El 95% de los alumnos pudo seguir estudios en línea: SEP

Compartir ! tweet





Durante el confinamiento derivado de la pandemia por covid-19, el 95 por ciento de los estudiantes, especialmente el en nivel superior, pudo continuar sus estudios en línea y terminar el ciclo escolar de manera satisfactoria, aseguró Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.Al encabezar la conferencia de prensa del informe diario sobre los avances de los Programas del Bienestar en el marco de la emergencia sanitaria, el secretario se refirió a la experiencia del estudio a distancia y dijo que “vimos una gran relación entre los docentes y sus alumnos, que no se rompió la comunicación y que pues una cantidad muy importante, cercana el 95 por ciento de los estudiantes pudieron seguir sus estudios en línea y, este, pasar satisfactoriamente el ciclo escolar”.Comentó que la experiencia ha sido satisfactoria, pero que también reflejó problemas regionales que se deberán solventar y por lo que haya buenas expectativas del programa “Internet para todos”, con el que se contará con conectividad en todas la escuelas del país.Reiteró que para aquellos estudiantes que no terminaron el ciclo en forma satisfactoria, en las áreas que son competencia directa de la SEP, fundamentalmente la educación pública, sin contar la autónoma, se trabaja en cursos remediales para quienes no pudieron seguir el aprendizaje en casa, los que deberán recibir cursos de nivelación y para lo que se ha diseñado una guía que será distribuida entre los profesores.Señaló que mediante la guía se podrá hacer una evaluación diagnóstica personalizada.Por su parte, Gabriel García, coordinador de los Programas del Bienestar, coincidió con Esteban Moctezuma, que a través del programa la Escuela es Nuestra, el Gobierno federal ha obtenido importantes ahorros en la construcción de escuelas y que hace con 150 mil pesos lo que antes costaba 700 mil pesos.García precisó que del 16 de junio al 16 de julio se lograron constituir 110 comités adicionales, por lo que, a la fecha, se tienen 50 mil 346, de los que a 49 mil 348 ya se les han dispersado recursos por 9 mil 155.4 millones de pesos; aunque a la fecha 47 mil 576 comités ya han cobrado un monto total de 8 mil 843.9 millones de pesos.Agregó que la meta para los dos siguientes años es cubrir todas las escuelas de zonas de alta y muy alta marginación, que son 103 mil 268 escuelas, de las que ya se han atendido 49 mil 330, lo que implica un 48 por ciento de avance; así como 34 mil 235 planteles ubicados en áreas indígenas de las que ya se han atendido 30 mil 538 y que significa un 89 por ciento de avance.Comentó que el siguiente paso serán poner en marcha acciones para la “nueva normalidad” para lo que se realizarán asambleas y para lo que se han seleccionado 2 mil 245 escuelas que carecen de agua potable y que se ubican en zonas en las que más pobreza hay y las que se instalará ese servicio, dado que lavarse la manos el primer principio de sanidad.Por lo anterior se realizarán las asambleas y se destinarán 850 millones de pesos para la instalación de baños y agua potable, con lo que se alcanzarán 53 mil comités con una inversión de 10 mil 005 millones de pesos.EN 2 AÑOS AUMENTÓ 35 % EL SALARIO MÍNIMOEn otro orden de temas, durante la conferencia, Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, comentó que el ámbito laboral es central en el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y que en éste es clave la mejoría de las condiciones para los trabajadores, dado que al gobierno interesa la atracción de inversiones, pero no a costa de ofrecer salarios bajos.Recordó que a partir de esta administración el salario mínimo ha aumentado, con lo que se ha recuperado, en dos años, un 35 por ciento del poder adquisitivo que se perdió durante 40 años.Reiteró que en el 2020 se dará la primera etapa de apertura de tribunales laborales especializados, centros de conciliación y que habrá nuevas reglas para las organizaciones sindicales y para los empleadores en la negociación colectiva.Es un cambio cultural más que normativo, cultural, pero gracias a eso las reglas del juego van permitiendo que haya equilibrios y que haya mucha mayor estabilidad para los empleadores en sus inversiones porque saben que cuando hay una organización de los trabajadores es una organización auténtica, es una organización que representa y está legitimada por la decisión de la gente”, dijo.