Son más de 9 mil pacientes recuperados en Sonora desde el inicio de la pandemia: Clausen Iberri

Registra Sonora 36 fallecimientos y 218 nuevos casos de Covid-19

Hermosillo, Sonora, julio 12 de 2020. Día con día son más personas las que no se rinden y se suman a la lucha contra el Coronavirus (Covid-19) en Sonora, así es como haremos frente a esta difícil situación, juntos trabajando en conjunto y solidaridad, enfatizó Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, después de informarse que este día se registraron 36 fallecimientos y 218 nuevos contagios, y de precisar que 9,120 personas se han recuperado de la enfermedad en el estado.

Clausen Iberri señaló que diariamente salen a relucir diferentes historias de personas que no bajan los brazos y luchan contra esta enfermedad, tal es el caso de una pareja de hermanos, quienes, a pesar del rechazo de ayuda médica de su padre, insistieron en que su papá mantuviera su tratamiento en manos de los médicos.

“Quienes no se rindieron fueron estos dos muchachos, inclusive contra la voluntad de su padre, optaron por sacarlos adelante y dar la batalla a este enemigo tan cruel y despiadado que es, prefirieron que su padre le diera la lucha al Covid desde un hospital, en lugar de darse por vencidos y bajar la guardia, mi admiración y mi respeto para estos dos jóvenes sonorenses”, afirmó.

Por su parte, Clemente Baltierra Ochoa, director de Hospitales de la Secretaría de Salud, indicó que los 36 fallecimientos ocurrieron en 18 mujeres y 18 hombres, con edades entre 23 y 97 años, 22 de ellos residentes de Hermosillo; cinco de Nogales; tres de Cajeme; uno de Pitiquito; uno de Empalme; uno de San Luis Río Colorado; uno de San Miguel de Horcasitas; uno de Agua Prieta y uno de Huatabampo.

El funcionario estatal dijo que los pacientes iniciaron síntomas entre el 23 de junio y el 1 de julio, fallecieron entre el 8 y el 12 de julio, 23 de ellos eran derechohabientes del IMSS; nueve de la Secretaría de Salud y cuatro del Isssteson, acumulándose 1,268 defunciones en Sonora.

Agregó que con los 218 casos confirmados, se acumulan 12 mil 630 en total, los 218 casos ocurrieron en 117 mujeres y 101 hombres, 109 de ellos residentes de Hermosillo; 16 de Agua Prieta; 14 de Navojoa; 13 de Cajeme; 12 de Magdalena de Kino; 10 de Cananea; ocho de Huatabampo; siete de San Luis Río Colorado; siete de Baviácora; seis de Nogales; tres de Ures; tres de Álamos; tres de Guaymas; dos de General Plutarco Elías Calles; dos de Bácum; uno de Etchojoa; uno de Naco y uno de Santa Cruz.

Baltierra Ochoa añadió que entre los casos se confirmaron cuatro casos pediátricos, en tres niñas y un niño, cuyas edades oscilan entre 3 meses y 8 años, todos residentes de Hermosillo, acumulándose 111 casos pediátricos, además este día se confirmaron dos casos en mujeres embarazadas, residentes de Hermosillo y Agua prieta, acumulándose 117 casos de Covid-19 en mujeres embarazadas.

Comentó que 29 de los 218 casos ocurrieron en trabajadores de la salud, 19 de ellos residentes de Hermosillo; tres Huatabampo; dos de Magdalena de Kino; dos de Agua Prieta; uno de Guaymas; uno de Nogales y uno de Cajeme.

El director de Hospitales de la Secretaría de Salud culminó su mensaje recordando a la ciudadanía que, si presentan fiebre, dolor de cabeza y garganta, malestar en general entre otros síntomas, deben sospechar en Covid-19, por eso es importante acudir a su unidad Centinela más cercana, de las cuales hay 17 en el estado.

Casos Covid-19 en Sonora

12,630 casos confirmados y 1,268 defunciones

Defunciones registradas el 12 de julio: 36

Hermosillo: 22

Nogales: 5

Cajeme: 3

Pitiquito: 1

Empalme: 1

San Luis Río Colorado: 1

San Miguel de Horcasitas: 1

Agua Prieta: 1

Huatabampo: 1

Mujeres: 18

Hombres: 18

Institución Médica

IMSS: 23

Secretaría de Salud: 9

Isssteson: 4

Casos confirmados el 12 de julio: 218

Hermosillo: 109

Agua Prieta: 16

Navojoa: 14

Cajeme: 13

Magdalena: 12

Cananea: 10

Huatabampo: 8

San Luis Río Colorado: 7

Baviácora: 7

Nogales: 6

Ures: 3

Álamos: 3

Guaymas: 3

Gral. Plutarco Elias Calles: 2

Bácum: 2

Etchojoa: 1

Naco: 1

Santa Cruz: 1

Mujeres: 117

Hombres: 101

Institución Médica

Secretaría de Salud: 178

IMSS: 26

Issste: 11

Isssteson: 3

Acumulados

Defunciones: 1,268

Cajeme: 362

Hermosillo: 284

Nogales: 155

San Luis Río Colorado: 145

Guaymas: 75

Navojoa: 71

Caborca: 25

Agua Prieta: 25

Etchojoa: 16

Huatabampo: 15

Empalme: 14

Magdalena: 12

Benito Juárez: 11

Cananea: 8

San Ignacio Río Muerto: 6

Gral. Plutarco Elías Calles: 6

Puerto Peñasco: 5

Bácum: 4

Santa Ana: 3

Fronteras: 3

Ímuris: 3

San Miguel de Horcasitas: 3

Altar: 2

Cumpas: 2

Sahuaripa: 2

Sáric: 2

Moctezuma: 2

Pitiquito: 2

Bacoachi: 1

Carbó: 1

Opodepe: 1

Benjamín Hill: 1

Nácori Chico: 1

Mujeres: 536

Hombres: 732

Institución Médica

IMSS: 672

Secretaría de Salud: 472

Isssteson: 86

Issste: 34

Sedena: 2

Semar: 2

Total de Casos confirmados: 12,630

Hermosillo 4,630 municipio con mayor incidencia con un 37% del total.

Cajeme: 2,147 que representan 17% del total.

Nogales: 1,708 que representan 14% del total

San Luis Río Colorado: 1,010 que representan 8% del total

Navojoa: 582

Guaymas: 514

Caborca: 486

Agua Prieta: 367

Cananea: 158

Magdalena: 139

Huatabampo: 138

Empalme: 86

Santa Ana: 73

Etchojoa: 63

Gral. Plutarco Elías Calles: 56

Pitiquito: 45

Nacozari de García: 40

Puerto Peñasco: 38

Álamos: 37

Bácum: 34

Altar: 31

Benito Juárez: 22

Ures: 17

Bacoachi: 16

Baviácora: 15

San Miguel de Horcasitas: 14

Ímuris: 14

Sahuaripa: 12

Benjamín Hill: 12

Arizpe: 11

Fronteras: 11

Moctezuma: 10

San Ignacio Río Muerto: 10

Cumpas: 7

Nácori Chico: 7

Trincheras: 6

Naco: 6

Bavispe: 5

Quiriego: 5

Yécora: 5

Sáric: 5

Granados: 4

Villa Hidalgo: 4

Bacerac: 3

Rayón: 3

Opodepe: 2

Tepache: 2

Ónavas: 2

Aconchi: 2

Divisaderos: 2

Cucurpe: 2

Rosario: 2

Santa Cruz: 2

Villa Pesqueira: 1

Carbó: 1

Huachinera: 1

Oquitoa: 1

Tubutama: 1

Huásabas: 1

San Felipe de Jesús: 1

Huépac: 1

Mujeres: 6,372

Hombres: 6,258

Institución Médica

Secretaría de Salud: 6,900

IMSS: 3,788

Isssteson: 1,289

Issste: 438

Sedena: 205

Semar: 10

Casos estudiados: 19,420

Confirmados: 12,630

Descartados: 6,790

Dados de alta: 1,672

Cuadro leve: 8,534

Pacientes activos: 1,086

Pacientes en seguimiento terminado: 7,448

Hospitalizados: 1,156

Estables: 233

Graves: 823

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 100