encuentra.“Definitivamente, la evidencia epidemiológica que tenemos en el estado, es que Sonora se mantiene en la etapa crítica de la epidemia por Covid-19; seguimos en un momento crítico, con una alta tasa de transmisión comunitaria, con una elevada tasa de ocupación hospitalaria, y por supuesto con una elevada mortalidad por este padecimiento”, expresó.Sonora, dijo, debe mantener la reducción de movilidad poblacional, especialmente en las grandes ciudades como: Cajeme, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta.Un área de prioridad, dijo, es Cajeme, que, aunque presentan menos casos que la capital sonorense, sí tiene mayor número de defunciones, junto a Empalme y Guaymas; lo preocupante, dijo, es la movilidad que se generará por la reciente apertura económica masiva de locales comerciales y negocios de esas ciudades.Anticipa es una estrategia de éxitoOtro punto importante, mencionó, es que en las últimas semanas, la proporción de egresados por mejoría va creciendo, especialmente a partir de una estrategia fundamental que inició el 1 de julio que es Anticipa, para identificar oportunamente casos sospechosos de la enfermedad e iniciar tratamiento y darles monitoreo cuidadoso.A través de esta estrategia, indicó, se han otorgado 10 mil 334 consultas, se han tomado 2 mil 449 pruebas de PCR, además los médicos en esos Centros Anticipa han detectado 5 mil 803 casos sospechosos de Covid, y de otros padecimientos respiratorios, y lo más importante es que a los pacientes se les otorga un paquete de medicamentos, tras una valoración médica para tratar sus síntomas respiratorios y a su familia en caso de requerirlo, esto, con el fin de reducir la dispersión del virus.“Creo que estamos en un camino adecuado, provisorio, para disminuir de forma consistente, es decir, que tengamos reducciones sostenidas por al menos cuatro semanas consecutivas, cuando eso suceda, yo les garantizo, como Gobierno del Estado, estamos tomando control contra la epidemia, mientras eso no ocurra, no podemos decir eso, sin embargo, pensamos, y hemos hecho un enorme esfuerzo para que Anticipa pueda ayudar al estado de Sonora a avanzar en ese sentido”, finalizó.