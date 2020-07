Confían en baja criminal tras covid; presidente espera conseguir paz

Compartir ! tweet





Tras el paso de la etapa de confinamiento a causa de la pandemia de covid 19, los delitos que se han registrado a la baja no se incrementarán, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.A lo largo de los últimos meses se han registrado descensos importantes en la comisión de robos a transeúnte, de vehículos, a pasajeros de transporte, a casa habitación, y sólo el de homicidios se mantiene constante.Entonces, no esperamos —para contestar tu pregunta— que haya un repunte en la incidencia delictiva; al contrario, cada vez vamos a ir bajando los delitos y consiguiendo la paz y la tranquilidad”, expuso el titular del Ejecutivo.Desde Irapuato, Guanajuato, el presidente López Obrador aseguró que pese a la pérdida de empleos que se han tenido por la disminución de la actividad económica no se generarán más delitos.Algunos apostaban que, con la crisis, además muy severa, negocios cerrados por más de tres meses, desempleo, pero no sólo formal, sino los que se buscan la vida en la calle, la gente con mucho sacrificio se resguardó y pensaron: ‘Vienen los asaltos’. No, nuestro pueblo ha actuado de manera muy ejemplar, de manera muy responsable”, planteó López Obrador.Confió en que la caída de las economías a nivel mundial pueda remontarse, y comentó que en México se destinaron cerca de 600 mil millones de pesos para apoyar a quienes perdieron el empleo tuvieron que cerrar sus negocios.En Irapuato, acompañado del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, el titular del Ejecutivo afirmó que su administración apuesta a mantener la esperanza de la población en el futuro alcanzará un estado de Bienestar.Por otra parte, dijo que en las refinerías de Petróleos Mexicanos persiste la extracción ilegal de combustibles tras recibir el reporte de avance de rehabilitación de esas plantas.Había, sigue habiendo, desgraciadamente, hay mucha inseguridad en esta región, y tiene que ver con la refinería. Actuaban de conformidad, de común acuerdo, con asociación delictuosa, autoridades, malos funcionarios de Pemex, y delincuencia organizada, eso se terminó, ya no hay esa impunidad”, explicó López Obrador.