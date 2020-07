Llama Enrique Clausen a no dividir a la sociedad y cerrar filas contra el Covid-19

Compartir ! tweet





Señala que hay quienes aprovechan la pandemia para subir costo de medicamentos

Este día se registraron 21 fallecimientos y 287 nuevos casos de la enfermedad en el estado

Hermosillo, Sonora, julio 6 de 2020. La unidad y la solidaridad son fundamentales para hacer frente a esta pandemia por el Coronavirus (Covid-19), enfatizó Enrique Clausen Iberri, por lo que reiteró el llamado a todos los sonorenses a hacer una tregua a las diferencias ideológicas y trabajar en conjunto para salir adelante ante esta difícil situación.

El secretario de Salud indicó que trabajar de forma conjunta significa atender las indicaciones y protocolos de salubridad, velar por su salud y la de sus familias, pero también significa no aprovecharse de la situación subiendo el precio de los medicamentos que más se requieren en esta emergencia sanitaria, ya que algunos fármacos han aumentado su precio hasta en un 48 por ciento en tan solo unos días.

“A eso me refiero con lo de la tregua, hagamos una tregua ya que hay algunos vendedores que aprovechan la coyuntura de la crisis para subir los precios de los medicamentos que la gente necesita, no se vale, la situación económica ya está muy difícil como para que además se estén escondiendo y encareciendo las medicinas, aprovechándose de quien va a hacer lo que sea para conseguirlas, a esto me refiero cuando te digo que el Covid no debe de ser visto como una oportunidad para abusar, si no para ayudar a quien necesita de una mano solidaria, a eso me refiero cuando te digo hagamos una tregua”, dijo.

Clausen Iberri denunció que hay personas que están acudiendo a los centros Centinela y empiezan a grabar con su celular, a causar alboroto y desinformar a todo aquel que acude de acuerdo a su cita programada, invitándolos incluso a retirarse asegurando que no se está atendiendo a la gente, acciones que calificó como ociosas y riesgosas para quienes las llevan a cabo pues pueden contagiarse al ir a los centros a exponerse mientras intentan desprestigiar el programa Anticipa y el trabajo de los profesionales de la salud.

El funcionario estatal detalló los resultados que se tienen hasta el momento en el programa Anticipa, a una semana de haber iniciado y de atender a pacientes de manera temprana.

“En la primera semana del programa Anticipa, ya se atendieron 3 mil 500 personas, se han realizado más de tres mil pruebas rápidas y, lo más importante de todo, se han detectado más mil 600 sospechosos de Covid y se han entregado más de mil 600 paquetes de medicamentos Covid.

Por su parte, Josafat Cervantes Ramos, residente de Tercer Año de pediatría en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, quien fue un paciente Covid-19 y logró recuperarse satisfactoriamente, señaló que este día se registraron 21 fallecimientos y 287 nuevos casos de la enfermedad en el estado.

Tras solidarizarse con las familias de las personas fallecidas, Cervantes Ramos detalló que los 21 decesos ocurrieron en 14 hombres y siete mujeres, entre 27 y 86 años de edad, residentes de: Cajeme (10); Nogales (3); San Luis Río Colorado (2); Hermosillo (2); Guaymas (1); San Ignacio Río Muerto (1); General Plutarco Elías Calles (1) y Bacanora (1).

Mencionó que los pacientes iniciaron síntomas entre el 23 de mayo y el 27 de junio y fallecieron entre el 25 de junio y el 5 de julio; respecto a la institución médica, 16 de ellos eran derechohabientes del IMSS y cinco de la Secretaría de Salud, acumulándose mil 055 defunciones en Sonora.

Además, con los 287 casos confirmados, se acumulan 10 mil 619 en total, de los 287 nuevos casos confirmados, 153 ocurrieron en hombres y 134 en mujeres, 120 de ellos residentes de Hermosillo; 48 de San Luis Río Colorado; 48 de Cajeme; 22 de Caborca; 13 de Nogales; 11 de Cananea; seis de Santa Ana; cinco de General Plutarco Elías Calles; tres de Pitiquito; tres de Magdalena de Kino; dos de Nacozari de García; uno de Navojoa; uno de Puerto Peñasco; uno de Ímuris; uno de Benjam+in Hill; uno de Moctezuma y uno de Bacanora.

Agregó que, entre los nuevos casos, se registraron cuatro casos pediátricos en tres niñas y un niño, de entre 8 y 10 años, dos de ellos residentes de Santa Ana; uno de San Luis Río Colorado y uno de Hermosillo, acumulándose 96 casos pediátricos.

Añadió que este día se confirmaron dos casos en mujeres embarazadas, ambas residentes de Cananea, acumulándose 95 casos de Covid-19, en mujeres embarazadas; 39 de los 287 casos ocurrieron en trabajadores de la salud, residentes de: Hermosillo (17); Cajeme (8); Caborca (4); San Luis Río Colorado (3); Santa Ana (2); Cananea (2); Nogales (1); Magdalena de Kino (1); e Ímuris (1).

Casos Covid-19 en Sonora: 10,619 casos y 1,055 defunciones a la fecha

Decesos registradas el 6 de julio: 21

Cajeme: 10

Nogales: 3

San Luis Río Colorado: 2

Hermosillo: 2

Guaymas: 1

San Ignacio Río Muerto: 1

Gral. Plutarco Elías Calles: 1

Bacanora: 1

Mujeres: 7

Hombres: 14

Institución Médica

IMSS: 16

Secretaría de Salud: 5

Casos confirmados el 6 de julio: 287

Hermosillo: 120

San Luis Río Colorado: 48

Cajeme: 48

Caborca: 22

Nogales: 13

Cananea: 11

Santa Ana: 6

Gral. Plutarco Elías Calles: 5

Pitiquito: 3

Magdalena: 3

Nacozari de García: 2

Navojoa: 1

Puerto Peñasco: 1

Ímuris: 1

Benjamín Hill: 1

Moctezuma: 1

Bacanora: 1

Mujeres: 134

Hombres: 153

Institución Médica

Secretaría de Salud: 180

IMSS: 94

Issste: 12

Isssteson: 1

Acumulados

Defunciones: 1,055

Cajeme: 303

Hermosillo: 221

Nogales: 133

San Luis Río Colorado: 126

Navojoa: 66

Guaymas: 55

Caborca: 24

Agua Prieta: 22

Etchojoa: 15

Magdalena: 12

Huatabampo: 12

Empalme: 9

Benito Juárez: 8

Cananea: 8

San Ignacio Río Muerto: 6

Gral. Plutarco Elías Calles: 5

Ímuris: 3

Santa Ana: 3

Cumpas: 2

Altar: 2

Sáric: 2

Bácum: 2

Sahuaripa: 2

Fronteras: 2

San Miguel de Horcasitas: 2

Puerto Peñasco: 2

Carbó: 1

Opodepe: 1

Bacoachi: 1

Moctezuma: 1

Pitiquio: 1

Benjamín Hill: 1

Nácori Chico: 1

Bacanora: 1

Mujeres: 434

Hombres: 621

Institución Médica

IMSS: 531

Secretaría de Salud: 420

Isssteson: 69

Issste: 31

Sedena: 2

Semar: 2

Total de Casos confirmados: 10,619

Hermosillo 3,518municipio con mayor incidencia con un 33% del total.

Cajeme: 1,987 que representan 19% del total.

Nogales: 1,543 que representan 15% del total

San Luis Río Colorado: 926 que representan 8% del total

Navojoa: 513

Guaymas: 431

Caborca: 413

Agua Prieta: 271

Cananea: 131

Magdalena: 119

Huatabampo: 114

Santa Ana: 68

Empalme: 67

Etchojoa: 58

Gral. Plutarco Elías Calles: 52

Nacozari de García: 39

Pitiquito: 34

Bácum: 30

Puerto Peñasco: 29

Álamos: 27

Altar: 26

Benito Juárez: 22

Bacoachi: 15

San Miguel de Horcasitas: 14

Ures: 13

Sahuaripa: 12

Benjamín Hill: 12

Ímuris: 12

Fronteras: 11

Arizpe: 11

San Ignacio Río Muerto: 10

Moctezuma: 10

Baviácora: 8

Cumpas: 7

Nácori Chico: 7

Trincheras: 6

Sáric: 5

Bavispe: 5

Quiriego: 5

Granados: 4

Villa Hidalgo: 4

Bacerac: 3

Rayón: 3

Divisaderos: 2

Opodepe: 2

Naco: 2

Tepache: 2

Ónavas: 2

Aconchi: 2

Tubutama: 1

Oquitoa: 1

Carbó: 1

Huachinera: 1

Villa Pesqueira: 1

Rosario: 1

Santa Cruz: 1

Cucurpe: 1

Yécora: 1

Huásabas: 1

San Felipe de Jesús: 1

Bacanora: 1

Mujeres: 5,309

Hombres: 5,310

Institución Médica

Secretaría de Salud: 5,746

IMSS: 3,244

Isssteson: 1,050

Issste: 367

Sedena: 202

Semar: 10

Casos estudiados: 16,700

Confirmados: 10,619

Descartados: 6,081

Dados de alta: 1,334

Cuadro leve: 7,131

Pacientes activos: 1,140

Pacientes en seguimiento terminado: 5,991

Hospitalizados: 1,099

Estables: 230

Graves: 766

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 103