Más de 6 mil menores se han contagiado de covid-19 en México

El registrarse 480 nuevas muertes por covid-19, México llegó al día número 36 de la nueva normalidad con 31 mil 119 defunciones; 4 mil 902 son los nuevos casos de coronavirus, por lo que el acumulado se elevó a 261 mil 750.Actualmente existen 25 mil 805 casos activos, 73 mil 35 sospechosos y 159 mil 657 personas recuperadas de la enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2, informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.Añadió, que desde hace más de tres semanas, la Ciudad de México es la entidad que presenta un descenso sostenido de casos, del número de personas hospitalizadas y de decesos por covid-19.No obstante, advirtió que si durante el regreso escalonado a las actividades, la ciudadanía no respeta las medidas de higiene y sana distancia, podría existir un repunte de contagios.Con la buena noticia de que la Ciudad de México tiene un descenso ya sostenido, pero debe quedar muy claro el proceso de desconfinamiento debe ser gradual.Depende de todas y todos nosotros, tener esta actitud para la nueva normalidad, en forma ordenada. Si nos desordenamos, echamos a perder el proceso de desconfinamiento y hay un enorme riesgo de que haya rebrotes. Hasta el momento no ha ocurrido en la Ciudad de México, pero podría ocurrir, sino lo hacemos de una manera ordenada», advirtió.OCUPACIÓN HOSPITALARIADe acuerdo a la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), Nayarit registra 78 por ciento de ocupación en camas generales, frente al 45 por ciento de ocupación nacional promedio. Tabasco registró 77 por ciento y Nuevo León 74 por ciento.En camas con ventilador, el promedio nacional de ocupación es de 38 por ciento.En contraste, Baja California reportó 62 por ciento, Nuevo León 57 por ciento y el Estado de México 54 por ciento.COVID-19 EN NIÑAS Y NIÑOSAl 5 de julio, nuestro país tiene registrados 6 mil 212 casos confirmados de covid-19 en menores de edad y 109 defunciones, de las cuales 52 ocurrieron en mujeres y 57 en hombres.De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), del total de contagios confirmados, la mayoría se presentó entre los 12 y los 17 años, con 2 mil 912 casos.De cero a cinco años, se reportaron mil 741 y de seis a 11 años, mil 559.Al respecto, Emmanuel Sarmiento Hernández, director del Hospital Psiquiátrico Infantil ‘Dr. Juan N. Navarro’, señaló que dentro de las recomendaciones generales para atender de manera integral casos pediátricos de coronavirus, destaca el cuidado de la salud mental, que es fundamental para una rápida recuperación.Por lo anterior, entre otras sugerencias, aconsejó, que el hospital incluya a los padres del menor, dentro del equipo médico que lo atiende, debido a que en los niños, el internamiento les genera estrés, miedo, ansiedad por separación e incluso conductas agresivas, dificultando el tratamiento.Hay evidencia científica que a los niños, a sus padres y a los médicos del hospital, les puede ir muy bien. El tener ahí a un papá o a una mamá, no solo calma la ansiedad del niño y le ayuda a llevar mejor su tratamiento y recuperación, sino también calma la ansiedad de los papás. ¡Aguas¡ con un papá enojado que le dicen que no puede entrar a ver a su hijo y que está grave. Y la misma institución se puede beneficiar al tener que aplicar tratamientos más cortos”, indicó.