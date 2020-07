Registra Sonora 29 fallecimientos más y 445 nuevos casos de Covid-19

Compartir ! tweet





Llama Clausen Iberri a los sonorenses a seguir actuando con extremos cuidados para evitar aumento de contagios

Hermosillo, Sonora, julio 17 de 2020. Este día el Gobierno Federal anunció que Sonora se encuentra entre las entidades que a partir del próximo lunes pasarán a color naranja en el semáforo epidemiológico respecto al Covid-19; sin embargo, no se debe bajar la guardia, ya que podría incrementarse con mayor velocidad el número de casos y con ello saturarse los hospitales, aseguró Enrique Clausen Iberri, tras el informe de actualización Covid de este viernes en que se registraron 29 fallecimientos y 445 nuevos contagios por la pandemia.

En su mensaje, el secretario de Salud comentó que es comprensible que la población ya quiera hacer sus actividades, pero ahora es cuando más se deben reforzar las medidas preventivas, tanto en casa como en la calle, para evitar que este cambio de color en el semáforo derive en un aumento de contagios y en saturación de hospitales.

“Tenemos que seguir protegiéndonos, muchas gracias a todas las personas que están cumpliendo como es debido con todas las recomendaciones sanitarias, tanto en casa como en la calle cuando han tenido que salir, gracias porque con su comportamiento ejemplar estamos comenzando a ver cierta mejoría, aunque no debemos echar las campanas al vuelo ni mucho menos, todavía nos falta muchísimo para poder cantar victoria”, aseveró.

Clausen Iberri reiteró que la prioridad es cuidar la salud y la vida de la población, por lo que no se debe ceder un milímetro en la relajación, ni aflojar el paso ante la pandemia del Covid-19.

El doctor Edgar Velázquez Vega, director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, informó que entre el 22 de junio y el 15 se julio ocurrieron 29 fallecimientos, en 20 hombres y 9 mujeres, de entre 46 y 87 años de edad, quienes iniciaron síntomas entre el 3 de junio y el 10 de julio, acumulándose mil 406 defunciones en la entidad.

“Eran residentes de: San Luis Río Colorado 7, Caborca 6, Hermosillo y Guaymas 4 cada uno, Cajeme 3, Nogales 2, Altar, Etchojoa y Pitiquito 1 cada uno”, comentó.

Además, con los 445 casos confirmados este día, 235 hombres y 210 mujeres, se acumulan 14 mil 387 en total, quienes son residentes de: Hermosillo 296, Nogales 31, Navojoa 26, San Luis Río Colorado 14, Cajeme 13, Agua Prieta 12, Caborca 10, Etchojoa y Huatabampo 9 cada uno, Cananea 8, Rosario 5, Guaymas 4, Álamos 2, Ures, Magdalena, Santa ANA, Pitiquito, Nacozari e Ímuris 1 cada uno.

Entre ellos, se contabilizaron 5 casos pediátricos en cuatro niñas y un niño, cuyas edades oscilan entre 3 meses y 10 años, residentes de: Hermosillo 4 y Cajeme 1, acumulándose 125 casos pediátricos.

Hoy se confirmaron 7 casos en mujeres embarazadas, residentes de Hermosillo 5 y Cananea 2, acumulándose 137 casos de Covid-19 en mujeres embarazadas, mientras que a la fecha ya son 9 mil 490 personas que se han recuperado en la entidad.

Casos Covid-19 en Sonora: 14,387 casos confirmados y 1,406 defunciones

Defunciones registradas el 17 de julio: 29

San Luis Río Colorado: 7

Caborca: 6

Hermosillo: 4

Guaymas: 4

Cajeme: 3

Nogales: 2

Altar: 1

Etchojoa: 1

Pitiquito: 1

Mujeres: 9

Hombres: 20

Institución Médica

Secretaría de Salud: 20

IMSS: 9

Casos confirmados el 17 de julio: 445

Hermosillo: 296

Nogales: 31

Navojoa: 26

San Luis Río Colorado: 14

Cajeme: 13

Agua Prieta: 12

Caborca: 10

Etchojoa: 9

Huatabampo: 9

Cananea: 8

Rosario: 5

Guaymas: 4

Álamos: 2

Ures: 1

Magdalena: 1

Santa Ana: 1

Pitiquito: 1

Nacozari de García: 1

Ímuris: 1

Mujeres: 235

Hombres: 210

Institución Médica

Secretaría de Salud: 319

IMSS: 61

Isssteson: 46

Issste: 19

Acumulados

Defunciones: 1,406

Cajeme: 388

Hermosillo: 318

Nogales: 177

San Luis Río Colorado: 153

Guaymas: 92

Navojoa: 78

Caborca: 31

Agua Prieta: 26

Empalme: 20

Huatabampo: 18

Etchojoa: 18

Magdalena: 13

Benito Juárez: 11

Cananea: 8

San Ignacio Río Muerto: 6

Gral. Plutarco Elías Calles: 6

Puerto Peñasco: 5

Bácum: 4

Santa Ana: 4

San Miguel de Horcasitas: 4

Ímuris: 3

Fronteras: 3

Altar: 3

Pitiquito: 3

Sahuaripa: 2

Sáric: 2

Moctezuma: 2

Cumpas: 2

Bacoachi: 1

Carbó: 1

Opodepe: 1

Benjamín Hill: 1

Nácori Chico: 1

Rosario: 1

Mujeres: 584

Hombres: 822

Institución Médica

IMSS: 751

Secretaría de Salud: 526

Isssteson: 88

Issste: 37

Sedena: 2

Semar: 2

Total de Casos confirmados: 14,387

Hermosillo: 5,651 municipio con mayor incidencia con un 39% del total.

Cajeme: 2,317 que representan 16% del total.

Nogales: 1,794 que representan 12% del total

San Luis Río Colorado: 1,083 que representan 8% del total

Navojoa: 637

Guaymas: 569

Caborca: 564

Agua Prieta: 428

Cananea: 172

Huatabampo: 160

Magdalena: 146

Empalme: 97

Etchojoa: 86

Santa Ana: 85

Gral. Plutarco Elías Calles: 59

Pitiquito: 54

Puerto Peñasco: 49

Nacozari de García: 47

Álamos: 39

Bácum: 36

Altar: 32

Benito Juárez: 23

Ures: 22

Ímuris: 17

Bacoachi: 16

Baviácora: 15

San Miguel de Horcasitas: 14

Benjamín Hill: 14

Yécora: 14

Sahuaripa: 12

Fronteras: 11

Moctezuma: 11

Arizpe: 11

San Ignacio Río Muerto: 10

Cumpas: 8

Rosario: 8

Nácori Chico: 7

Naco: 7

Trincheras: 6

Bavispe: 5

Sáric: 5

Quiriego: 5

Villa Hidalgo: 4

Granados: 4

Rayón: 3

Bacerac: 3

San Javier: 3

Ónavas: 2

Aconchi: 2

Divisaderos: 2

Cucurpe: 2

Opodepe: 2

Santa Cruz: 2

Villa Pesqueira: 2

Tepache: 2

Huachinera: 1

Oquitoa: 1

Tubutama: 1

Huásabas: 1

San Felipe de Jesús: 1

Huépac: 1

Carbó: 1

La Colorada: 1

Mujeres: 7,312

Hombres: 7,075

Institución Médica

Secretaría de Salud: 7,942

IMSS: 4,202

Isssteson: 1,542

Issste: 485

Sedena: 205

Semar: 11

Casos estudiados: 21,514

Confirmados: 14,387

Descartados: 7,127

Dados de alta: 2,049

Cuadro leve: 9,677

Pacientes activos: 2,236

Pacientes en seguimiento terminado: 7,441

Hospitalizados: 1,255

Estables: 256

Graves: 887

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 112