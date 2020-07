Registra Sonora 41 fallecimientos y 410 nuevos contagios por Covid-19

Compartir ! tweet





Informa secretario de Salud que, al ser positivo al contagio, seguirá coordinando a distancia las acciones contra la pandemia

Hermosillo, Sonora, julio 02 del 2020. Como parte de un protocolo de seguridad y prevención, el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, se sometió a una prueba de detección de Covid-19 y resultó positivo, por lo que, dijo, aun sintiéndose bien, seguirá los protocolos y se mantendrá en aislamiento domiciliario para recibir el tratamiento contra esta enfermedad.

En una jornada en la que se registraron 41 fallecimientos más en Sonora y 410 casos nuevos de Covid-19, el secretario de Salud, en su mensaje a los sonorenses, desde su hogar, expresó que siempre ha dicho que el Covid es un enemigo cruel y despiadado que no da tregua, pero él, al igual que esta enfermedad no le dará tregua y continuará coordinando, a distancia, todas las acciones de la Secretaría a su cargo, para no poner en riesgo a ninguno de sus colaboradores.

Por otra parte, destacó que este día se esperaba en la Arena Sonora, que ha sido adecuada como Centro Anticipa, a 300 personas para brindarles la atención necesaria contra el Covid-19, sin embargo, llegaron más de 4 mil y a pesar de esta saturación, se logró atender a cerca de 700 personas, más del doble de lo que se tenía programado.

“Pudimos atender a más del doble, a más de 700 personas, mi gratitud para todos los colaboradores de la Secretaría de Salud que estuvieron al pendiente y prestaron atención a todas estas personas”, expresó.

Por su parte, María de los Ángeles Durazo Arvizu, pediatra del Hospital Infantil del Estado y del Hospital Ignacio Chávez, informó que este jueves se presentaron 41 fallecimientos y 410 nuevos casos por Covid-19 en Sonora.

Al presentar su solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida por este virus, comentó que los 41 fallecimientos ocurrieron en: 28 hombres y 13 mujeres entre 22 y 85 años de edad residentes de: Cajeme 17; Hermosillo, nueve; Nogales, cuatro; San Luis Río Colorado y Empalme, tres cada uno; Guaymas, dos; Agua Prieta, Etchojoa y Puerto Peñasco, uno cada uno.

Iniciaron síntomas entre el 18 de mayo y el 24 de junio y fallecieron entre el 18 y el 30 de junio, respecto a la institución médica donde fueron atendidos, 32 fueron en el IMSS; ocho por parte de la Secretaría de Salud; y uno en Isssteson.

Hasta la fecha, se han acumulado 950 defunciones en Sonora, además, con los 410 casos confirmados, se acumulan 9 mil 386 en total.

Los 410 casos ocurrieron en: 212 mujeres y 198 hombres residentes de: Hermosillo 178; Cajeme 71; Agua Prieta 27; Nogales 26; Guaymas 25; Navojoa 24; Magdalena 13; Empalme 12; San Luis Río Colorado, ocho; Cananea, seis; Baviácora, tres; Bácum, Ures e Ímuris, dos cada uno; Fronteras, Puerto Peñasco, Santa Cruz, Nácori Chico, San Ignacio Río Muerto, Etchojoa, Santa Ana, Bacoachi, Caborca, Ónavas y Huatabampo, uno cada uno.

Entre ellos tres casos pediátricos, en dos niños y una niña, cuyas edades oscilan entre 2 meses de edad y 11 años, residentes de: Hermosillo, Magdalena y Navojoa, acumulándose 84 casos pediátricos.

También se confirmaron cuatro casos en mujeres embarazadas residentes de Guaymas, Hermosillo, Magdalena y Cananea, acumulándose 80 casos de Covid-19.

De los 410 casos confirmados de hoy, 127 ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo 54; Cajeme 32; Guaymas 12; Nogales, ocho; Navojoa, seis; Empalme y Agua Prieta, cinco cada uno; Bácum, dos; Nácori Chico, San Luis Río Colorado y Magdalena, uno cada uno.

Casos Covid-19 en Sonora: 9,386 casos confirmados y 950 defunciones

Defunciones registradas el 2 de julio: 41

Cajeme: 17

Hermosillo: 9

Nogales: 4

San Luis Río Colorado: 3

Empalme: 3

Guaymas: 2

Agua Prieta: 1

Etchojoa: 1

Puerto Peñasco: 1

Mujeres:13

Hombres: 28

Institución Médica

IMSS: 32

Secretaría de Salud: 8

Isssteson: 1

Casos confirmados el 2 de julio: 410

Hermosillo: 178

Cajeme: 71

Agua Prieta: 27

Nogales: 26

Guaymas: 25

Navojoa: 24

Magdalena: 13

Empalme: 12

San Luis Río Colorado: 8

Cananea: 6

Baviácora: 3

Bacum: 2

Ures: 2

Ímuris: 2

Fronteras: 1

Puerto Peñasco: 1

Santa Cruz: 1

Nácori Chico: 1

San Ignacio Río Muerto: 1

Etchojoa: 1

Santa Ana: 1

Bacoachi: 1

Caborca: 1

Ónavas: 1

Huatabampo: 1

Mujeres: 212

Hombres: 198

Institución Médica

Secretaría de Salud: 174

IMSS: 168

Isssteson: 56

Issste: 12

Acumulados

Defunciones: 950

Cajeme: 275

Hermosillo: 196

San Luis Río Colorado: 122

Nogales: 119

Navojoa: 63

Guaymas: 42

Caborca: 24

Agua Prieta: 17

Etchojoa: 14

Magdalena: 12

Huatabampo: 11

Benito Juárez: 8

Cananea: 6

Empalme: 6

San Ignacio Río Muerto: 4

Gral. Plutarco Elías Calles: 3

Ímuris: 3

Santa Ana: 3

Cumpas: 2

Altar: 2

Sáric: 2

Bácum: 2

Sahuaripa: 2

Fronteras: 2

San Miguel de Horcasitas: 2

Puerto Peñasco: 2

Carbó: 1

Opodepe: 1

Bacoachi: 1

Moctezuma: 1

Pitiquio: 1

Benjamín Hill: 1

Mujeres: 391

Hombres: 559

Institución Médica

IMSS: 465

Secretaría de Salud: 388

Isssteson: 65

Issste: 28

Sedena: 2

Semar: 2

Total de Casos confirmados: 9,386

Hermosillo 3,125 municipio con mayor incidencia con 33% del total

Cajeme: 1,773 que representan 19% del total

Nogales: 1,430 que representan 15% del total

San Luis Río Colorado: 830 que representan 9% del total

Navojoa: 451

Guaymas: 373

Caborca: 278

Agua Prieta: 253

Cananea: 118

Magdalena: 107

Huatabampo: 97

Empalme: 58

Santa Ana: 57

Etchojoa: 50

Gral. Plutarco Elías Calles: 37

Nacozari de García: 37

Bácum: 28

Puerto Peñasco: 23

Pitiquito: 22

Altar: 22

Álamos: 21

Benito Juárez: 20

Bacoachi: 15

San Miguel de Horcasitas: 14

Arizpe: 11

Fronteras: 11

Benjamín Hill: 10

Sahuaripa: 10

Ímuris: 10

Ures: 9

San Ignacio Río Muerto: 8

Baviácora: 8

Moctezuma: 7

Cumpas: 7

Trincheras: 6

Nácori Chico: 6

Sáric: 5

Bavispe: 5

Quiriego: 5

Granados: 4

Bacerac: 3

Naco: 2

Aconchi: 2

Divisaderos: 2

Opodepe: 2

Villa Hidalgo: 2

Tepache: 2

Ónavas: 2

Cucurpe: 1

Tubutama: 1

Oquitoa: 1

Carbó: 1

Huachinera: 1

Villa Pesqueira: 1

Rosario: 1

Santa Cruz: 1

Mujeres: 4,683

Hombres: 4,703

Institución Médica

Secretaría de Salud: 4,976

IMSS: 2,873

Isssteson: 1,000

Issste: 325

Sedena: 202

Semar: 10

Casos estudiados: 15,089

Confirmados: 9,386

Descartados: 5,703

Dados de alta: 1,280

Cuadro leve: 6,196

Pacientes activos: 1,628

Pacientes en seguimiento terminado: 4,568

Hospitalizados: 960

Estables: 228

Graves: 666

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 66