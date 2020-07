Confirma México cierre de frontera con EU hasta agosto

Compartir ! tweet





La Embajada de Estados Unidos en México confirmó la extensión un mes más del Acuerdo de Restricción Fronteriza que impide los cruces en ambos lados de la frontera en situaciones no esenciales como medida para disminuir el riesgo de contagio de covid-19.Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la embajada norteamericana, advirtió que la epidemia sigue siendo una amenaza a la salud de América del Norte, por lo que ambos países tomaron la decisión de ampliar el cierre parcial que inició el 21 de marzo pasado hasta el próximo 20 de agosto.Lo que esto significa es que el gobierno de Estados Unidos continuará restringiendo los viajes no esenciales que crucen nuestra frontera compartida, esto, con el fin de frenar la propagación del coronavirus. Los ciudadanos mexicanos y estadounidenses deben evitar los cruces fronterizos a menos que el propósito sea considerado esencial”, dijo.Con la puesta en marcha de este acuerdo solo se permiten los cruces para situaciones de máxima prioridad como es el intercambio comercial, por motivos de salud y académico.El funcionario hizo un llamado, particularmente, a quienes viven a lo largo de la franja fronteriza en los dos países.Por favor tenga en cuenta que los gobiernos de Estados Unidos y México prorrogaron la restricción a los viajes por lo menos hasta el 20 de agosto.Y recuerde: una pandemia global NO es el momento para ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Hacer eso incrementa el riesgo de transmitir el virus aún más en nuestros dos países. Quédese en casa y manténgase a salvo”, señaló.El Gobierno de México, a través de la Cancillería, informó el lunes pasado que había hecho llegar el planteamiento de mantener el cierre parcial hasta agosto debido al rebrote de casos de coronavirus que hay en Nuevo México, Texas, California y Arizona.