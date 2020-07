EVALÚA UNIDAD MUNICIPAL CONTRA EL COVID-19 LOS PROTOCOLOS SANITARIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN COMERCIOS NO ESENCIALES REAPERTURADOS EN PRIMERA FASE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Compartir ! tweet





Con el objetivo de corroborar el cumplimiento con los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas de negocios considerados como no esenciales de menor riesgo, la Unidad Municipal de Seguridad contra el Covid-19 conformada por Inspección y Vigilancia, Protección Civil y Seguridad Pública, implementó operativos de supervisión en alrededor de 600 comercios de la localidad que desde hoy fueron reaperturados en la primera fase de reactivación económica y social en Cajeme.El coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón señaló que en este primer día de reactivación fueron cerca de 15 giros de negocios los que recibieron anuencia para poder laborar, siempre y cuando demostraran que cumplieron con los puntos establecidos en el protocolo IMSS y con la disposición de filtros de seguridad, uso de gel antibacterial, tapete sanitizante, uso de cubre bocas en los trabajadores y clientes, filtro para tomar temperatura y que se respete la sana distancia; además, los servicios y atenciones deberán realizarse, de preferencia, con previas citas, ya que está prohibido la aglomeración de personas en los negocios.Indicó que por instrucciones del Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, desde el primer día de esta fase de reactivación, mediante células de trabajo se revisaron cada uno de los comercios y en los que detectaron que no estaban incluidos en el listado, fueron de nuevo cerrados y en aquellos que no contaban con las medidas sanitarias les hicieron firmar una carta compromiso para que subsanen las carencias a la brevedad, además les recordaron que, de incrementarse el riesgo de contagio, los negocios deberán suspender otra vez sus actividades.“La corresponsabilidad es de todos, del gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, los medios de comunicación y, sobre todo, de todas las personas que tiene que guardar la sana distancia y que deben de entender que es una nueva realidad y que tenemos que aprender a convivir con el virus y todos tenemos responsabilidad; estamos monitoreando toda la reapertura económica, si en esta reapertura de negocios que tenemos volvemos a la alza, vamos a tener que volver a cerrar, ese es el compromisos que hicimos”, enfatizó Mendoza Calderón.Añadió que entre los negocios aperturados figuran agencias automotrices; mueblerías o venta de muebles para oficina; papelerías y mercerías; comercios de equipos de aire y refrigeración; uniformes y bordados; tiendas de regalo; florerías; venta de artículos deportivos; tintorerías; artesanías; lavado automotriz; imprenta, impresión y publicidad; estudios fotográficos y filmaciones; consultorías de negocios; estéticas o salones de belleza.Los negocios antes mencionados, dijo, que se encuentren en plazas comerciales o mercados no pueden abrir en esta primera fase, pues estos espacios son considerados de alto riesgo y podrán reactivarse hasta la segunda etapa. El funcionario municipal, recordó que estos operativos se mantendrán de manera constante para constatar que se cumplen las medidas sanitarias y para evitar que giros no autorizados abran sus puertas antes de que las condiciones del semáforo epidemiológico lo indique.