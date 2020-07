PREPARADO OOMAPASC PARA TEMPORADA DE LLUVIAS

Compartir ! tweet





Para evitar derrames de aguas negras durante la temporada de lluvias y con ello dar cumplimiento a los compromisos de fomentar las adecuadas condiciones sanitarias en las colonias del municipio, el OOMAPAS de Cajeme tiene en curso un programa permanente de mantenimiento a la red de drenaje sanitario e hizo un llamado a la población a no destapar alcantarillas durante las precipitaciones que se avecinan. El Director Técnico del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Cajeme, Fructuoso Méndez Valenzuela, explicó que el Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, está muy al pendiente que no se tengan problemas en los drenajes durante la temporada de lluvias y por ello la paramunicipal ha estado trabajando a marchas forzadas por atender reportes y dar mantenimiento a la red. “Hemos estado trabajando con la finalidad de verificar escurrimientos en la plantilla de la tubería y si encontramos azolvamientos los retiramos, pero es muy importante que la gente también ponga de su parte y no abran los pozos de visita cuando esté lloviendo, el drenaje sanitario no debe usarse como drenaje pluvial, eso ocasiona muchos problemas”, detalló el funcionario del OOMAPAS de Cajeme. Destapar las alcantarillas del drenaje sanitario permite que el agua pluvial ingrese en las tuberías y las tape con basura, hojas de árboles o arena, lo cual ocasiona daños en las líneas, taponeamientos y brotes de aguas residuales. Uno de los problemas que persiste en las colonias es que la población sigue arrojando basura en las alcantarillas, principalmente toallitas húmedas, plásticos, papeles sanitarios e incluso prendas de vestir y llantas, lo que lleva consigo taponeamientos y problemas en las tuberías, por lo que es importante que la ciudadanía contribuya a la prevención a través de hábitos de cuidado de la infraestructura sanitaria.