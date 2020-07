Regreso a clases solamente con semáforo verde: SEP

Compartir ! tweet





El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que es falso que las escuelas vayan a decidir cuando regresan a clases.Alguien publicó en las redes y lo han tomado algunos medios que declaré que cada escuela iba a decir cuándo regresar a clases, eso es falso porque ya lo he dicho varias veces, lo repito el día de hoy, solamente cuando haya semáforo verde, esto quiere decir cuando las condiciones ya sean de seguridad para toda la sociedad y todas las restricciones sanitarias se hayan levantado, por estado se va a decidir regresar a clases. Esa es la postura oficial de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. Decir que cada escuela lo va a decidir es falso, y no tiene sentido porque la información que se requiere para regresar es una información de salubridad pública” indicó Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.En su cuenta de twitter el funcionario federal reiteró que la salud es primero.No cambia en lo más mínimo la instrucción, semáforo verde en primer lugar por seguridad de todos nosotros, y después abrir las escuelas por estado, eso es lo oficial, y les mando este mensaje para que no haya confusiones”, concluyó.