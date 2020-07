INTERCEDERÁ ALCALDE MARISCAL ALVARADO ANTE ESTADO Y FEDERACIÓN A FAVOR DE LAS DEMANDAS DE LA TRIBU YAQUI

Compartir ! tweet





A solicitud expresa de las autoridades tradicionales de la etnia Yaqui, el Gobierno Municipal se compromete a trabajar en la mesa de diálogo con dependencias federales y empresas que pasan por el territorio de la tribu

Mariscal Alvarado externó su confianza de que la obra del Acuaférico no será aprobada por el Congreso, por lo que reiteró como política pública el proyecto de Más Agua para Sonora

Al dar banderazo para la reactivación de los trabajos que garantizarán el suministro de agua potable para la comunidades Yaquis, con la que se beneficiará a más de tres mil habitantes de la Loma de Guamúchil, Estación Corral, Tajimaroa y la Lomita, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado se comprometió a interceder ante el Estado y la Federación, así como a participar en la mesa de diálogo con las dependencias y empresas que operan a través del territorio de la etnia, con el fin de coadyuvar en la solución a las demandas de las autoridades tradicionales.

Durante su quinta visita de trabajo celebrada en la guardia tradicional de la Loma de Guamúchil, el Presidente Municipal de Cajeme, recibió el mensaje de agradecimiento que, por parte del Gobernador tradicional, expresó el Secretario Luis Felipe Estrella Álvarez, quien además propuso que el Alcalde interceda a favor de la etnia en sus demandas por el uso ilegal del suelo que realizan Teléfonos de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ferrocarriles de México, así como la operación de obras a cargo del Estado, tales como el gasoducto, acueducto Independencia y acueducto Guaymas-San Carlos, entre otros.

Ante esta propuesta, el munícipe señaló que le consta que el Gobierno de la República está dando los pasos para que se haga justicia a los pueblos originarios, en especial justicia para los pueblos Yaquis.

“Por eso cuando se propone por parte de ustedes una mesa de diálogo para poder encontrar una solución y platicar lo del asunto, nosotros claramente la aceptamos y levantamos la mano para ser intermediarios y gestores de ustedes ante las otras autoridades, tanto del Estado como de la Federación, porque tenemos la voz completa con ustedes, porque no le hemos fallado y no les vamos a fallar”, manifestó el Presidente Municipal.

De igual forma externó su confianza en que la operación del Acuaférico Oriente de Hermosillo, no será una obra aprobada por el Congreso del Estado y reitero su postura de que la única y viable solución es instrumentar una política pública de Más Agua para Sonora, a través de la desaladora y la implementación del PLHINO.

Respecto a la obra para reactivar el suministro de agua potable para la tribu Yaqui, en la que el Gobierno Municipal invierte recursos propios por el orden de más de 4 millones de pesos, Mariscal Alvarado expresó que desde el 2011 estos trabajos habían sido diferidos por indolencia política, pero que ya ha llegado el tiempo para accionar en beneficio de los pueblos olvidados.

“Este es un compromiso de hace mucho tiempo que ha sido diferido, postergado por administraciones anteriores del Estado y debo decir también de municipales, pero hoy consideramos que ha llegado el momento de cumplirles el compromiso y hemos evaluado diversas alternativas, en la que hemos encontrado la que consideramos más viable; porque este Gobierno se ha caracterizado por hacer más con menos, con poco dinero, abatiendo la corrupción y optimizando los recursos que nos ha permitido generar economías y poder ir cumpliéndole al pueblo en un tiempo difícil”, indicó Mariscal Alvarado.

Para cerrar su gira de trabajo por la Loma de Guamúchil, el Alcalde puso en marcha los trabajos de construcción de un comedor comunitario que se edificará frente a la Iglesia tradicional de dicha comunidad Yaqui.

Acompañaron al munícipe, el Diputado Local, Orlando Salido Rivera; el Gobernador Tradicional de la Loma de Guamúchil, Guillermo Valdez Castillo; el Capitán, Juan Luis Matuz González; el Comandante de Caballería, Víctor Valenzuela Aldama; el Secretario de la guardia tradicional Luis Felipe Estrella Álvarez; el Pueblo mayor, Emilio Ochoa García, el Maestro Principal, Julio Gotobopicio Valencia y el regidor étnico, José Víctor Buitimea Álvarez, entre otros miembros de la tribu Yaqui, así como funcionarios municipales.