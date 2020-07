Supervisa Gobernadora que apoyos y créditos lleguen a comerciantes beneficiados

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, julio 5 de 2020. Para conocer los testimonios de comerciantes beneficiados con el Programa Crédito Emergente Covid-19 y dando seguimiento al Pacto Para Que Siga Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano sostuvo un encuentro virtual con microempresarios apoyados por el Gobierno del Estado, a quienes se comprometió a seguir respaldando con estrategias y programas como “Consume Local”.En la reunión virtual, en la que participaron funcionarios estatales y alrededor de 60 microempresarios de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Cananea, Guaymas y Nogales, la mandataria estatal pudo constatar, de viva voz de los beneficiarios, el respaldo que han significado los créditos otorgados por el Gobierno del Estado, con los que los comerciantes han podido tomar un respiro ante la dificultad que representa la pandemia por Covid-19.La gobernadora Pavlovich enfatizó que desde el inicio de la contingencia se han buscado las alternativas y estrategias para apoyar a las y los microempresarios sonorenses, ante esta difícil situación, con la creación de programas como el Crédito Emergente Covid-19 del que ya han sido autorizados un total de 4 mil 915 apoyos.“Yo sí quiero reiterarles mi compromiso con ustedes, es muy importante reactivar la economía local, comprarnos entre nosotros, consumir lo local y pues en este programa de gobierno hicimos un gran esfuerzo, porque lo que menos tenemos en Sonora son recursos y lo que más que tenemos son ganas de salir adelante, reorientamos muchos programas, pudimos dar estos apoyos para ustedes para que pudiesen como un paliativo salir adelante y sortear este tiempo tan difícil a nivel mundial”, afirmó.Resaltó que el gobierno que encabeza seguirá con alternativas en apoyo a los comerciantes sonorenses, como el de fortalecer el mercado en línea para que puedan promover los productos sonorenses, tal es el caso del proyecto Sonríe Sonora, con el que a través de una plataforma digital se impulsa el desarrollo de empresas de la entidad a nivel nacional y mundial y, de igual manera, reiteró, se trabaja con varias alianzas más para fomentar este tipo de comercio electrónico en esta etapa crítica de la pandemia.La titular del Ejecutivo Estatal recalcó que con el trabajo en conjunto entre Gobierno del Estado y empresarios se podrá hacer frente de una mejor manera a la contingencia epidemiológica que se ha prolongado no solo en Sonora sino en el mundo, y reiteró el llamado a seguir todos los protocolos sanitarios necesarios para evitar contagiarse y reducir el aumento de casos de Covid-19 en Sonora.Por su parte, Blanca Elsa Pereda Gómez, de la academia de natación “Aqualia Splash Zone” de Hermosillo y beneficiaria del programa, agradeció el apoyo y solidaridad de la gobernadora Pavlovich en estos difíciles momentos y a nombre de los comerciantes, se comprometió a seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para salir adelante ante la emergencia sanitaria.“El saber que alguien está consciente de lo que estamos viviendo es muy importante para nosotros, porque de repente estamos invisibles no importa el tamaño de nuestra empresa en este tiempo tan turbulento, pero sabemos que ni lo bueno ni lo malo dura para siempre, así que estamos confiados que vamos a salir delante de la mano de Dios primeramente, señora gobernadora, no está sola en la lucha, todos estamos echándole muchas ganas poniendo todos los recursos que tenemos para salvar las fuentes de trabajo, para apoyar a nuestra comunidad, a nuestras familias y todos estamos fajados y trabajando por ello, gratitud por su solidaridad y por estar de nuestro lado”, expresó.Durante el encuentro, la mandataria estatal escuchó los testimonios de María Luisa Tapia Maldonado, de productos para la elaboración de tamales “Lucerito”, de Cajeme; Martha Elena Cárdenas López, de la Estancia Infantil “Usi Aleya”, de Navojoa; y Martín Adrián Paz Bustamante, de la cadena Buffalos Restaurante, de Cananea, quienes expusieron sus casos, en representación de todos los beneficiarios.