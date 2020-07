Con el Covid-19 actuar a tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte: Enrique Clausen

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, julio 01 del 2020. Contra el Covid- 19, actuar a tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte, expresó Enrique Clausen Iberri, al señalar que este virus avisa cerca del quinto día, lo que significa que lleva cinco días de ventaja al paciente, pero si la persona se atiende al primer síntoma, podrá salvar su vida.En su mensaje a los sonorenses, el secretario de Salud expresó que es erróneo pensar que se trata de una gripe que se agrava, “el Covid-19 es la entrada de un virus altamente peligroso para tu cuerpo, la entrada de un virus cruel y despiadado”.Explicó que cuando una persona se infecta de Covid-19, los cuatro primeros días no tendrá síntomas; no sabrá que tiene el virus, pero ahí va a estar, y por eso, las personas con las que interactúe, sin la debida protección, muy probablemente también se van a contagiar; en esta etapa, ocurre cerca del 50% de los contagios, advirtió.“Por eso, debes cuidar la distancia con las demás personas y siempre protegerte con cubrebocas, lavarte las manos constantemente y usar gel alcohol, porque el Covid-19 es un enemigo silencioso que no se va a dejar ver hasta el quinto día, cuando aparecen los primeros síntomas, como dolor de cabeza, de cuerpo, temperatura que supera los 37 grados centígrados, tos seca y pérdida de gusto o de olfato”, expresó.Es importante actuar desde el primer síntoma, acudir al médico y es precisamente en el quinto día del contagio cuando las personas aún están a tiempo para no tener mayores complicaciones, porque el virus aun no ha llegado a sus pulmones.“Al primer síntoma que presentes, ve a cualquiera de los 16 Centros Centinela o Anticipa, que tenemos distribuidos en el estado, ahí tenemos medicamento para atenderte a tiempo y salvar tu vida, pero si llegas tarde, tal vez ya no te vaya a servir de nada. Hoy puedes estar infectado y sentirte bien, pero el Covid-19 puede arrancarte la vida en tan sólo 10 días; así es que, por favor, apréndete muy bien esta frase: con el Covid-19, actuar a tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte”, señaló.Conrado Humberto García Porras, coordinador de Fomento Sanitario del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, a quien correspondió, como invitado, hacer la lectura del informe de actualización de casos Covid en Sonora, dio a conocer que este miércoles se presentaron 15 fallecimientos más y 268 nuevos contagios en el estado, con lo que se acumulan 909 decesos y 8 mil 976 casos desde el inicio de la pandemia.Después de mostrar su solidaridad con los familiares de las personas que perdieron la vida por este virus, informó que, los 15 fallecimientos ocurrieron en: nueve mujeres y seis hombres entre 37 y 84 años de edad residentes de: Cajeme, siete; Hermosillo, cuatro; Santa Ana, Huatabampo, Guaymas y Navojoa, uno cada uno.Las personas que perdieron la vida a causa del virus, iniciaron síntomas entre el 08 de mayo y el 23 de junio y fallecieron entre el 23 de junio y el 01 de julio, fueron atendidos por las siguientes instituciones médicas: IMSS 10; Secretaría de Salud, tres; Isssteson, uno; Issste, uno; con ello se acumulan 909 defunciones en la entidad.Además, con los 268 casos confirmados se acumulan 8 mil 976 en total; estos nuevos casos ocurrieron en 144 mujeres y 124 hombres, residentes de: Hermosillo 147; Cajeme 49; San Luis Río Colorado 21; Nogales 19; Navojoa 11; Guaymas, ocho; Huatabampo, cinco; Caborca y Bácum, dos cada uno; Etchojoa, Puerto Peñasco, Álamos y Empalme, uno cada uno.Se presentaron tres casos pediátricos, en dos niños y una niña, cuyas edades oscilan entre 1 mes y 11 años, acumulándose 81. Hoy no se confirmaron casos en mujeres embarazadas, por lo que se mantienen 76 casos de Covid-19 en mujeres embarazadas.De los 268 casos confirmados este miércoles, 89 ocurrieron en trabajadores de la salud que corresponden a la siguiente distribución: Hermosillo 45; Cajeme 26; Nogales 10; San Luis Río Colorado, tres; Guaymas, dos; Puerto Peñasco, Caborca y Navojoa, uno cada uno.Casos Covid-19 en Sonora: 8,976 casos confirmados y 909 defuncionesDefunciones registradas el 1 de julio: 15Cajeme: 7Hermosillo: 4Guaymas: 1Navojoa: 1Santa Ana: 1Huatabampo: 1Mujeres: 9Hombres: 6Institución MédicaIMSS: 10Secretaría de Salud: 3Isssteson: 1Issste: 1Casos confirmados el 1 de julio: 268Hermosillo: 147Cajeme: 49San Luis Río Colorado: 21Nogales: 19Navojoa: 11Guaymas: 8Huatabampo: 5Caborca: 2Bácum: 2Etchojoa: 1Puerto Peñasco: 1Álamos: 1Empalme: 1Mujeres: 144Hombres: 124Institución MédicaIMSS: 153Secretaría de Salud: 94Isssteson: 20Sedena: 1AcumuladosDefunciones: 909Cajeme: 258Hermosillo: 187San Luis Río Colorado: 119Nogales: 115Navojoa: 63Guaymas: 40Caborca: 24Agua Prieta: 16Etchojoa: 13Magdalena: 12Huatabampo: 11Benito Juárez: 8Cananea: 6San Ignacio Río Muerto: 4Gral. Plutarco Elías Calles: 3Empalme: 3Ímuris: 3Santa Ana: 3Cumpas: 2Altar: 2Sáric: 2Bácum: 2Sahuaripa: 2Fronteras: 2San Miguel de Horcasitas: 2Carbó: 1Puerto Peñasco: 1Opodepe: 1Bacoachi: 1Moctezuma: 1Pitiquio: 1Benjamín Hill: 1Mujeres: 378Hombres: 531Institución MédicaIMSS: 433Secretaría de Salud: 380Isssteson: 64Issste: 28Sedena: 2Semar: 2Total de Casos confirmados: 8,976Hermosillo 2,947 municipio con mayor incidencia con un 33% del total.Cajeme: 1,702 que representan 19% del total.Nogales: 1,404 que representan 16% del totalSan Luis Río Colorado: 822 que representan 9% del totalNavojoa: 427Guaymas: 348Caborca: 277Agua Prieta: 226Cananea: 112Huatabampo: 96Magdalena: 94Santa Ana: 56Etchojoa: 49Empalme: 46Gral. Plutarco Elías Calles: 37Nacozari de García: 37Bácum: 26Pitiquito: 22Altar: 22Puerto Peñasco: 22Álamos: 21Benito Juárez: 20San Miguel de Horcasitas: 14Bacoachi: 14Arizpe: 11Sahuaripa: 10Benjamín Hill: 10Fronteras: 10Ímuris: 8Ures: 7San Ignacio Río Muerto: 7Cumpas: 7Moctezuma: 7Trincheras: 6Quiriego: 5Bavispe: 5Sáric: 5Baviácora: 5Nácori Chico: 5Granados: 4Bacerac: 3Naco: 2Aconchi: 2Divisaderos: 2Opodepe: 2Villa Hidalgo: 2Tepache: 2Huachinera: 1Cucurpe: 1Tubutama: 1Oquitoa: 1Carbó: 1Ónavas: 1Villa Pesqueira: 1Rosario: 1Mujeres: 4,505Hombres: 4,471Institución MédicaSecretaría de Salud: 4,802IMSS: 2,705Isssteson: 944Issste: 313Sedena: 202Semar: 10Casos estudiados: 14,591Confirmados: 8,976Descartados: 5,615Dados de alta: 1,272Cuadro leve: 5,905Pacientes activos: 1,350Pacientes en seguimiento terminado: 4,555Hospitalizados: 890Estables: 208Graves: 611Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva 71