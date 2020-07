Quisiéramos detener la epidemia, pero esto no es posible: López-Gatell

Compartir ! tweet





Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, resalta esta noche que le gustaría no tener ningún caso de Covid-19 y detener las muertes por esta epidemia, pero “esto no es posible ni en México ni en el mundo”.Al ser cuestionado sobre la ubicación de México en el quinto lugar en la lista de los países con más muertes a causa de coronavirus, el subsecretario de Salud destaca que le gustaría no tener “una epidemia enorme de enfermedades crónicas”.“Obesidad y sobrepeso, tres cuartas partes de la población mexicana; diabetes, 14 por ciento de las personas mayores de 20 años hipertensión 35 por ciento de las personas mayores de 20 años; nuestras primeras causas de muerte desde hace más de 15 años: enfermedad cardiovascular, es decir, infartos del corazón, infartos cerebrales, generalmente causados por la hipertensión; diabetes con sus múltiples complicaciones, pérdida de la vista, pérdida de la función de los riñones, pérdida de la circulación que frecuentemente llega a amputaciones, cánceres, múltiples cánceres, enfermedad crónica del hígado relacionada principalmente con el consumo excesivo de alcohol y también con la enfermedad crónica metabólica por un fenómeno que se llama hígado graso”, detalla.Menciona que aunque se quisiera tener “una realidad distinta”, México enfrenta a la epidemia de Covid “con su realidad”, con estas condiciones de salud muy deterioradas.“Una epidemia que no debemos perder de vista su principal motor, la epidemia de enfermedades crónicas es el consumo de productos industrializados, procesados y ultra procesados; esto que quiere decir, todo lo que viene empaquetado y son productos no naturales que han sido modificados industrialmente y se les ha agregado enormes cantidades de distintas azúcares, principalmente fructuosa, jarabe de maíz alto en fructuosa, se les ha agregado también distintos aditivos, se les ha agregado sal en excelso y grasas saturadas. Esta es la realidad que hemos enfrentado a lo largo de 30 o 40 años y esta es la situación que tenemos”, explicó.Resaltó que el Sistema de Salud no se echó a perder el 1de diciembre de 2018, ya que así ha sido, y quien ha ido a realmente a una unidad de salud en el sistema público lo sabe perfectamente.“Quien nunca se ha parado por ahí puede tener una idea, quizá fantasiosa, de la realidad de Nuestro Sistema Nacional de Salud, sin menospreciar sus grandes talentos”, añadió.