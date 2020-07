No se podrá realizar el GP México 2020 en el Autódromo: López-Gatell

Compartir ! tweet





Al superar la barrera de las 39 mil defunciones por covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que al no existir ninguna visión de que en octubre se pudieran tener semáforos verdes, no se podría realizar Gran Premio de México 2020 con público en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde actualmente existe una unidad temporal de coronavirus.Respecto a si eso es un obstáculo para tener el premio Formula 1, sí, pues evidentemente porque está sobre la pista, pero supongo que se irá comentando conforme se vayan estableciendo los planes”, señalóEn el día número 49 de la nueva normalidad, la Secretaría de Salud reportó 39 mil 185 decesos por el nuevo coronavirus y 344 mil 224 casos confirmados.Durante la conferencia de prensa diaria para dar a conocer la situación de la pandemia en el país, el subsecretario López-Gatell insistió en que no hay pleitos con los estados por el tema del semáforo epidemiológico.Reconoció que nadie conocer mejor la realidad de una entidad federativa que sus habitantes y sus gobernantes.Ante ello expuso que generalmente desde la Secretaría de Salud se respetan y respaldan las decisiones que toman los gobiernos estatales y que no habrá confrontación con éstos.