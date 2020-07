Inaugura Gobernadora nuevo Centro de Justicia para las Mujeres que dará atención integral

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, julio 7 de 2020. Para brindar atención integral e impulsar el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó el Centro de Justicia para las Mujeres en Hermosillo.Acompañada por Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general del Estado de Sonora; y de Ricardo Martínez Terrazas, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), la mandataria estatal destacó que este Centro de Justicia atiende un reclamo justificado de mujeres sonorenses que han sido víctimas de violencia y que ahora contarán con servicios de atención integral, empoderamiento y justicia en un solo espacio.“Ya tenemos un Centro Integral para que las mujeres rompan con ese círculo de violencia que lamentablemente a veces viene de quien es más cercano a ellas, a veces de su propio padre, de su hermano, de su esposo, o pareja, de quien dice que las quiere y muchas veces se mantienen en ese círculo vicioso porque no saben cómo salir adelante, cómo mantener a sus hijos, por eso este espacio es tan importante, para que las mujeres aquí encuentren un lugar donde puedan ser recibidas y atendidas integralmente”, afirmó.En 2016, se inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres en Cajeme, el cual cuenta con una certificación a nivel nacional en el Sistema de Integridad Institucional, se han atendido a más de 21 mil mujeres, enfatizó la titular del Ejecutivo Estatal, por lo que invitó a aquellas sonorenses que sufren violencia, a que se acerquen al Centro de Justicia para las Mujeres, donde serán atendidas de la mejor forma para salir adelante de esa problemática.“Este es un lugar donde puedes venir a descansar a sentirte protegida, a sentirte cuidada, aquí habrá gente que estará pendiente de ti, y yo personalmente junto con la fiscal, vamos a hacer que este lugar funcione como lo que queremos, un oasis donde te sientas libre de violencia, donde te sientas libre de todo aquello que te persigue, que te ha hecho sentir violentada por tantos años, porque a veces son años, para que tomes la decisión; no temas, acude aquí, se te va a cuidar y a tus hijos también”, aseguró.Por su parte, Claudia Indira Contreras Córdova señaló que el Centro de Justicia para las Mujeres tiene tres pilares fundamentales como lo son la atención y prevención; el acceso a la justicia y el empoderamiento.“En ese empoderamiento tenemos distintas dependencias y la fiscalía, haciendo un trabajo conjunto con la sociedad civil, para poder apoyar a las mujeres, porque hemos visto que muchas veces sobreviven a una situación de violencia, no rompen con el circulo porque son dependientes económicas, porque tienen temores de cómo salir adelante, entonces aquí estamos construyendo para ellas este empoderamiento, que es un pilar fundamental”, este centro salvará y transformará vidas de muchas mujeres y sus familias dijo.La fiscal general de Sonora indicó que dentro del Centro de Justicia para las Mujeres se tendrá la colaboración física de funcionarios de las dependencias estatales como la Secretaría de Gobierno; Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría de Economía; Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría del Trabajo; DIF; Instituto Sonorense de las Mujeres; SIPINA, Supremo Tribunal de Justicia y Defensoría Pública.Así también, la Secretaría de Salud; Secretaría de Educación y Cultura; Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora; el Instituto Sonora de Educación para los Adultos; Radio Sonora; y la Universidad de Sonora, para tener un trabajo integral en favor de las mujeres sonorenses.En el Centro de Justicia operará la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos de Género, así como agencias ministeriales de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, además de contar con áreas de atención inicial y familiar, sala de bienvenida, sala lúdico-recreativa, área de cuneros y lactancia, cafetería interior y almacén con artículos básicos personales para el apoyo ante cualquier necesidad o emergencia que procure a las usuarias y sus hijos e hijas lo necesario.También habrá alojamiento de emergencia, un refugio temporal para las mujeres víctimas de violencia y para sus hijas e hijos, en el que podrán estar bajo resguardo completo por máximo de 72 horas de estancia, con capacidad para ocho familias, que incluye todos los servicios, consultorio de medicina general, atención psicológica, social y legal; sala de terapia grupal y aula de capacitación y empoderamiento, sala de oralidad, áreas ministeriales, Agencia de Investigación Criminal y de medicina legista; celdas, sala de declaraciones, locutorio, sala de reconocimiento; entre otras.Ricardo Martínez Terrazas, titular de Sidur, explicó que este edificio es el primero que se entrega de lo que será el Complejo Integral de Procuración de Justicia o Ciudad de la Justicia, que se construye en esta capital a un costado del Cereso I.Describió que el Centro de Justicia para las Mujeres consta de una superficie de 3 mil 272 m2 sobre la que se erige un edificio de dos niveles dividido en dos grandes áreas una destinada para la atención integral a las mujeres víctima de violencia y una para la procuración de justicia y representa una inversión de 59.34 millones de pesos de recursos estatales.El Centro entrará en funciones a partir de este miércoles en un horario de atención al público durante la contingencia de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y mantendrá guardias nocturnas mediante atención telefónica para atención de emergencias.