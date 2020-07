Llama Enrique Clausen a no lucrar con los medicamentos e insumos para Covid-19

Compartir ! tweet





Registra Sonora 29 fallecimientos más y se confirman 260 nuevos contagios

Cerca de 9 mil 400 personas le han ganado la batalla a la enfermedad

Hermosillo, Sonora, julio 15 de 2020. A cuatro meses de que se registrara el primer caso de Covid-19 en Sonora, se ha detectado el incremento en el costo de medicamentos y otros insumos para hacer frente a la pandemia en las farmacias en la entidad, por lo que es necesario hacer una tregua ya que muchas familias carecen del recurso incluso para abastecerse de alimentos, destacó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud reveló que en medicamentos como aspirinas se han detectado incremento de precios e inclusive desabasto, por lo que hizo un llamado a la solidaridad entre todos durante esta contingencia para evitar que se acaparen este tipo de insumos.

“A esto me refiero cuando te pido que hagamos una tregua, no se vale aprovecharse con la necesidad de la gente y con la de muchas familias que hasta ahorita están entre la espada y la pared, familias sin ingresos fijos, desde hace casi 4 meses, y muchas de ellas ya tienen que decidir entre hacer el súper o dejar de comprar ciertas medicinas, ahorita es cuando más solidarios tenemos que ser con los sonorenses que están llegando al límite de sus capacidades económicas y emocionales”, indicó.

Clausen Iberri añadió que hay farmacias donde se ha registrado desabasto de termómetros, oxímetros y medicamentos por la alta demanda que han tenido a consecuencia de la pandemia, por lo que llamó a los comercios a no incrementar los precios una vez que tengan en existencia.

“A estas alturas de la pandemia empieza a haber desabasto de medicinas, sobre todo las de alta especialidad, tampoco se vale que algunas empiecen a aparecer como por arte de magia al doble o al triple de su precio original, se me hace de muy pero muy mal gusto que algo tan básico como la aspirina ya sea víctima del acaparamiento y de la vileza y el sobre precio, oxímetros que antes costaban 200 pesos ahora los están vendiendo en 800, ya hay farmacias que tienen dos meses sin termómetros, y no me quiero imaginar a cuánto los darán cuando los vuelvan a tener en existencia”, señaló.

Jorge Arturo Vega Soto, encargado del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM Sonora), dio a conocer que este día se registraron 29 fallecimientos más de pacientes que perdieron la batalla entre el 7 y 12 de julio; se trata de 16 hombres y 13 mujeres, entre 31 y 88 años de edad, quienes iniciaron síntomas entre el 5 de junio y el 6 de julio, residentes de Cajeme 11, Nogales y Hermosillo 5 cada uno, Guaymas 4, Navojoa 3, Empalme 1, con lo que se acumulan mil 357 defunciones en el estado.

Además con los 260 casos confirmados este miércoles, suman 13 mil 560 casos positivos desde el inicio de la pandemia. De los nuevos casos, 130 son hombres y 130 mujeres, residentes de: Hermosillo 144, San Luis Río Colorado 26, Agua Prieta 25, Caborca 19, Cajeme 14, Nogales 12, Yécora 7, Pitiquito 4, Guaymas 3, Ures 2, Etchojoa, Navojoa, Huatabampo y Empalme 1 cada uno.

A la fecha, destacó, 9 mil 339 sonorenses se han recuperado de la enfermedad.

También, indicó, se dieron a conocer 2 casos pediátricos, en 2 niños de 6 y 14 años, ambos residentes de Hermosillo, acumulándose 120 y se confirmaron 2 casos en mujeres embarazadas, ambas residentes de Hermosillo, con los que se acumulan 130 casos de Covid-19 en pacientes en esta condición.

Asimismo, dijo, 48 de los 260 casos ocurrieron en trabajadores de la salud, distribuidos como sigue: Hermosillo 26, San Luis Río Colorado 8, Caborca 4, Guaymas, Pitiquito, Nogales y Agua Prieta 2 Cada Uno; Cajeme y Navojoa 1 Cada Uno.

Casos Covid-19 en Sonora: 13,560 casos confirmados y 1,357 defunciones

Defunciones registradas el 15 de julio: 29

Cajeme: 11

Nogales: 5

Hermosillo: 5

Guaymas: 4

Navojoa: 3

Empalme: 1

Mujeres: 13

Hombres: 16

Institución Médica

IMSS: 17

Secretaría de Salud: 11

Issste: 1

Casos confirmados el 15 de julio: 260

Hermosillo: 144

San Luis Río Colorado: 26

Agua Prieta: 25

Caborca: 19

Cajeme: 14

Nogales 12

Yécora: 7

Pitiquito: 4

Guaymas: 3

Ures: 2

Etchojoa: 1

Navojoa: 1

Huatabampo: 1

Empalme: 1

Mujeres: 130

Hombres: 130

Institución Médica

Secretaría de Salud: 137

IMSS: 64

Isssteson: 59

Acumulados

Defunciones: 1,357

Cajeme: 381

Hermosillo: 304

Nogales: 174

San Luis Río Colorado: 145

Guaymas: 87

Navojoa: 77

Caborca: 25

Agua Prieta: 25

Empalme: 20

Huatabampo: 18

Etchojoa: 16

Magdalena: 13

Benito Juárez: 11

Cananea: 8

San Ignacio Río Muerto: 6

Gral. Plutarco Elías Calles: 6

Puerto Peñasco: 5

Bácum: 4

Santa Ana: 4

San Miguel de Horcasitas: 4

Ímuris: 3

Fronteras: 3

Altar: 2

Cumpas: 2

Sahuaripa: 2

Sáric: 2

Moctezuma: 2

Pitiquito: 2

Bacoachi: 1

Carbó: 1

Opodepe: 1

Benjamín Hill: 1

Nácori Chico: 1

Rosario: 1

Mujeres: 570

Hombres: 787

Institución Médica

IMSS: 729

Secretaría de Salud: 501

Isssteson: 87

Issste: 36

Sedena: 2

Semar: 2

Total de Casos confirmados: 13,560

Hermosillo: 5,149 municipio con mayor incidencia con un 38% del total.

Cajeme: 2,247 que representan 17% del total.

Nogales: 1,756 que representan 13% del total

San Luis Río Colorado: 1,042 que representan 8% del total

Navojoa: 605

Guaymas: 542

Caborca: 533

Agua Prieta: 408

Cananea: 164

Huatabampo: 151

Magdalena: 142

Empalme: 95

Santa Ana: 83

Etchojoa: 75

Gral. Plutarco Elías Calles: 57

Pitiquito: 51

Puerto Peñasco: 46

Nacozari de García: 46

Álamos: 37

Bácum: 36

Altar: 32

Benito Juárez: 23

Ures: 20

Bacoachi: 16

Baviácora: 15

San Miguel de Horcasitas: 14

Ímuris: 14

Benjamín Hill: 13

Sahuaripa: 12

Yécora: 12

Fronteras: 11

Moctezuma: 11

Arizpe: 11

San Ignacio Río Muerto: 10

Nácori Chico: 7

Naco: 7

Cumpas: 7

Trincheras: 6

Quiriego: 5

Bavispe: 5

Sáric: 5

Granados: 4

Villa Hidalgo: 4

Bacerac: 3

Rayón: 3

Rosario: 3

Tepache: 2

Ónavas: 2

Aconchi: 2

Divisaderos: 2

Cucurpe: 2

Opodepe: 2

Santa Cruz: 2

Villa Pesqueira: 1

Carbó: 1

Huachinera: 1

Oquitoa: 1

Tubutama: 1

Huásabas: 1

San Felipe de Jesús: 1

Huépac: 1

Mujeres: 6,860

Hombres: 6,701

Institución Médica

Secretaría de Salud: 7,324

IMSS: 4,102

Isssteson: 1,473

Issste: 446

Sedena: 205

Semar: 10

Casos estudiados: 20,678

Confirmados: 13,560

Descartados: 7,118

Dados de alta: 1,826

Cuadro leve: 9,175

Pacientes activos: 1,662

Pacientes en seguimiento terminado: 7,513

Hospitalizados: 1,202

Estables: 238

Graves: 855

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 109