La pandemia se mitigará cuando todas y todos sigamos las medidas de prevención al pie de la letra: Enrique Clausen Iberri

Sonora suma 30 fallecimientos y 383 contagios más por Covid-19

Los hospitales aún están en riesgo de saturación, afirma

Hermosillo, Sonora, julio 19 de 2020. Cuando todas y todos los miembros de la comunidad sigamos las recomendaciones sanitarias al pie de la letra y las hagamos parte de nuestra vida diaria, se podrá cortar la cadena de contagio del Covid-19 y se salvarán más vidas, destacó Enrique Clausen Iberri, tras la lectura del informe de actualización de casos de este domingo que arroja 30 fallecimientos más y 383 nuevos contagios por la pandemia en el estado.

El secretario de Salud en Sonora afirmó que los hospitales del estado aún se encuentran en riesgo de saturación y advirtió que de no cumplirse con las recomendaciones, el daño será mucho mayor y las medidas restrictivas nunca cesarán, por eso si no hay que salir a realizar una actividad esencial lo mejor seguirá siendo quedarse en casa.

“Hoy este virus es habitante del mundo y tenemos que aceptarlo, aprender a vivir con él, aprender a conocerlo y actuar para cuidar a las siguientes generaciones. ¿Cuándo se va acabar o a mitigar la pandemia?, cuando todas y todos sigamos al pie de la letra las disposiciones sanitarias y le cortemos al virus la cadena de contagio y hagamos del distanciamiento social una nueva forma de vida, cada quien haciendo lo que le corresponde”, indicó.

Clausen Iberri reiteró que aunque Sonora será color naranja en el semáforo federal la siguiente semana, no es momento de bajar la guardia, por lo que pidió paciencia a las y los sonorenses e hizo el llamado para no bajar la guardia ante esta pandemia.

“Nuestra apuesta a corto y mediano plazo debe de ser por el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, como ayer lo mencionaba, nosotros con el objetivo de protegerte te decimos que no es el momento de pasar a semáforo naranja, y te pedimos paciencia, este no es momento de bajar la guardia, hay hospitales que no tienen una sola cama para atender más pacientes, de ninguna manera estamos listos para irnos a naranja, no hay forma, la ocupación hospitalaria está al tope”, señaló.

Clemente Baltierra Ochoa, director general de Atención Especializada y Hospitalaria de la Secretaría de Salud, informó que entre el 12 y el 16 de julio se registraron 30 fallecimientos, en 17 hombres y 13 mujeres de entre 34 y 95 años de edad, quienes iniciaron síntomas entre el 4 y el 11 de julio, con lo que se acumulan mil 466 defunciones en Sonora.

“Estas personas eran residentes de Guaymas 11, Cajeme 7, Hermosillo 5, Nogales y Empalme 2 cada uno, Rosario, Agua Prieta y Navojoa 1 cada uno”, comentó.

Además, informó, fueron 383 casos nuevos los confirmados este día, con los que se acumulan 15 mil 112 en total desde el inicio de la pandemia.

Ocurrieron, dijo, en 203 mujeres y 180 hombres, residentes de: Hermosillo 199, Cajeme 71, Guaymas 28, Navojoa 21, Nogales 12, Empalme 8, Agua Prieta 7, Etchojoa y Huatabampo 6 cada uno, Cananea y Huatabampo 6 cada uno, Cananea y Caborca 5 cada uno, Magdalena 4, San Luis Río Colorado, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto 2 cada uno, Santa Ana, Carbó, Yécora, Baviácora y Benjamín Hill 1 cada uno.

Entre ellos se contabilizaron 4 casos pediátricos, en 2 niñas y 2 niños de entre 8 a 14 años, residentes de Hermosillo 2, Cajeme y Agua Prieta 1 cada uno, acumulándose 131 casos pediátricos. Además, hoy se confirmaron 5 casos en mujeres embarazadas, 2 de ellas residentes de Hermosillo, en tanto que de Nogales, Agua Prieta y Carbó 1 de cada uno, con las que suman 142 casos de Covid-19 en mujeres embarazadas.

Casos Covid-19 en Sonora: 15,112 casos confirmados y 1,466 defunciones

Defunciones registradas el 19 de julio: 30

Guaymas: 11

Cajeme: 7

Hermosillo: 7

Nogales: 2

Empalme: 2

Rosario: 1

Agua Prieta: 1

Navojoa: 1

Mujeres: 13

Hombres: 17

Institución Médica

IMSS: 13

Secretaría de Salud: 6

Issste: 1

Casos confirmados el 19 de julio: 383

Hermosillo: 199

Cajeme: 71

Guaymas: 28

Navojoa: 21

Nogales: 12

Empalme: 8

Agua Prieta: 7

Etchojoa: 6

Huatabampo: 6

Cananea: 5

Caborca: 5

Magdalena: 4

San Luis Río Colorado: 2

Benito Juárez: 2

San Ignacio Río Muerto: 2

Santa Ana: 1

Carbó: 1

Yécora: 1

Baviácora: 1

Benjamín Hill: 1

Mujeres: 203

Hombres: 180

Institución Médica

Secretaría de Salud: 223

IMSS: 120

Isssteson: 29

Issste: 11

Acumulados

Defunciones: 1,466

Cajeme: 405

Hermosillo: 335

Nogales: 181

San Luis Río Colorado: 153

Guaymas: 106

Navojoa: 79

Caborca: 71

Agua Prieta: 28

Empalme: 22

Huatabampo: 19

Etchojoa: 18

Magdalena: 13

Benito Juárez: 12

Cananea: 8

San Ignacio Río Muerto: 6

Gral. Plutarco Elías Calles: 6

Puerto Peñasco: 5

Bácum: 4

Santa Ana: 4

San Miguel de Horcasitas: 4

Ímuris: 3

Fronteras: 3

Altar: 3

Pitiquito: 3

Sahuaripa: 2

Sáric: 2

Moctezuma: 2

Cumpas: 2

Rosario: 2

Carbó: 1

Opodepe: 1

Benjamín Hill: 1

Nácori Chico: 1

Bacoachi: 1

Mujeres: 609

Hombres: 857

Institución Médica

IMSS: 792

Secretaría de Salud: 540

Isssteson: 91

Issste: 39

Sedena: 2

Semar: 2

Total de Casos confirmados: 15,112

Hermosillo: 6,037 municipio con mayor incidencia con un 40% del total.

Cajeme: 2,423 que representan 16% del total.

Nogales: 1,835 que representan 12% del total

San Luis Río Colorado: 1,100 que representan 7% del total

Navojoa: 660

Guaymas: 615

Caborca: 587

Agua Prieta: 447

Cananea: 178

Huatabampo: 166

Magdalena: 151

Empalme: 107

Etchojoa: 92

Santa Ana: 86

Gral. Plutarco Elías Calles: 62

Puerto Peñasco: 59

Pitiquito: 56

Nacozari de García: 48

Álamos: 40

Bácum: 37

Altar: 32

Benito Juárez: 25

Ures: 23

Ímuris: 18

Bacoachi: 16

Baviácora: 16

Benjamín Hill: 15

Yécora: 15

San Miguel de Horcasitas: 14

Sahuaripa: 13

San Ignacio Río Muerto: 12

Moctezuma: 11

Arizpe: 11

Fronteras: 11

Cumpas: 8

Rosario: 8

Nácori Chico: 7

Naco: 7

Trincheras: 6

Bavispe: 5

Sáric: 5

Quiriego: 5

Villa Hidalgo: 4

Granados: 4

Rayón: 3

Bacerac: 3

San Javier: 3

Divisaderos: 3

Aconchi: 2

Ónavas: 2

Cucurpe: 2

Opodepe: 2

Santa Cruz: 2

Villa Pesqueira: 2

Tepache: 2

Carbó: 2

Oquitoa: 1

Tubutama: 1

Huásabas: 1

San Felipe de Jesús: 1

Huépac: 1

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Mujeres: 7,679

Hombres: 7,433

Institución Médica

Secretaría de Salud: 8,333

IMSS: 4,459

Isssteson: 1,606

Issste: 498

Sedena: 205

Semar: 11

Casos estudiados: 22,300

Confirmados: 15,112

Descartados: 7,188

Dados de alta: 2,051

Cuadro leve: 10,245

Pacientes activos: 1,240

Pacientes en seguimiento terminado: 9,005

Hospitalizados: 1,350

Estables: 275

Graves: 966

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 109