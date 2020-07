Realiza Salud Sonora Protocolo para Oficinas Públicas y de Gobierno por COVID-19

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; julio 5 de 2020. Para el estado de Sonora, el regreso a la “nueva normalidad” implica la adaptación gradual y progresiva de todo tipo de actividad, informó Gerardo Álvarez Hernández.El director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud explicó que se diseñaron protocolos también para oficinas públicas y de gobierno por Covid-19, lo que incluye áreas administrativas e instalaciones físicas de oficinas centrales, oficinas jurisdiccionales, edificio Cataviña, Centro de Gobierno y otras.Es importante mencionar que estas unidades administrativas, desde el inicio de la contingencia, asumieron las recomendaciones para realizar la mayoría de las actividades laborales desde casa, guardias escalonadas entre el personal de cada área y el resguardo domiciliario de personas con factores de riesgo por enfermedades crónico-degenerativas o problemas de salud que afectan el sistema inmunológico, entre otras.Es por ello, dijo, que es de suma importancia que el regreso a las actividades laborales del personal que sea esencial se realice de manera ordenada y apegada a los lineamientos sanitarios vigentes, garantizando un espacio laboral seguro, así como la seguridad física y emocional de todos los trabajadores.Mencionó que será obligatorio en dichas unidades seguir las siguientes recomendaciones: mantener la sana distancia mínima de 1.5 metros entre los empleados y/o comunidad en general, lavado frecuente de manos con agua y jabón, o bien, uso de gel antibacterial al 70% de alcohol, ello por parte de toda persona que esté dentro del inmueble.Otras recomendaciones son el estornudo de etiqueta (cubriendo la nariz y boca al toser o estornudar con el ángulo interno del brazo) la limpieza y desinfección de objetos/superficies en áreas comunes por personal de limpieza y en el lugar de trabajo por el empleado, uso correcto y continuo de cubreboca durante la jornada de trabajo para los empleados.Agregó que en el caso de que sea una oficina que dentro de sus actividades requiera la presencia de personas ajenas (población en general, mensajeros, proveedores, entre otros) no se permita su acceso si no porta cubreboca, sin olvidar mantener la sana distancia, resaltó Álvarez Hernández.Puntos igualmente importantes, señaló, son capacitar a todo el personal sobre la importancia del lavado de manos con agua y jabón o uso de gel antibacterial al 70% de alcohol, en cada cambio de actividad, puntualizando que es la medida más sencilla y eficaz para evitar contagios, así como no permitir el saludo de mano y/o beso entre los empleados.Álvarez Hernández indicó que se deberá proporcionar a todo el personal cubreboca y careta facial (o colocar barreras de plástico en cada área) para evitar contagios de Covid-19 entre empleados y usuarios, desalentar el uso de teléfonos celulares en las instalaciones y, en caso necesario, desinfectarlos para disminuir el riesgo de contaminación a través de artículos personales.Para concluir, detalló que en el protocolo se señalan recomendaciones especiales para oficinas sin atención al público, oficinas con atención al público en general, así como medidas para la gente que acude a dichas instalaciones.