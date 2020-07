ACERCA OOMAPASC SERVICIOS DE COBRANZA A LOS USUARIOS

Compartir ! tweet





La población cajemense ha respondido de forma positiva al cobro en sitio del OOMAPAS de Cajeme en el que personal de la paramunicipal acude a los domicilios de los usuarios que lo soliciten a través de las líneas de contacto de la paramunicipal para que puedan realizar el pago de su servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, sin salir de casa y con ello evitar la propagación del COVID-19 por el municipio. El Director Comercial del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Cajeme, Enrique Moras Armenta, explicó que es una instrucción del Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, el que la paramunicipal brinde todas las atenciones y cuidado a los usuarios para prevenir contagios de COVID-19, al mismo tiempo que la paramunicipal fomente el cumplimiento de la ciudadanía en el pago de su servicio. “Estamos trabajando con esta modalidad de pago, que es algo que se ofrece a los usuarios sin ningún costo adicional, sólo deben marcar al 073 y pedir que uno de nuestros muchachos los visite, se están tomando todas las medidas de seguridad e higiene y con ello el usuario ya no debe de salir de casa”, indicó. En promedio son 580 llamados semanales que se atienden a través del 073 o por un mensaje de Whatsapp al 6442-062000 y esto permite que los usuarios tengan el beneficio de no salir de casa ni acudir a lugares aglomerados. Esto forma parte del programa Paga tu Mes del OOMAPAS de Cajeme, en el cual los usuarios morosos pueden realizar su pago mensual de consumo de agua potable, alcantarillado y saneamiento y su adeudo automáticamente se congela, con posibilidad de financiarlo por dos años u obtener una bonificación del 50 por ciento, dependiendo el caso. “Seguimos trabajando en la ciudad, así como lo hacemos para la zona rural, y con esta modalidad de pago queremos llevar el OOMAPASC a las colonias, a los hogares de la gente que no puede ir al centro o a algunos de nuestros módulos”, remarcó.