Se han curado más de 3 mil personas que padecieron Covid-19 en Sonora: Clausen Iberri

Hermosillo, Sonora, junio 18 de 2020. Con un llamado a toda la población sonorense a no bajar la guardia en los esfuerzos para contener los contagios por Covid-19, Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud en Sonora, dio a conocer que al día de hoy ya se han aliviado más de 3 mil personas de este padecimiento, lo que consideró como una victoria de todas y todos los sonorenses.Explicó que hay 2 mil 531 pacientes en seguimiento que ya no presentan síntomas, por lo que se les realizará una segunda prueba clínica para darlos de alta.“Hasta el día de hoy, como ya les informamos, se han registrado 5 mil 739 casos de Covid-19 en Sonora, de los cuales 580 personas ya se han recuperado y han sido dados de alta; también hay 2 mil 531 pacientes en seguimiento que ya no presentan síntomas y a los que se les realizará una segunda prueba clínica para darlos de alta; escucha bien: ya tenemos más de 3 mil aliviados en Sonora y eso es una victoria de todos”, indicó.Alejandra Erivez Torres, química del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, informó que este día se confirmaron 23 fallecimientos por Covid-19, que ocurrieron en 14 hombres y 9 mujeres de entre 48 y 95 años de edad.“Son residentes de: Cajeme 9, Hermosillo 7, Navojoa 4, Benito Juárez, Bacoachi y Caborca con 1 cada uno; iniciaron síntomas entre el 13 de mayo y el 9 de junio y fallecieron entre el 4 y el 18 de junio, acumulándose 509 defunciones en Sonora”, señaló.Además, dijo, se confirmaron 228 casos nuevos, con los que se acumulan 5 mil 739 en total, ocurrieron en 123 mujeres y 105 hombres, residentes de: Hermosillo 80, Nogales 39, San Luis Río Colorado 30, Caborca 23, Navojoa 11, Santa Ana 10, Arizpe 8, Altar y Cananea con 5 cada uno, Plutarco Elías Calles 4, Etchojoa 3, Huatabampo, Pitiquito y Álamos con 2 cada uno, Fronteras, Sahuaripa, Bacoachi y Guaymas 1 cada uno.Entre los nuevos casos, se registraron 2 pediátricos en una niña de 9 años que vive en Hermosillo y un niño de 7 años que reside en San Luis Río Colorado, acumulándose con ellos, 54 casos de este tipo.También se confirmó 1 caso en una mujer embarazada residente de Hermosillo, acumulándose 51 casos de Covid-19 en mujeres embarazadas.El secretario de Salud recordó lo peligroso que puede ser este virus para quienes lo contraen, por lo que pidió a las y los ciudadanos a no salir por salir, para evitar también la saturación de los hospitales.“Ya sé que todos los días les pido lo mismo, que se queden en casa, que se cuiden, que no salgan por salir, que los hospitales están saturados, que cuidemos a nuestros adultos mayores, que cuidemos a las mujeres embarazadas, que cuidemos a toda nuestra familia, te hemos dicho más de 90 veces de manera diferente lo peligroso que es este virus y lo importante que es protegernos”, comentó.Casos Covid-19 en Sonora: 5,739 casos confirmados y 509 defuncionesDefunciones registradas el 18 de junio: 23Cajeme: 9Hermosillo: 7Navojoa: 4Benito Juárez: 1Caborca: 1Bacoachi: 1Mujeres: 9Hombres: 14Institución MédicaSecretaría de Salud: 16IMSS: 4Issteson: 2Issste: 1Casos confirmados el 18 de junio: 228Hermosillo: 80Nogales: 39San Luis Río Colorado: 30Caborca: 23Navojoa: 11Santa Ana: 10Arizpe: 8Altar: 5Cananea: 5Gral. Plutarco Elías Calles: 4Etchojoa: 3Huatabampo: 2Pitiquito: 2Álamos: 2Fronteras: 1Sahuaripa: 1Guaymas: 1Bacoachi: 1Mujeres: 123Hombres: 105Institución MédicaSecretaría de Salud: 163IMSS: 40Isssteson: 15Issste: 10AcumuladosDefunciones: 509Cajeme: 120San Luis Río Colorado: 99Hermosillo: 90Nogales: 72Navojoa: 39Guaymas: 17Caborca: 16Agua Prieta: 9Magdalena: 8Benito Juárez: 7Huatabampo: 6Etchojoa: 4Sáric: 2San Ignacio Río Muerto: 2Gral. Plutarco Elías Calles: 2Cananea: 2Altar: 2Cumpas: 1Opodepe: 1Ímuris: 1Puerto Peñasco: 1Empalme: 1Fronteras: 1Santa Ana: 1Carbó: 1Sahuaripa: 1Bácum: 1San Miguel de Horcasitas: 1Bacoachi: 1Mujeres: 214Hombres: 295Institución MédicaSecretaría de Salud: 231IMSS: 229Isssteson: 31Issste: 15Sedena: 2Semar: 1Total de Casos confirmados: 5,739Hermosillo 1,897 municipio con mayor incidencia con un 33% del total.Cajeme: 1,051 que representan 18% del total.Nogales: 847 que representan 15% del totalSan Luis Río Colorado: 700 que representan 12% del totalNavojoa: 267Caborca: 217Guaymas: 157Agua Prieta: 118Magdalena: 57Cananea: 57Huatabampo: 52Santa Ana: 37Gral. Plutarco Elías Calles: 31Nacozari de García: 31Etchojoa: 27Altar: 22Pitiquito: 20Empalme: 16Benito Juárez: 14Puerto Peñasco: 13San Miguel de Horcasitas: 12Bácum: 10Arizpe: 10Sahuaripa: 9Álamos: 7Ures: 6Fronteras: 6Quiriego: 5Bavispe: 5Sáric: 4San Ignacio Río Muerto: 4Cumpas: 4Bacerac: 3Ímuris: 2Opodepe: 2Benjamín Hill: 2Baviácora: 2Trincheras: 2Naco: 2Tubutama: 1Ónavas: 1Carbó: 1Oquitoa: 1Villa Pesqueira: 1Aconchi: 1Cucurpe: 1Rosario: 1Villa Hidalgo: 1Huachinera: 1Bacoachi: 1Mujeres: 2,824Hombres: 2,915Institución MédicaSecretaría de Salud: 3,135IMSS: 1,584Isssteson: 646Sedena: 199Issste: 170Semar: 5Casos estudiados: 10,020Descartados: 4,281Dados de alta: 580Cuadro leve: 4,162Hospitalizados: 481Estables: 113Graves: 305Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 63