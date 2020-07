Reactivar la economía requiere el compromiso de todos: Luis Núñez

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, julio 7 de 2020. Para avanzar en la reactivación de comercios y poder aperturar más sectores económicos en Sonora, se requiere el compromiso de toda la población, donde se respeten y cumplan las medidas distanciamiento, quedarse en casa y demás acciones de prevención reveladas por las autoridades de salud, reiteró Luis Núñez Noriega.El vocero para la reactivación económica de Sonora explicó que para avanzar a color naranja en el semáforo implementado por la Federación, se requiere el apoyo de todos, ya que únicamente así se podrán abrir en mayor porcentaje de ocupación y atención los comercios considerados como no esenciales.»Las medidas tomadas por nuestra gobernadora Claudia Pavlovich nos han permitido mantener el nivel de contagios más controlados, a pesar de estar en esta crisis, caer en la desesperación y reaperturar de un solo golpe todas las empresas, traería consigo un costo muy alto para la salud y la vida de todas y todos los sonorenses», dijo.Núñez Noriega explicó que hacer caso omiso de las recomendaciones provocará que el nivel de contagios se eleve y que la apertura económica y el reinicio de actividades que tanto se requiere se alargue más, lo cual resultaría en otro «golpe» más para la economía de las familias sonorenses.»Es por eso que te invito a reflexionar en lo que sucede en otras partes de nuestro país y del mundo para no caer en esos errores. Es muy triste y lamentable ver en las redes sociales que cada día hay más amigos y familiares que están dando positivo a covid, o peor aún, que están falleciendo por este enemigo mortal e invisible que ha estado lastimando a todo el mundo», comentó.El funcionario estatal llamó a los sectores que ya fueron reactivados, como la minería, construcción, industria de autopartes y aeroespacial, a redoblar esfuerzos para mantener los cuidados y seguir al pie de la letra los lineamientos y protocolos otorgados por el gobierno federal y el consejo estatal de salud para evitar más contagios y permanecer abiertos.»Si eres de los sectores que faltan por abrir, también prepárate y capacítate, pero hazlo para recibir de la mejor manera a tus clientes, que no tengo duda alguna están ansiosos por visitarte. Recuerden que no vamos a volver a la normalidad como la conocíamos, vamos a tener que adaptarnos a esta nueva normalidad», resaltó.