Cifra de contagios rebasó los 317 mil; algunos fármacos, sin evidencia de que curen

El llegar a las 36 mil 906 defunciones y 317 mil 635 casos confirmados de covid-19, la Secretaría Salud (SSA) advirtió que se están prescribiendo medicamentos para la enfermedad fuera de norma que no sólo no sirven para tratar el padecimiento, sino que incluso ponen en riesgo la salud de los pacientes.Durante la conferencia diaria para dar a conocer el comportamiento del coronavirus en México se presentó una lista de 12 medicamentos no recomendados por los riesgos que implica su consumo y porque no existe evidencia de que sirvan para tratar la enfermedad, entre ellos el oseltamivir, la ivermectina, los antioxidantes, las nanomoléculas de cítricos, e interferones.Tenemos medicamentos que tienen indicaciones muy claras para prescribirse para otras patologías y que se están prescribiendo como recomendación para pacientes con covid y eso está totalmente fuera de la norma, no va a proporcionar ningún beneficio a los pacientes”, dijo Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud.Lo que sí se sabe, agregó, es que para los casos graves y críticos sólo se puede recomendar el soporte respiratorio y hemodinámico.Explicó que existen otros tratamientos farmacológicos que podrían ser potencialmente benéficos, pero para los cuales todavía no se cuenta con la evidencia robusta para su recomendación para el tratamiento.Entre algunos fármacos se encuentran el remdesivir, favipiravir, lopinavir, y plasma convaleciente.Destacó que se ha demostrado que en dosis controladas la dexametasona y los anticoagulantes pueden tener un beneficio en pacientes hospitalizados, pero no en pacientes ambulatorios.Alethse de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida, llamó a no automedicarse en caso de presentar síntomas de covid, pues esto puede poner en riesgo su vida.