Ofrece IMSS sesiones de Yoga para su personal del Hospital Covid-19 en Hermosillo

Para ayudar a que tengan una mejor salud mental durante su jornada laboral, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora implementó un programa de sesiones de Yoga para el personal del Hospital General de Zona (HGZ) No. 14 que lo requiera.La iniciativa se logró con la autorización del director del HGZ No. 14, Filiberto Gómez, en coordinación con la gestora en calidad, Cinthia Pérez Fonseca, y la coordinadora de Educación e Investigación en Salud, Sara Patricia Núñez Correa.“La salud mental se define como el estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla sus propias habilidades para hacer frente al estrés normal de la vida, puede trabajar para ser productivo y es capaz de contribuir en su comunidad”, declaró la instructora Ivonne Paola Campa Vázquez.La también auxiliar de oficina dentro del HGZ No. 14, destacó que al estar en situación de estrés generado por la pandemia, y con la conversión del hospital como centro COVID-19, es importante promover estrategias que contribuyan a mantener la salud mental del personal de salud.Las sesiones son complementadas con aroma y músico-terapia, se desarrollan a lo largo de una hora, con dos horarios durante la mañana, y en los que pueden participar grupos de 10, hombres o mujeres, dando prioridad a quienes están en atención directa a pacientes con COVID-19 y las áreas críticas.