Atiende ANTICIPA a más de 3 mil personas con síntomas de COVID-19

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; julio 6 de 2020. A una semana de haber entrado en funciones el programa ANTICIPA de la Secretaría de Salud en Sonora, ha consultado a 3 mil 172 personas con síntomas de Covid-19 en la entidad, informó Enrique Clausen Iberri.El secretario de Salud en el estado precisó que derivado del programa preventivo, esta semana se recibieron en los 16 Centros Centinela de la entidad, a un total de 3 mil 172 personas a las cuales se les realizó consulta médica integral.Luego de la consulta, describió, se pasó a prueba rápida de la enfermedad a 2 mil 897 personas, dando 908 positivo al test y mil 989 negativo, además, se indicó prueba PCR a criterio de análisis médico a 915 personas del total general, resultados que estarán disponibles de 5 a 7 días de acuerdo a la lista de análisis a realizar, resultados que se notificarán a los interesados vía telefónica.Abundó que tras valoración, 601 personas se diagnosticaron con otra enfermedad respiratoria, apoyando con medicamentos a 2 mil 220 personas.Referente a la institución médica aclaró que en los primeros días en funcionamiento no se solicitó tal dato a los pacientes, pero al agregarse el formato días después, 937 corresponden a la Secretaría de Salud, 985 al IMSS, 200 al ISSSTE, 231 a ISSSTESON y 33 cuentan con otra seguridad médica.Clausen Iberri recordó a la población que ANTICIPA es para personas sin servicios médicos y funciona a través de llamadas aleatorias desde el número 6628-88-05-25, donde al contestar la llamada se realiza una encuesta médica y, si las respuestas dan sospecha a la enfermedad, se le cita a la persona a atención médica integral en su unidad Centinela más cercana, sin embargo las mujeres embarazadas y los adultos mayores podrán acceder a estos servicios sin previa cita, incluso si son derechohabientes de otras instituciones de salud.Las personas que no han recibido esta llamada, subrayó, y que presenten síntomas de Coronavirus, pueden comunicarse a la línea de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica de Salud en Sonora 6622-16-27-59 para descartar padezcan COVID-19 o en su caso, darle seguimiento a la atención médica.‘’La línea de ANTICIPA no recibe llamadas, por eso contamos también con el Call Center de la Unidad de Inteligencia, donde los canalizarían para atención médica en los Centros Centinela’’, expuso.