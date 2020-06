‘En ningún país del mundo se tiene el número real de la epidemia’: López-Gatell

Compartir ! tweet





El subsecretario de la Secretaría de Salud explicó esta noche que en ninguna parte del mundo se tiene un número del tamaño real de la epidemia por Covid-19, ya que la meta de la vigilancia epidemiología no es contar casos, “pero en México tenemos como preferencia decirlo explícitamente”.“No voy a criticar a ninguno de los otros países del mundo, pero no he identificado que los voceros y voceras en otras partes del mundo estén convencidos de esta idea, de decirlo explícitamente, a pesar de que es cierto; ni el número de casos, ni en el número de muertes, de desenlaces fatales. Vuelvo a la pregunta, ¿eso entorpece la posibilidad de identificar los patrones de ocurrencia de la epidemia, a qué velocidad sube, a qué poblaciones afecta, quiénes son los grupos de riesgo, cómo se están ocupando los hospitales, si existe o no capacidad disponible, las reconversiones hospitalarias?, la respuesta es no”, explicó.López-Gatell Ramírez detalló que llevan varias semanas trabajando con el Gobierno de la Ciudad de México en el tema de cuál es la cantidad de personas que, desafortunadamente, perdieron la vida sin que existiera la oportunidad de que se les tomara una muestra relevante para el diagnóstico.“Estamos identificando datos muy interesantes, estamos usando información complementaría, como los datos del registro civil, a partir de las actas de defunción y próximamente tendremos la oportunidad de que nos acompañe o la jefa de Gobierno o la secretaria de Salud, quien ella designe, y vamos a presentar los datos”, agregó.Resaltó que no es sólo un tema de interés para la Ciudad de México, sino para el todo el país, ya que esta metodología será útil en toda la República Mexicana.“Por eso hemos solicitado el apoyo de nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) organismo constitucionalmente autónomo, del Registro Nacional de Población, que es el que coordina los registros civiles, de la Organización Panamericana de la Salud y recientemente del Instituto Nacional de Salud Pública”, añadió.